Xiaomi Mi MIX Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Mi Fold Xiaomi Mi MIX Flip Мобильные телефоны


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

ы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежнос
27.09.2024 «Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip

«Румиком» представил новые смартфоны Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip. Протестировать и приобрести устройства можно в магазинах сети и в интернет-м
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует старт предзаказа первого складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip. На время предзаказа в период с 26 сентября по 2 октября 2024 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и часы Watch 2 в подарок. Старт продаж – 3 октября 2024 г. Об этом CN
26.09.2024 МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip. При оформлении предзаказа в период с 26 сентября до второго октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку три тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch S3.

14.08.2023 Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента

коление модели Mix Fold Xiaomi выпустила в конце марта 2021 г., и на тот момент она носила название Mi Mix Fold – бренд Mi ушел на покой в августе 2021 г. Новый Mix Fold 3 – это просто имиджевы
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео

Первый во всем Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель сери
25.03.2021 Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года.

каз от перспективных идей Анонс смартфона Mi Mix 4 состоится спустя 2,5 года со дня премьеры модели Mi Mix 3, которую Xiaomi показала в октябре 2018 г. В отличие от четвертого поколения, которо
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10

Xiaomi объявила о том, что концепт-смартфон Mi MIX Alpha, официально представленный в сентябре 2019 года, появился в российских магазинах
24.09.2019 Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео

одемонстрировала новейшие смартфоны и телевизоры. Гвоздем программы стал дважды уникальный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, охватывающим гаджет практически со всех сторон, за что в западных СМ
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции

чивый к появлению царапин. На наш взгляд, будет разумнее использовать комплектный кожаный чехол для Mi Mix 3. Он сделан очень качественно и не имеет ничего общего с силиконовыми аналогами, кото
08.02.2019 Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена

а Компания Xiaomi привезла в Россию свой самый актуальный на 8 февраля 2019 г. флагманский смартфон Mi Mix 3. Главная отличительная черта гаджета – это его форм-фактор: Mi Mix 3 выглядит
08.02.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена

Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi MIX 3 в России. Продолжая линейку Mi MIX, Mi MIX 3 оснащен полноэкранным дисплеем с
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки!

одний флагман, хотя ценник на него уже упал: сегодня модель можно купить за 23 тысячи рублей.Xiaomi Mi Mix 3 Вышедший в январе 2019 года Mi Mix 3 интересен для нас сразу двумя моментами:
15.10.2018 Xiaomi выпускает смартфон в странном форм-факторе. Фото. Цена

ым экраном Компания Xiaomi начала подогревать интерес к своему новому флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера не дожидаясь официального анонса. Глава компании Xiaomi Бин

11.12.2017 Новый флагман Xiaomi Mi Mix 3 рассекретили за полгода до премьеры

В интернет попали фото нового флагмана Xiaomi Первые фото, связанные со смартфоном Xiaomi Mi Mix 3, премьера которого запланирована на следующий год, появились в китайской сети Weibo,
11.09.2017 Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото

овления Xiaomi в рамках глобального анонса в Пекине представила новую версию флагманского смартфона Mi MIX 2. Новинка является дальнейшем развитием представленного в октябре прошлого года конце
11.09.2017 Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2 и другие новинки

Xiaomi анонсировала Mi MIX 2 – новое поколение концептуального смартфона Mi MIX, представленного в прошлом году.

09.06.2017 Обзор Хaomi Mi Mix: долой границы

Очевидно, что полностью рамки пока никуда не исчезли. Просто инженерам-разработчика Xaomi Mi Mix удалось убрать верхнюю рамку, где обычно располагаются разговорный динамик, а также датчики приближения и освещенности. Выглядит это весьма футуристично и впечатляюще. Xaomi Mi Mix

26.04.2017 Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант

первой в России московской презентации бренда представил три новых для российского рынка смартфона: Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.Гаджеты Xiaomi, доступные в РоссииПредставленные во время презен
21.04.2017 Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото

st представил на своем сайте полные характеристики еще не представленного официально фаблета Xiaomi Mi Mix 2. Утечки такого масштаба редко бывают обманом или выдумкой, но в случае с Mi Mix 2

Публикаций - 103, упоминаний - 219

Xiaomi Mi MIX и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2043 92
Samsung Electronics 10725 53
Apple Inc 12770 37
Huawei 4299 33
Google LLC 12354 25
Qualcomm Technologies 1920 16
LG Electronics 3685 15
BBK OPPO Electronics 439 13
BBK OnePlus 265 12
Leica Camera 267 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2114 8
Sony 6641 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 851 6
Lenovo Group 2375 6
RDC Group - Mobilidi 25 5
Microsoft Corporation 25346 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14685 5
ZTE Corporation 776 5
MediaTek - Ralink 574 5
HTC Corporation 1506 4
Lenovo Motorola 3531 4
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 4
Samsung - Harman - JBL 234 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 291 3
Rouyu Technology 5 3
Ростех - Автоматика Концерн 1753 3
МегаФон 10126 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 209 2
Canalys 235 2
Fly 211 2
LeEco - LeTV 61 2
AKG 65 2
Nvidia Corp 3784 2
Smart Orange - Смарт Оранж 10 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 191 2
Xiaomi Poco Global 12 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 517 2
Carl Zeiss AG 304 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 3
Связной ГК 1385 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Верный - торговая сеть 310 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Авиапарк ТРЦ 50 1
Caterpillar - 90 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
KGI Securities 50 1
Геометрия НПО 151 1
Алимпик ТЦ 1 1
Почта России ПАО 2269 1
BMW Group 469 1
Евросеть 1417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 21
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3531 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25747 101
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12922 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 61
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9896 52
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1334 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6336 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8227 38
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2252 36
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2466 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 2213 31
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 558 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18895 27
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2650 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2371 25
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1974 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8407 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7722 23
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 798 22
Наушники - Headphones 4313 22
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 20
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1388 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13078 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3147 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12743 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5200 19
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3016 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17865 18
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1138 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9483 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2388 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10540 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10376 16
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 758 15
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 60
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 46
Google Android 14840 31
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 277 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7414 25
Huawei Mate - серия смартфонов 412 24
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 703 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 21
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 20
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 20
Samsung Galaxy 997 20
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 520 20
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 19
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 18
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 18
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 17
Google Android 9 - Android Pie 214 17
Samsung Galaxy Note 697 16
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 291 16
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 15
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 526 14
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 409 13
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5142 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 12
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 408 11
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 11
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 11
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 11
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 11
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 10
Google Android 7 - Android Nougat 223 10
Apple iPhone 6 4862 10
BBK OPPO Find - серия смартфонов 57 9
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 9
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 8
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 8
LG G - серия смартфонов 140 8
Jun Lei - Цзунь Лей 46 12
Starck Philippe - Старк Филипп 12 6
Wang Xiang - Ванг Сян 11 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Губанов Андрей 110 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 218 1
Силуанов Антон 77 1
Вольфсон Влад 59 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Гостев Дмитрий 22 1
Улюкаев Алексей 31 1
Осипов Олег 26 1
Мильнер Юрий 136 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Мельников Денис 4 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Bin Lin - Бин Лин 4 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Путин Владимир 3390 1
Мельникова Анастасия 433 1
Чайка Владимир 29 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 73
Россия - РФ - Российская федерация 158736 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53612 17
Южная Корея - Республика 6885 15
Европа 24693 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46177 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 4
Испания - Каталония - Барселона 749 4
Китай - Пекин - Beijing 1057 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18838 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
Куба - Республика 395 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 2
Судан - Республика 106 2
Сатурн - Титан (спутник) 506 2
Азия - Азиатский регион 5769 2
Индия - Bharat 5736 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 2
Иран - Исламская Республика Иран 1126 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 1
Европа Западная 1493 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Италия - Рим 206 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 1
Румыния - Бухарест 54 1
Румыния - Брашов 4 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3269 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2449 1
Япония 13574 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26084 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 19
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5927 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2966 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 899 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 250 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Видеокамера - Видеосъёмка 706 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5317 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 2
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 47 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2519 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17462 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8179 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4394 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1750 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4778 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 736 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 563 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 19
DxOMark - Издание 36 10
GizmoChina 156 7
GSM Arena 76 3
TENAA 19 3
GizChina - Издание 82 2
Reddit 366 2
Bloomberg 1557 2
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Global Times 16 1
Gizmodo 131 1
SamMobile 57 1
TrendingLeaks 1 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
OnLeaks 19 1
cnTechPost 7 1
Times 645 1
Digital Chat Station 9 1
The Verge - Издание 602 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
ITHome 40 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
IDC - International Data Corporation 4947 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 2
Gartner - Гартнер 3623 2
Counterpoint Research 102 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 3
День молодёжи - 27 июня 1008 3
Microsoft Build - конференция 37 1
Samsung Unpacked 34 1
Международный женский день - 8 марта 375 1
Xiaomi Mi Russia Fans Meetup 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420747, в очереди разбора - 726184.
Создано именных указателей - 190841.
