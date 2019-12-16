Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10

Xiaomi объявила о том, что концепт-смартфон Mi MIX Alpha, официально представленный в сентябре 2019 года, появился в российских магазинах Xiaomi. Все желающие могут лично ознакомиться с новинкой в фирменных магазинах Mi Store.

Mi MIX Alpha демонстрирует инновационный экран, который занимает больше половины корпуса смартфона. Решение под названием Surround Display позволило создать уникальную конструкцию, при которой экран покрывает весь корпус телефона, и обеспечило отношение дисплея к корпусу 180,6%. Устройство оснащено первой в мире 108-мегапиксельной камерой и изготовлено из комбинации титанового сплава, керамики и сапфира для создания революционного концептуального телефона.

В Москве демозона Mi MIX Alpha начала работать в официальном магазине Xiaomi в торговом центре «Авиапарк» по адресу: Ходынский бульвар, д. 4. Кроме того, смартфон будет демонстрироваться в регионах России, начиная с Астрахани (торговый центр «Алимпик» по адресу: ул. Боевая, 25А, второй этаж). За обновлениями графика работы демозон Mi MIX Alpha в других городах России можно будет следить в официальном сообществе Mi Community и в официальной группе Xiaomi ВКонтакте.

16 декабря стартуют продажи Mi Note 10 — первого в мире смартфона с системой из пяти камер, включающей 108-мегапиксельный сенсор.

Версия Mi Note 10 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ доступна по цене 39 990 рублей. Mi Note 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища поступила в продажу по цене 44 990 рублей. Купить новинки модельного ряда Mi Note можно в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi.

На Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro распространяются специальные условия гарантийного обслуживания. Пользователи, которые приобретут смартфоны в любом авторизованном магазине Xiaomi на территории Российской Федерации в период с 19.12.2019 по 17.01.2020, получат одну гарантийную замену вместо услуги ремонта в течение гарантийного срока в местном авторизованном сервисном центре Xiaomi.