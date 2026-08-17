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Алимпик ТЦ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.08.2026
|На одной из самых протяженных улиц Астрахани усилили мобильную сеть МТС 1
|16.12.2019
|Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Алимпик ТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Сяоми 2239 1
|Авиапарк ТРЦ 52 1
|Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 1
|Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
|Xiaomi Mi Store 44 1
|Samsung Galaxy Note 702 1
|Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
|Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 470 1
|Россия - ЮФО - Астраханская область 766 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166481 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.