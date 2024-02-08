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Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note

СОБЫТИЯ

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08.02.2024 Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят

а иногда и к смерти владельца. Но самой яркой (в прямом и переносном смысле) была история смартфона Samsung Galaxy Note 7 – он умел воспламеняться самопроизвольно и сжигал людям машины и даже к
25.04.2023 Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

его за пару месяцев с момента своего релиза в июле 2021 г. почти сумел побить рекорд «легендарного» Samsung Galaxy Note 7 по частоте самовозгораний. Первый случай самоуничтожения Nord 2 был заф
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11.

26.11.2021 Samsung своими руками убивает легендарную серию смартфонов

Закат Galaxy Note Компания Samsung готовится к закрытию линейки Galaxy Note, в которую входя
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Экстерьер  Infinix Note 10 Pro — смартфон с экраном почти семь дюймов, поэтому говорить о компактности не приходится. Однако инженеры позаботились о том, чтобы сделать взаимодействие с устройством максимально ком
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России

Бренд Infinix представляет на российском рынке флагманскую модель смартфона NOTE 10 Pro в специальной версии с модулем NFC. Обновленная серия NOTE 10 с высокочастотными дисплеями, выполненными по технологии Super Fluid, мощными игровыми процессорами от MediaTek,
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео

Бюджетные новинки Xiaomi Компания Xiaomi готовится к российскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта 2021 г. Мобильники будут продаваться в России в нескольких цветах, а их дебют назначен на 25 марта 2021 г.
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

ой динамик, порт USB Type-C, а также разъем для стандартной стереогарнитуры, которая может использоваться в качестве антенны для эфирного радио – да, и оно здесь есть!  Экран Диагональ экрана Infinix Note 8, как мы уже говорили, абсолютно соответствует неймингу. Целых 6,95 дюймов! Полагаем, все помнят, что с такими размерами выходили устройства, которые смело именовались «планшетами». А вот
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео

y F62 с батареей емкостью больше, чем у любого мобильника Xiaomi и процессором, которым «поделился» Galaxy Note 10 – флагман 2019 модельного года. Свою новинку Samsung относит к среднему сегмен
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео

пишет Herald Corporation. Это примерно 10% от количества экземпляров флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, купленных в Южной Корее за тот же период времени. Сам Note 20 был анонсирован
03.11.2020 Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи

Удешевленный Note 20 Компания Samsung выпустит новый смартфон линейки Note 20, появившейся в август
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android

сть — без пера вполне можно обойтись. У Samsung даже есть смартфон с почти такой же начинкой, как у Galaxy Note 20, но на несколько десятков тысяч дешевле.Внешний вид Samsung Galaxy Note20 Ultr
24.08.2020 В самых дорогих смартфонах и планшетах Samsung позеленели экраны. Перезагрузка и сброс настроек не помогают

уровень заряда аккумулятора. Позже проблема проявилась и на других популярных устройствах Samsung – Note 8, Note 9, S9, S10 Lite и Note 10 Lite. Samsung оперативно устранила проблему, выпустив

21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

g для России Компания Samsung выпустила в России четыре премиальных топовых гаджета – два смартфона Galaxy Note 20 и пару Android-планшетов Tab S7. Презентация устройств состоялась в рамках мер
21.08.2020 В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20

«Связной» подвел итоги предзаказов на линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20, и объявил о старте продаж в своем интернет-магазине. Как и по результатам пер
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

Привычное летнее обновление линейки Galaxy Note официально представлено на мероприятии Samsung Unpacked 2020. В лучших традициях

29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены

ых (для российского рынка) смартфона – по два из линеек Mi и Redmi. Первую серию представляют Redmi Note 9 и Note 9 Pro, вышедшие в КНР в марте 2020 г. под названиями Redmi Note 9
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео

тфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max – их Xiaomi показала 13 марта 2020 г. В российской рознице смартфон Realme 6 стоит 20 тыс. руб. в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в Ин
04.05.2020 Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi

Новый смартфон со «старым» процессором Компания Samsung может выпустить новый флагманский смартфон Galaxy Note 20 на том же процессоре, который используется в линейке Galaxy S20. Об этом свиде
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео

же LTE-модем Х15 и модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). В тесте GeekBench смартфон заработал 1611 баллов в многоядерном режиме и 548 – в одноядерном. Для примера, Redmi Note 8 Pro, с которым свой новый смартфон сравнивает сама Xiaomi, построен на чипе MediaTek Helio G90T и выбивает 1563 и 489 баллов в многоядерном и одноядерном режиме соответственно. Redmi

13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена

Новые бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi Note 9 Pro и его улучшенной модификации Redmi Note 9 Pro Max. Оба аппарата пришли на смену очень популярной в России и мире модели Redmi Note 8 Pro, вышедшей в конце августа 2019 г., одн
05.03.2020 Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung

Note 9 Pro получит основную камеру, состоящую их четырех модулей, которая, в отличие линейки Redmi Note 8, будет расположена не в левом верхнем углу задней панели, а практически в ее центре. О
11.02.2020 Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – новейших смартфонов серий Galaxy, предлагающих возможности флагманов для
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Дизайн смартфона Когда берешь Xiaomi Mi Note 10 в руки, сразу замечаешь, что он довольно толстый и тяжелый – с весом в целых 208 грамм и толщиной 9,7 мм. Если использовать комплектный силиконовый чехол, смартфон будет еще более внуши
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10

овлениями графика работы демозон Mi MIX Alpha в других городах России можно будет следить в официальном сообществе Mi Community и в официальной группе Xiaomi ВКонтакте. 16 декабря стартуют продажи Mi Note 10 — первого в мире смартфона с системой из пяти камер, включающей 108-мегапиксельный сенсор. Версия Mi Note 10 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ доступна по цене 39
22.11.2019 В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена

Самые продвинутые камерофоны В России состоялась премьера смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это первые в мире телефоны с камерой на 108 МП – предыдущий рекорд составил 64 МП, и он тоже принадлежит Xiaomi. Такую камеру она установила, к примеру, в Redmi
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены

Xiaomi представила в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, который впервые в истории получил 108-мегапиксельную фотокамеру из пяти модулей и батарею ёмкостью 5260 мАч. Также в России был анонсирован Redmi Note 8T — новый представитель популярн
20.11.2019 Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео

Достойный соперник Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает у Redmi по части соотношения цены и предоставляемых возможностей. Бренды Realme и Redmi создавались с цел
09.10.2019 Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены

Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 8 Pro с рекомендованной розничной ценой от 17 990 рублей. Став первым в линейке Xiaomi смартфоном, оснащённым камерой с разрешением 64 МП, Redmi Note 8 Pro получил 4 фотомодуля осно
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена

Российский дебют На территории России начались продажи новейшего камерофона Redmi Note 8 Pro на компании Xiaomi. Премьера смартфона в Китае состоялась 29 августа 2019 г., а его продажи в Европе начались во второй половине сентября 2019 г. Итого, до России аппарат добрался с

26.09.2019 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

ительность и оснащение Смартфон работает на Android 9.0 в фирменной оболочке Samsung One UI. Модели Galaxy Note 10, которые поставляются в Россию, построены на чипсете собственного производства
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

Samsung Galaxy Note 10+ После августовской презентации Samsung Galaxy Note 10+ журналисты и эк
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена

Современные и недорогие Компания Xiaomi провела презентацию своих новейших смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Младший смартфон стал прямым наследником бестселлера Redmi

28.08.2019 Бюджетный бренд на день обогнал Xiaomi с выпуском первого в мире смартфона с камерой на 64 МП. Характеристики

19 г. аналогов в этом плане у него нет, но на 29 августа 2019 г. назначена премьера моноблока Redmi Note 8 Pro с аналогичной по параметрам основной камерой. Другими словами, Oppo обогнала Xiaom
27.08.2019 Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса

Дешевый наследник Redmi Note 7 Инсайдер Xiaomishka опубликовал спецификации смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, преемника бестселлера Redmi Note 7. Анонс моноблока состоится 29 августа 2019 г. одновременно с младшей моделью Redmi Note 8. Вместе со смартфонами Xiaomi покажет и первые бю
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории

ние фронтального модуля разработчики заимствуют у анонсированного в начале августа 2019 г. топового Samsung Galaxy Note 10. Внешность смартфона Nokia 7.2 рассекречена ресурсом Nokia Power User,
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены

в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. «Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или реализовать с
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10

вле, чем iPhone Российские ритейлеры рассекретили стоимость топового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 за несколько часов до его официальной презентации. Мероприятие состоится 7 авгу
24.07.2019 Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

Новая утечка В интернет были выложены характеристики грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Их опубликовал в соцсети Twitter инсайдер Стив Макфл
18.07.2019 Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван

изить темпы производства чипсетов, предназначенных для будущего флагманского смартфона. Из-за этого Galaxy Note 10, официальная презентация которого намечена на 7 августа 2019 г., может оказать

Публикаций - 702, упоминаний - 1515

Samsung Galaxy Note и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 554
Apple Inc 13154 257
Google LLC 12688 120
Xiaomi - Сяоми 2231 94
LG Electronics 3735 91
Huawei 4676 88
HTC Corporation 1512 77
Qualcomm Technologies 1974 71
Sony 6739 62
Microsoft Corporation 25775 60
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 48
Lenovo Group 2446 43
Nvidia Corp 4002 37
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
MediaTek - Ralink 595 31
BBK OnePlus 298 31
X Corp - Twitter 2938 30
Intel Corporation 12811 27
Lenovo Motorola 3566 26
BBK OPPO Electronics 484 25
Meta Platforms - Facebook 4621 24
Acer Group - Acer Inc 2776 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 21
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 20
ZTE Corporation 800 20
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 18
Dropbox 527 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Toshiba Corporation 2980 16
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 15
Wacom 143 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Yandex - Яндекс 9216 14
AT&T Inc 1725 13
МегаФон 10742 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Русский стандарт Банк 509 13
Альфа-Банк 1979 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
TÜV Rheinland Group 181 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Связной ГК 1401 11
Carl Zeiss AG 307 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Visa International 1993 7
Евросеть 1421 7
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
Tesla Motors 461 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
HDC Asset Management 4 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Ак Барс Банк 283 3
KGI Securities 50 3
Резонанс НПП 407 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
BMW Group 482 2
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UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 137
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 134
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 134
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 130
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 130
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 126
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 120
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 119
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 117
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 112
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 105
Наушники - Headphones 4478 101
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 89
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 88
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 85
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 76
Google Android 15243 322
Samsung Galaxy 1035 265
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 201
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 198
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 154
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 126
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 108
Samsung S-Pen - Стилус 144 95
Apple iOS 8583 89
Apple iPhone 6 4861 82
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 80
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 78
Apple iPad 4011 76
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 74
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 70
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 68
Microsoft Windows 16882 68
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 67
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 66
Apple iPhone 5 783 64
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 63
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 55
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 55
Samsung Electronics TouchWiz 202 54
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 54
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 50
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Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 49
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Европа 24964 83
Япония 13807 50
Индия - Bharat 5869 47
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
Китай - Тайвань 4245 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Азия - Азиатский регион 5920 27
США - Калифорния - Купертино 281 26
Германия - Берлин 732 25
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США - Нью-Йорк 3180 21
Испания - Каталония - Барселона 752 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Франция - Французская Республика 8177 13
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 8
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 8
США - Вашингтон - Редмонд 238 7
Казахстан - Республика 6048 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Ближний Восток 3154 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Индонезия - Республика 1058 6
США - Калифорния 4829 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Южная Корея - Сеул 375 6
США - Флорида 786 6
Швеция - Королевство 3782 6
Сингапур - Республика 1953 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 45
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 27
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Ergonomics - Эргономика 1755 18
Литий - Lithium - химический элемент 663 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Английский язык 7030 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 15
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 11
Видеокамера - Видеосъёмка 720 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Металлы - Золото - Gold 1251 10
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