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Алимпик ТЦ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.08.2026 На одной из самых протяженных улиц Астрахани усилили мобильную сеть МТС 1
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Алимпик ТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2239 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26842 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Xiaomi Mi Store 44 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 470 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 766 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5521 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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