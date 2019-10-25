Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене

В России начались продажи флагманского смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. Российским покупателям предложена улучшенная его версия, в которой решены некоторые проблемы, связанные с надежностью механизма складывания и качеством дисплея.



Российский релиз

Компания Samsung начала продажи своего первого складного смартфона Galaxy Fold на территории России. Прием предварительных заказов на эту модель прошел в период с 4 по 7 октября 2019 г. Смартфон можно приобрести в фирменных салонах Samsung (30 магазинов по всей России), а также в сети «М.Видео-Эльдорадо» (10 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге).

В Российской рознице Galaxy Fold доступен в черном и серебристом цветах корпуса по цене 160 тыс. руб. Для сравнения, в США он стоит чуть меньше $2000 (128 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 октября 2019 г.), а в Германии за него просят 2100 евро (149,3 тыс. руб.). Другими словами, между российской и зарубежной ценами присутствует внушительная разница, хотя в случае с флагманами серии Galaxy S10 российские и европейские цены на них практически не различались. Смартфон с самого начала предлагался в единственной комплектации, включающей 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель UFS 3.0 емкостью 512 ГБ.

Второе пришествие

Изначально Galaxy Fold должен был поступить в продажу во II квартале 2019 г., а его премьера состоялась более полугода назад, в конце февраля 2019 г. В апреле 2019 г. CNews сообщал, что российское представительство приблизительно определилось со стоимостью смартфона – на тот момент она могла составить от 150 до 200 тыс. руб. В итоге за восемь месяцев, прошедших с момента своего дебюта, Galaxy Fold не подешевел ни на рубль.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold действительно вышел весной 2019 г., но практически сразу был отозван в связи с возникшими с ним колоссальными проблемами. Блогеры и журналисты, в числе первых получившие серийные, заметим, образцы смартфона, столкнулись с тем, что дисплеи их смартфонов начали выходить из строя буквально через день-два после начала использования. У кого-то появились «артефакты» изображения, у кого-то перестала функционировать одна из половин дисплея, а кто-то снял защитную пленку с экрана, тем самым собственноручно уничтожив гибкий экран, хотя Samsung не предупреждала, что этого делать нельзя.

Премьерный видеоролик Samsung Galaxy Fold

В итоге в мировую розницу Galaxy Fold на тот момент так и не попал – его релиз сперва был перенесен на конец июня 2019 г., затем еще на два месяца вперед, а там состоялась премьера бизнес-флагмана Galaxy Note 10, и складываемый Fold было решено выпустить в октябре 2019 г.

Улучшения в новой версии

Вторая версия Galaxy Fold получила слегка модернизированную конструкцию. В частности, инженеры Samsung исправили ситуацию с отклеивающейся защитной пленкой, немного увеличив ее размеры и загнув ее края внутрь корпуса, под дисплей. К тому же, а по внутри по периметру экрана проложена специальная металлическая полоска, которая не позволит краям пленки гнуться, что в перспективе могло бы привести к расслоению. Определенные изменения произошли и в шарнирном механизме складывания – его внешние зазоры были закрыты заглушками, но на этом перечень модернизаций, проведенных Samsung со смартфоном за прошедшие с его фиаско шесть месяцев, заканчивается.

Из чего состоит Galaxy Fold

Обновленный Galaxy Fold побывал на тесте у различных независимых блогеров и ресурсов – в частности, его разобрали на части специалисты проекта iFixit, изучающего ремонтопригодность современных гаджетов. Блогер JerryRigEverything, проверяющий на прочность мобильные устройства, доказал, что новая версия Galaxy Fold подвержена все тем же проблемам, что и оригинальная его модификация. К примеру, в шарнирный механизм, даже при наличии новых заглушек, все еще могут попадать пыль и грязь, которые способны не только испортить его, но и вывести из строя дисплей – твердые частицы могут буквально продавить мягкий полимерный экран, как это случилось весной 2019 г. у некоторых журналистов.

Изменения в дизайне и спецификациях

Несмотря на то, что Galaxy Fold задержался на восемь месяцев, Samsung не внесла изменения ни в его внешний вид, ни в спецификации. Внутри него по-прежнему стоит процессор Qualcomm Snapdragon 855, дебютировавший в декабре 2018 г. и летом 2019 г. замененный на более производительный Snapdragon 855 Plus. Тем не менее, с технической точки зрения это по-прежнему флагманский смартфон с массой уникальных особенностей. К примеру, в него встроено два дисплея – основной складной и дополнительный на лицевой панели, а также шесть камер, и на октябрь 2019 г. это рекордный показатель.

Тестирование Samsung Galaxy Fold блогером JerryRigsEverything

Основной дисплей смартфона – это гибкая панель Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED с пропорциями 4,2:3, диагональю 7,3 дюйма и разрешением QXGA+ (1536x2152 пикселей), а дополнительный экран получил матрицу Super AMOLED с соотношением сторон 21:9, диагональю 4,6 дюйма и поддержкой разрешения HD+. Фронтальная камера над дополнительным дисплеем имеет разрешение 10 МП и апертуру f/2,2, тогда как над гибким экраном расположился двойной модуль 10 МП f/2,2 и 8 МП f/1,9. В состав основной камеры входят матрицы 16 МП со сверхширокоформатной оптикой f/2,2, 12 МП с широкоформатным объективом f/1,5-f/2,4 и оптической стабилизацией, а также 12 МП с «телевиком» f/2,4 и оптической стабилизацией. Дополняют спецификации складного Galaxy Fold две батареи суммарной емкостью 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB-C.

Главный конкурент

За покупателя Samsung Galaxy Fold будет сражаться пока лишь с одним смартфоном – Huawei Mate X, анонсированным, как и он сам, в феврале 2019 г. Huawei на фоне проблем Samsung со своим гаджетом, решила отложить запуск своего детища, перенеся его на ноябрь 2019 г.

Huawei Mate X, в отличие от Samsung Galaxy Fold, складывается экраном наружу

Но, если Samsung сохранила стоимость Galaxy Fold на изначально заявленном уровне, то Huawei пошла другим путем – цена Mate X выросла практически вдвое. Изначально базовая версия смартфона с LTE-модемом стоила $1400, а за модификацию с 5G-модемом просили $2200, то теперь в базе Mate X, по данным The Verge, оценивается в $2400, а новую стоимость 5G-версии Huawei предпочла пока не раскрывать. Добавим, что все цены Mate X актуальны для рынка Китая.