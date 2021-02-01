Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес

Samsung может наладить выпуск смартфонов с уникальными экранами, способными менять свою форму – растягиваться. Производством таких панелей она намерена заняться в 2021 г. а идею по созданию смартфонов-трансформеров она могла подсмотреть у LG, которая еще в январе 2021 г. продемонстрировала такой концепт под названием Rollable.

Заимствование идей

Компания Samsung в обозримом будущем может начать производство дисплеев нового типа – с возможностью менять свои размеры, то есть растягиваться. Об этом, как пишет портал GizChina, заявил вице-президент Samsung Display, «дочки» Samsung по производству дисплеев, Чой Квон Ён (Choi Kwon-young).

Топ-менеджер Samsung Display рассказал, что выпуск растягивающихся дисплеев начнется в течение 2021 г., пока без указания точных сроков. Он также не уточнил, в каких именно устройствах они появятся в первую очередь, но смартфоны – это один из вероятных вариантов, поскольку именно Samsung стала первой, кто выпустил телефон со складным дисплеем. Им стал Galaxy Fold первого поколения, премьера которого состоялась в феврале 2019 г.

Конкурентов не ожидается

Samsung может стать не только первой, но еще и единственной компанией, выпускающей дисплеи, способные менять свои размеры, и устройства с ними. В то же время, идея по производству такого рода панелей и устройств с ними ей не принадлежит – если речь идет о смартфонах, то самой первой была китайская Oppo. В середине ноября 2020 г. она показала смартфон Find X 2021 с растягивающимся дисплеем, однако уже через несколько дней заявила об отсутствии у нее краткосрочных планов по запуску его производства. В итоге на 1 февраля 2021 г. сроки появления Find X 2021 по-прежнему не были определены.

Один из вариантов дизайна новых смартфонов Samsung

Второй оказалась компания LG – на выставке CES 2021 в начале января 2021 г. она показала свой концепт Rollable, экран которого тоже способен уменьшаться и увеличиваться в размерах.

Так видит смартфоны с растягивающимися дисплеями компания LG

У Rollable пока тоже нет ни даты релиза, ни даже характеристик, но именно этот смартфон может стать последним в линейке умных мобильников LG. Как сообщал CNews, мобильное подразделение очень давно, в течение 23 кварталов, приносит компании одни убытки, и Rollable за счет своей уникальности мог бы вернуть интерес покупателей к смартфонам этой марки. Но теперь неизвестно, удастся ли LG опередить Samsung и выпустить смартфон с растягивающимся экраном раньше нее.

Сферы применения новых дисплеев

По данным портала GizmoChina, именно мобильное подразделение Samsung в первых рядах получит доступ к новинке Samsung Display, поскольку оно является основным заказчиком ее экранов (в количественном эквиваленте).

Oppo Find X 2021 стал самым первым заявленным смартфоном с растягивающимся экраном

Тем не менее, существует вероятность, что Samsung захочет обкатать новую технологию на других своих устройствах прежде, чем пускать в серию растягивающиеся смартфоны. Это может быть связано с неудачным релизом первого поколения Galaxy Fold – ранние модификации этого смартфона содержали большое количество недостатков по части гибкого экрана, его основной фишки. В итоге полноценный запуск был отложен почти на полгода, а до России смартфон добрался и вовсе к середине осени 2019 г.

Растягивающийся дисплей Samsung может появиться в телевизорах этой марки. LG тоже экспериментирует на своих смарт-ТВ – к примеру, на CES 2019 она показала телевизор Signature OLED R, дисплей которого способен сворачиваться в рулон. Спустя два года это по-прежнему уникальный смарт-ТВ, несмотря на то, что в продажу он поступил лишь осенью 2020 г.

Рулонный телевизор LG

У LG также имеется патент, в котором описывается смартфон с рулонным дисплеем. Она получила его еще в декабре 2018 г., за несколько недель до премьеры Signature OLED TV R. Однако спустя более двух лет мобильник так и не поступил в продажу, а LG даже не показала его прототип или хотя бы концепт.