Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес
Samsung может наладить выпуск смартфонов с уникальными экранами, способными менять свою форму – растягиваться. Производством таких панелей она намерена заняться в 2021 г. а идею по созданию смартфонов-трансформеров она могла подсмотреть у LG, которая еще в январе 2021 г. продемонстрировала такой концепт под названием Rollable.
Заимствование идей
Компания Samsung в обозримом будущем может начать производство дисплеев нового типа – с возможностью менять свои размеры, то есть растягиваться. Об этом, как пишет портал GizChina, заявил вице-президент Samsung Display, «дочки» Samsung по производству дисплеев, Чой Квон Ён (Choi Kwon-young).
Топ-менеджер Samsung Display рассказал, что выпуск растягивающихся дисплеев начнется в течение 2021 г., пока без указания точных сроков. Он также не уточнил, в каких именно устройствах они появятся в первую очередь, но смартфоны – это один из вероятных вариантов, поскольку именно Samsung стала первой, кто выпустил телефон со складным дисплеем. Им стал Galaxy Fold первого поколения, премьера которого состоялась в феврале 2019 г.
Конкурентов не ожидается
Samsung может стать не только первой, но еще и единственной компанией, выпускающей дисплеи, способные менять свои размеры, и устройства с ними. В то же время, идея по производству такого рода панелей и устройств с ними ей не принадлежит – если речь идет о смартфонах, то самой первой была китайская Oppo. В середине ноября 2020 г. она показала смартфон Find X 2021 с растягивающимся дисплеем, однако уже через несколько дней заявила об отсутствии у нее краткосрочных планов по запуску его производства. В итоге на 1 февраля 2021 г. сроки появления Find X 2021 по-прежнему не были определены.
Второй оказалась компания LG – на выставке CES 2021 в начале января 2021 г. она показала свой концепт Rollable, экран которого тоже способен уменьшаться и увеличиваться в размерах.
У Rollable пока тоже нет ни даты релиза, ни даже характеристик, но именно этот смартфон может стать последним в линейке умных мобильников LG. Как сообщал CNews, мобильное подразделение очень давно, в течение 23 кварталов, приносит компании одни убытки, и Rollable за счет своей уникальности мог бы вернуть интерес покупателей к смартфонам этой марки. Но теперь неизвестно, удастся ли LG опередить Samsung и выпустить смартфон с растягивающимся экраном раньше нее.
Сферы применения новых дисплеев
По данным портала GizmoChina, именно мобильное подразделение Samsung в первых рядах получит доступ к новинке Samsung Display, поскольку оно является основным заказчиком ее экранов (в количественном эквиваленте).
Тем не менее, существует вероятность, что Samsung захочет обкатать новую технологию на других своих устройствах прежде, чем пускать в серию растягивающиеся смартфоны. Это может быть связано с неудачным релизом первого поколения Galaxy Fold – ранние модификации этого смартфона содержали большое количество недостатков по части гибкого экрана, его основной фишки. В итоге полноценный запуск был отложен почти на полгода, а до России смартфон добрался и вовсе к середине осени 2019 г.
Растягивающийся дисплей Samsung может появиться в телевизорах этой марки. LG тоже экспериментирует на своих смарт-ТВ – к примеру, на CES 2019 она показала телевизор Signature OLED R, дисплей которого способен сворачиваться в рулон. Спустя два года это по-прежнему уникальный смарт-ТВ, несмотря на то, что в продажу он поступил лишь осенью 2020 г.
У LG также имеется патент, в котором описывается смартфон с рулонным дисплеем. Она получила его еще в декабре 2018 г., за несколько недель до премьеры Signature OLED TV R. Однако спустя более двух лет мобильник так и не поступил в продажу, а LG даже не показала его прототип или хотя бы концепт.