Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене
В России начались продажи флагманского смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. Российским покупателям предложена улучшенная его версия, в которой решены некоторые проблемы, связанные с надежностью механизма складывания и качеством дисплея.
Российский релиз
Компания Samsung начала продажи своего первого складного смартфона Galaxy Fold на территории России. Прием предварительных заказов на эту модель прошел в период с 4 по 7 октября 2019 г. Смартфон можно приобрести в фирменных салонах Samsung (30 магазинов по всей России), а также в сети «М.Видео-Эльдорадо» (10 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге).
В Российской рознице Galaxy Fold доступен в черном и серебристом цветах корпуса по цене 160 тыс. руб. Для сравнения, в США он стоит чуть меньше $2000 (128 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 октября 2019 г.), а в Германии за него просят 2100 евро (149,3 тыс. руб.). Другими словами, между российской и зарубежной ценами присутствует внушительная разница, хотя в случае с флагманами серии Galaxy S10 российские и европейские цены на них практически не различались. Смартфон с самого начала предлагался в единственной комплектации, включающей 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель UFS 3.0 емкостью 512 ГБ.
Второе пришествие
Изначально Galaxy Fold должен был поступить в продажу во II квартале 2019 г., а его премьера состоялась более полугода назад, в конце февраля 2019 г. В апреле 2019 г. CNews сообщал, что российское представительство приблизительно определилось со стоимостью смартфона – на тот момент она могла составить от 150 до 200 тыс. руб. В итоге за восемь месяцев, прошедших с момента своего дебюта, Galaxy Fold не подешевел ни на рубль.
Galaxy Fold действительно вышел весной 2019 г., но практически сразу был отозван в связи с возникшими с ним колоссальными проблемами. Блогеры и журналисты, в числе первых получившие серийные, заметим, образцы смартфона, столкнулись с тем, что дисплеи их смартфонов начали выходить из строя буквально через день-два после начала использования. У кого-то появились «артефакты» изображения, у кого-то перестала функционировать одна из половин дисплея, а кто-то снял защитную пленку с экрана, тем самым собственноручно уничтожив гибкий экран, хотя Samsung не предупреждала, что этого делать нельзя.
В итоге в мировую розницу Galaxy Fold на тот момент так и не попал – его релиз сперва был перенесен на конец июня 2019 г., затем еще на два месяца вперед, а там состоялась премьера бизнес-флагмана Galaxy Note 10, и складываемый Fold было решено выпустить в октябре 2019 г.
Улучшения в новой версии
Вторая версия Galaxy Fold получила слегка модернизированную конструкцию. В частности, инженеры Samsung исправили ситуацию с отклеивающейся защитной пленкой, немного увеличив ее размеры и загнув ее края внутрь корпуса, под дисплей. К тому же, а по внутри по периметру экрана проложена специальная металлическая полоска, которая не позволит краям пленки гнуться, что в перспективе могло бы привести к расслоению. Определенные изменения произошли и в шарнирном механизме складывания – его внешние зазоры были закрыты заглушками, но на этом перечень модернизаций, проведенных Samsung со смартфоном за прошедшие с его фиаско шесть месяцев, заканчивается.
Обновленный Galaxy Fold побывал на тесте у различных независимых блогеров и ресурсов – в частности, его разобрали на части специалисты проекта iFixit, изучающего ремонтопригодность современных гаджетов. Блогер JerryRigEverything, проверяющий на прочность мобильные устройства, доказал, что новая версия Galaxy Fold подвержена все тем же проблемам, что и оригинальная его модификация. К примеру, в шарнирный механизм, даже при наличии новых заглушек, все еще могут попадать пыль и грязь, которые способны не только испортить его, но и вывести из строя дисплей – твердые частицы могут буквально продавить мягкий полимерный экран, как это случилось весной 2019 г. у некоторых журналистов.
Изменения в дизайне и спецификациях
Несмотря на то, что Galaxy Fold задержался на восемь месяцев, Samsung не внесла изменения ни в его внешний вид, ни в спецификации. Внутри него по-прежнему стоит процессор Qualcomm Snapdragon 855, дебютировавший в декабре 2018 г. и летом 2019 г. замененный на более производительный Snapdragon 855 Plus. Тем не менее, с технической точки зрения это по-прежнему флагманский смартфон с массой уникальных особенностей. К примеру, в него встроено два дисплея – основной складной и дополнительный на лицевой панели, а также шесть камер, и на октябрь 2019 г. это рекордный показатель.
Основной дисплей смартфона – это гибкая панель Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED с пропорциями 4,2:3, диагональю 7,3 дюйма и разрешением QXGA+ (1536x2152 пикселей), а дополнительный экран получил матрицу Super AMOLED с соотношением сторон 21:9, диагональю 4,6 дюйма и поддержкой разрешения HD+. Фронтальная камера над дополнительным дисплеем имеет разрешение 10 МП и апертуру f/2,2, тогда как над гибким экраном расположился двойной модуль 10 МП f/2,2 и 8 МП f/1,9. В состав основной камеры входят матрицы 16 МП со сверхширокоформатной оптикой f/2,2, 12 МП с широкоформатным объективом f/1,5-f/2,4 и оптической стабилизацией, а также 12 МП с «телевиком» f/2,4 и оптической стабилизацией. Дополняют спецификации складного Galaxy Fold две батареи суммарной емкостью 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB-C.
Главный конкурент
За покупателя Samsung Galaxy Fold будет сражаться пока лишь с одним смартфоном – Huawei Mate X, анонсированным, как и он сам, в феврале 2019 г. Huawei на фоне проблем Samsung со своим гаджетом, решила отложить запуск своего детища, перенеся его на ноябрь 2019 г.
Но, если Samsung сохранила стоимость Galaxy Fold на изначально заявленном уровне, то Huawei пошла другим путем – цена Mate X выросла практически вдвое. Изначально базовая версия смартфона с LTE-модемом стоила $1400, а за модификацию с 5G-модемом просили $2200, то теперь в базе Mate X, по данным The Verge, оценивается в $2400, а новую стоимость 5G-версии Huawei предпочла пока не раскрывать. Добавим, что все цены Mate X актуальны для рынка Китая.