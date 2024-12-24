Разделы

BOE Technology

24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России 1
18.11.2024 На рынок ТВ готовится ворваться новый всесильный игрок. Он способен одним махом уничтожить всех производителей, даже Samsung и LG 1
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить 1
22.12.2023 Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном 1
26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max 1
19.06.2023 Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone 1
05.07.2022 Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
07.02.2022 Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 2
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео 1
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео 1
21.01.2020 Цены на компьютерные мониторы ожидает резкий обвал 1
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры 1
08.11.2019 Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами 1
16.10.2019 Цены на ТВ-панели рухнули ниже себестоимости 1
08.08.2019 Раскрыты подробности о первом в мире смарт-ТВ, работающем на «убийце» Android 1
26.07.2019 Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене» 1
08.07.2019 Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости 1
23.01.2019 Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg 1
22.06.2017 За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото 1
17.03.2017 Samsung выпустит гибкий смартфон в 2017 г. 1
23.09.2016 Топ-менеджер Samsung арестован за продажу секретов компании 1
09.06.2015 Создан первый в мире телевизор с разрешением 10K 2
15.12.2010 HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России 1
23.10.2007 Изменения в бете Warhammer Online 1
09.09.2005 Китайская TPV стала крупнейшим производителем мониторов для ПК 2
27.07.2005 В Китае развернется третье производство ЖК-панелей 1
26.07.2005 Мир завалят ЖК-панелями 1
04.02.2003 Hinyx продаст непрофильный бизнес на сумму $1 млрд. 1
20.11.2002 Reuters: Hynix предпринимает попытку №3 2
25.10.2002 Hynix отрицает обращение к кредиторам за дополнительными средствами 2
27.11.2001 Hynix Semiconductor продаст подразделение по выпуску дисплеев для мобильных телефонов 2

Публикаций - 40, упоминаний - 46

BOE Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 18
LG Electronics 3675 12
Xiaomi 1971 11
Apple Inc 12628 11
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 250 7
Sony 6634 6
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 53 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 6
CSOT 5 5
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 94 5
Huawei 4221 5
BBK OPPO Electronics 430 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 4
BBK Electronics Corp 324 4
Huaxing Optoelectronics 3 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 3
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 3
X Corp - Twitter 2907 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 3
Intel Corporation 12541 3
Qualcomm Technologies 1909 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
AUO Fab 8A 2 2
AUO Fab 6B 2 2
BBK OnePlus 257 2
Interim 5 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Lenovo Group 2361 2
MediaTek - Ralink 570 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 2
BBK vivo iQOO 31 1
Digma 237 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 1
Google LLC 12255 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 2
7G 8 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volkswagen Group - VW 299 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Hyundai Motor Company 419 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
BMW Group 464 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 15
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 3
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 368 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 2
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 128 2
Моноблок - Monoblock PC 1046 2
Google Android 14679 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 32 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 3
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 2
Samsung Galaxy Round 20 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 2
Apple iPhone 12 236 2
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 2
Microsoft SmartScreen 44 2
Huawei Smart TV 6 2
BBK OPPO Find - серия смартфонов 56 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 2
Samsung Galaxy 996 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 530 1
Intel Itanium 641 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 1
Huawei - HiSilicon - Hongjun - серия чипсетов 4 1
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Apple HomePod 35 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 31 1
TCL NXTpaper 15 1
LG ROLED 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 1
Xiaomi Mi ART TV 6 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 25 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 356 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 3
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Wang Anita - Вон Анита 1 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Башлыков Александр 11 1
Васьков Олег 2 1
Гендрих Сергей 17 1
Young Ross - Янг Росс 5 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 30
Южная Корея - Республика 6858 18
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Япония 13547 7
Китай - Тайвань 4136 7
Китай - Шанхай 807 3
Азия - Азиатский регион 5748 2
Сингапур - Республика 1906 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Казахстан - Республика 5792 2
Европа 24634 2
США - Калифорния 4775 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 1
Мальта - Республика 134 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Китай - Чунцин 23 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Китай - Гуандун - Дунгуань 12 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Швеция - Королевство 3715 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Канада 4985 1
Израиль 2784 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Испания - Королевство 3760 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Латвия - Латвийская Республика 824 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Литва - Литовская Республика 664 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Индия - Bharat 5697 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
США и Китай - Торговая война 19 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Английский язык 6876 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Ergonomics - Эргономика 1688 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
GizChina - Издание 81 3
Xiaomishka 4 2
Bloomberg 1417 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Korea Herald 44 1
SamMobile 56 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 16 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
DigiTimes - Издание 1326 1
TrendForce 136 4
WitsView Technology Coperation 7 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Counterpoint Research 97 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
NPD DisplaySearch 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITResearch 121 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
SEMICON 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
