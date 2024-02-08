Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят а иногда и к смерти владельца. Но самой яркой (в прямом и переносном смысле) была история смартфона Samsung Galaxy Note 7 – он умел воспламеняться самопроизвольно и сжигал людям машины и даже к

Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке его за пару месяцев с момента своего релиза в июле 2021 г. почти сумел побить рекорд «легендарного» Samsung Galaxy Note 7 по частоте самовозгораний. Первый случай самоуничтожения Nord 2 был заф

Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11.

Samsung своими руками убивает легендарную серию смартфонов Закат Galaxy Note Компания Samsung готовится к закрытию линейки Galaxy Note, в которую входя

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 Экстерьер Infinix Note 10 Pro — смартфон с экраном почти семь дюймов, поэтому говорить о компактности не приходится. Однако инженеры позаботились о том, чтобы сделать взаимодействие с устройством максимально ком

Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России Бренд Infinix представляет на российском рынке флагманскую модель смартфона NOTE 10 Pro в специальной версии с модулем NFC. Обновленная серия NOTE 10 с высокочастотными дисплеями, выполненными по технологии Super Fluid, мощными игровыми процессорами от MediaTek,

Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео Бюджетные новинки Xiaomi Компания Xiaomi готовится к российскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта 2021 г. Мобильники будут продаваться в России в нескольких цветах, а их дебют назначен на 25 марта 2021 г.

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений ой динамик, порт USB Type-C, а также разъем для стандартной стереогарнитуры, которая может использоваться в качестве антенны для эфирного радио – да, и оно здесь есть! Экран Диагональ экрана Infinix Note 8, как мы уже говорили, абсолютно соответствует неймингу. Целых 6,95 дюймов! Полагаем, все помнят, что с такими размерами выходили устройства, которые смело именовались «планшетами». А вот

Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео y F62 с батареей емкостью больше, чем у любого мобильника Xiaomi и процессором, которым «поделился» Galaxy Note 10 – флагман 2019 модельного года. Свою новинку Samsung относит к среднему сегмен

Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео пишет Herald Corporation. Это примерно 10% от количества экземпляров флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, купленных в Южной Корее за тот же период времени. Сам Note 20 был анонсирован

Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи Удешевленный Note 20 Компания Samsung выпустит новый смартфон линейки Note 20, появившейся в август

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android сть — без пера вполне можно обойтись. У Samsung даже есть смартфон с почти такой же начинкой, как у Galaxy Note 20, но на несколько десятков тысяч дешевле.Внешний вид Samsung Galaxy Note20 Ultr

В самых дорогих смартфонах и планшетах Samsung позеленели экраны. Перезагрузка и сброс настроек не помогают уровень заряда аккумулятора. Позже проблема проявилась и на других популярных устройствах Samsung – Note 8, Note 9, S9, S10 Lite и Note 10 Lite. Samsung оперативно устранила проблему, выпустив

В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео g для России Компания Samsung выпустила в России четыре премиальных топовых гаджета – два смартфона Galaxy Note 20 и пару Android-планшетов Tab S7. Презентация устройств состоялась в рамках мер

В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20 «Связной» подвел итоги предзаказов на линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20, и объявил о старте продаж в своем интернет-магазине. Как и по результатам пер

Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra Привычное летнее обновление линейки Galaxy Note официально представлено на мероприятии Samsung Unpacked 2020. В лучших традициях

Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены ых (для российского рынка) смартфона – по два из линеек Mi и Redmi. Первую серию представляют Redmi Note 9 и Note 9 Pro, вышедшие в КНР в марте 2020 г. под названиями Redmi Note 9

В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео тфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max – их Xiaomi показала 13 марта 2020 г. В российской рознице смартфон Realme 6 стоит 20 тыс. руб. в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в Ин

Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi Новый смартфон со «старым» процессором Компания Samsung может выпустить новый флагманский смартфон Galaxy Note 20 на том же процессоре, который используется в линейке Galaxy S20. Об этом свиде

В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео же LTE-модем Х15 и модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). В тесте GeekBench смартфон заработал 1611 баллов в многоядерном режиме и 548 – в одноядерном. Для примера, Redmi Note 8 Pro, с которым свой новый смартфон сравнивает сама Xiaomi, построен на чипе MediaTek Helio G90T и выбивает 1563 и 489 баллов в многоядерном и одноядерном режиме соответственно. Redmi

Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена Новые бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi Note 9 Pro и его улучшенной модификации Redmi Note 9 Pro Max. Оба аппарата пришли на смену очень популярной в России и мире модели Redmi Note 8 Pro, вышедшей в конце августа 2019 г., одн

Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung Note 9 Pro получит основную камеру, состоящую их четырех модулей, которая, в отличие линейки Redmi Note 8, будет расположена не в левом верхнем углу задней панели, а практически в ее центре. О

Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены Samsung Electronics объявила о старте продаж в России Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – новейших смартфонов серий Galaxy, предлагающих возможности флагманов для

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! Дизайн смартфона Когда берешь Xiaomi Mi Note 10 в руки, сразу замечаешь, что он довольно толстый и тяжелый – с весом в целых 208 грамм и толщиной 9,7 мм. Если использовать комплектный силиконовый чехол, смартфон будет еще более внуши

Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 овлениями графика работы демозон Mi MIX Alpha в других городах России можно будет следить в официальном сообществе Mi Community и в официальной группе Xiaomi ВКонтакте. 16 декабря стартуют продажи Mi Note 10 — первого в мире смартфона с системой из пяти камер, включающей 108-мегапиксельный сенсор. Версия Mi Note 10 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ доступна по цене 39

В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена Самые продвинутые камерофоны В России состоялась премьера смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это первые в мире телефоны с камерой на 108 МП – предыдущий рекорд составил 64 МП, и он тоже принадлежит Xiaomi. Такую камеру она установила, к примеру, в Redmi

Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены Xiaomi представила в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, который впервые в истории получил 108-мегапиксельную фотокамеру из пяти модулей и батарею ёмкостью 5260 мАч. Также в России был анонсирован Redmi Note 8T — новый представитель популярн

Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео Достойный соперник Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает у Redmi по части соотношения цены и предоставляемых возможностей. Бренды Realme и Redmi создавались с цел

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 8 Pro с рекомендованной розничной ценой от 17 990 рублей. Став первым в линейке Xiaomi смартфоном, оснащённым камерой с разрешением 64 МП, Redmi Note 8 Pro получил 4 фотомодуля осно

В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена Российский дебют На территории России начались продажи новейшего камерофона Redmi Note 8 Pro на компании Xiaomi. Премьера смартфона в Китае состоялась 29 августа 2019 г., а его продажи в Европе начались во второй половине сентября 2019 г. Итого, до России аппарат добрался с

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман ительность и оснащение Смартфон работает на Android 9.0 в фирменной оболочке Samsung One UI. Модели Galaxy Note 10, которые поставляются в Россию, построены на чипсете собственного производства

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM Samsung Galaxy Note 10+ После августовской презентации Samsung Galaxy Note 10+ журналисты и эк

Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена Современные и недорогие Компания Xiaomi провела презентацию своих новейших смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Младший смартфон стал прямым наследником бестселлера Redmi

Бюджетный бренд на день обогнал Xiaomi с выпуском первого в мире смартфона с камерой на 64 МП. Характеристики 19 г. аналогов в этом плане у него нет, но на 29 августа 2019 г. назначена премьера моноблока Redmi Note 8 Pro с аналогичной по параметрам основной камерой. Другими словами, Oppo обогнала Xiaom

Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса Дешевый наследник Redmi Note 7 Инсайдер Xiaomishka опубликовал спецификации смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, преемника бестселлера Redmi Note 7. Анонс моноблока состоится 29 августа 2019 г. одновременно с младшей моделью Redmi Note 8. Вместе со смартфонами Xiaomi покажет и первые бю

Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории ние фронтального модуля разработчики заимствуют у анонсированного в начале августа 2019 г. топового Samsung Galaxy Note 10. Внешность смартфона Nokia 7.2 рассекречена ресурсом Nokia Power User,

Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. «Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или реализовать с

Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10 вле, чем iPhone Российские ритейлеры рассекретили стоимость топового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 за несколько часов до его официальной презентации. Мероприятие состоится 7 авгу

Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ Новая утечка В интернет были выложены характеристики грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Их опубликовал в соцсети Twitter инсайдер Стив Макфл