Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео

Смартфон Oppo Find X 2021, ставший первым в мире мобильником с раздвижным экраном, попал на видео, в котором показана работа его конструкции. Oppo анонсировала эту модель в ноябре 2020 г., но потом временно заморозила ее разработку. В начале 2021 г. о создании схожих по конструкции смартфонов заявили LG и Samsung, и появление нового видео с Find X 2021 может свидетельствовать о возобновлении работ над ним.

Find X 2021 вернулся к жизни

Авторитетный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в своем Twitter видеоролик с демонстрацией работы Oppo Find X 2021 – первого в мире смартфона с раздвижным дисплеем. Подлинный источник этой записи на момент публикации материала оставался неизвестным, и Oppo пока не отреагировала на ее появление в Сети.

Oppo – это китайская компания, один из крупнейших производителей смартфонов в мире. Она входит в холдинг BBK наряду с известными в России брендами Realme, Vivo и OnePlus. Согласно статистике Counterpoint Research, по итогам IV квартала 2020 г. Oppo занимала 9% мирового рынка мобильников и четвертое место в рейтинге против 11% у Xiaomi (третья строчка), 16% у компании Samsung (второе место) и 21% у Apple (лидер рынка).

На видео смартфон Oppo Find X 2021 показан в действии со всех сторон, и видно, что по мере раскрытия и закрытия экрана интерфейс ОС Android постепенно масштабируется, притом в реальном времени. Дисплей увеличивается в размерах не самопроизвольно – на ролике видно, что для этого нужно коснуться сенсорной области на торце смартфона.

Oppo Find X 2021

Премьера Find X 2021 состоялась в ноябре 2020 г., но на тот момент Oppo не заявляла о готовности к запуску его массового производства. Более того, спустя несколько дней после анонса она сообщила об отсутствии у нее планов по выпуску данной модели в краткосрочной перспективе. Утечка ролика с Find X 2021 может означать, что такие планы все же появились.

Особенности смартфона

Экран Find X 2021, главная отличительная черта смартфона – это OLED-панель производства китайской компании BOE с начальной диагональю 6,7 дюйма, как у того же Apple iPhone 12 Pro Max. В полностью раскрытом состоянии дисплей увеличивается до 7,4 дюйма, то есть он всего на 0,2 дюйма (5 мм) по диагонали меньше экрана складного Samsung Galaxy Z Fold 2. Время раскрытия – около 3 секунд.

Демонстрация работы Oppo Find X 2021

Oppo заявляет, что в конструкции смартфона используется специальный ролик диаметром 6,8 мм, сопряженный с небольшим двигателем, и эта конструкция отвечает за плавность раскрытия и закрытия дисплея. Также в смартфоне присутствуют элементы, придающие корпусу дополнительную жесткость и среди них – специальный слой на экране толщиной 0,1 мм, получивший название Warp Track.

На опубликованном видео видно, что с тыльной стороны смартфона Find X 2021 есть небольшой зазор между половинками его корпуса. Пока неизвестно, как Oppo планирует защитить его от попадания внутрь пыли и песчинок – с похожей проблемой столкнулась компания Samsung, в феврале 2019 г. показавшая складной Galaxy Fold первого поколения, шарнирный механизм которого не был защищен от попадания в него посторонних частичек. Это, как сообщал CNews, приводило к выходу его из строя и даже повреждению гибкого дисплея. В Galaxy Z Fold 2, который вышел в России осенью 2020 г., инженеры Samsung эту проблему решили.

Find X 2021 во время ноябрьской премьеры

О надежности раздвижного дисплея Find X 2021 во время его премьеры рассказал инженер-конструктор Oppo Цзинь Сян (Jin Xiang). По его словам, OLED-панель успешно прошла 100 тыс. циклов открытия и закрытия. Для сравнения, в раскладушке Motorola Razr 2019 гибкий экран способен выдержать те же 100 тыс. таких циклов, а у смартфонов Samsung этот показатель заявлен в пределах 200 тыс.

Потенциальные конкуренты

Почему Oppo решила пока не отправлять Find X 2021 на конвейер, остается загадкой, но после премьеры этого мобильника ее конкуренты на рынке смартфонов активизировались. Например, компания Samsung в начале февраля 2021 г. тоже заявила о своем желании начать выпуск гаджетов с раздвижными экранами под собственным брендом.

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Как сообщал CNews, об этой инициативе корейского вендора заявил вице-президент Samsung Display, «дочки» Samsung по производству дисплеев, Чой Квон Ён (Choi Kwon-young). Топ-менеджер Samsung Display рассказал, что выпуск растягивающихся дисплеев начнется в течение 2021 г., пока без указания точных сроков. Он также не уточнил, в каких именно устройствах они появятся в первую очередь, но смартфоны – это один из наиболее вероятных вариантов.

Еще одним потенциальным конкурентом Oppo может стать корейская LG – на выставке CES 2021 в начале января 2021 г. она показала свой концепт Rollable, экран которого тоже способен уменьшаться и увеличиваться в размерах. LG не раскрывает характеристики своего творения и примерные сроки его поступления в продажу, и существует вероятность, что он так и останется концептом.

LG Rollable

Мобильное подразделение LG в течение последних 23 кварталов приносит компании одни убытки, несмотря на все попытки компании заинтересовать потенциальных покупателей выпуском смартфонов в необычных форм-факторах. В конце января 2021 г. стало известно, что LG задумалась о значительном сокращении своего мобильного бизнеса и даже рассматривает возможность его полной продажи.