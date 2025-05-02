Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Mi MIX Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Mi Fold Xiaomi Mi MIX Flip Мобильные телефоны
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.05.2025
|
Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold
ы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежнос
|27.09.2024
|
«Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip
«Румиком» представил новые смартфоны Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip. Протестировать и приобрести устройства можно в магазинах сети и в интернет-м
|27.09.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip
«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует старт предзаказа первого складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip. На время предзаказа в период с 26 сентября по 2 октября 2024 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и часы Watch 2 в подарок. Старт продаж – 3 октября 2024 г. Об этом CN
|26.09.2024
|
МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip. При оформлении предзаказа в период с 26 сентября до второго октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку три тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch S3.
|14.08.2023
|
Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента
коление модели Mix Fold Xiaomi выпустила в конце марта 2021 г., и на тот момент она носила название Mi Mix Fold – бренд Mi ушел на покой в августе 2021 г. Новый Mix Fold 3 – это просто имиджевы
|31.03.2021
|
Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео
Первый во всем Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель сери
|25.03.2021
|
Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года.
каз от перспективных идей Анонс смартфона Mi Mix 4 состоится спустя 2,5 года со дня премьеры модели Mi Mix 3, которую Xiaomi показала в октябре 2018 г. В отличие от четвертого поколения, которо
|16.12.2019
|
Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10
Xiaomi объявила о том, что концепт-смартфон Mi MIX Alpha, официально представленный в сентябре 2019 года, появился в российских магазинах
|24.09.2019
|
Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео
одемонстрировала новейшие смартфоны и телевизоры. Гвоздем программы стал дважды уникальный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, охватывающим гаджет практически со всех сторон, за что в западных СМ
|15.03.2019
|
Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции
чивый к появлению царапин. На наш взгляд, будет разумнее использовать комплектный кожаный чехол для Mi Mix 3. Он сделан очень качественно и не имеет ничего общего с силиконовыми аналогами, кото
|08.02.2019
|
Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена
а Компания Xiaomi привезла в Россию свой самый актуальный на 8 февраля 2019 г. флагманский смартфон Mi Mix 3. Главная отличительная черта гаджета – это его форм-фактор: Mi Mix 3 выглядит
|08.02.2019
|
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi MIX 3 в России. Продолжая линейку Mi MIX, Mi MIX 3 оснащен полноэкранным дисплеем с
|23.01.2019
|
10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки!
одний флагман, хотя ценник на него уже упал: сегодня модель можно купить за 23 тысячи рублей.Xiaomi Mi Mix 3 Вышедший в январе 2019 года Mi Mix 3 интересен для нас сразу двумя моментами:
|15.10.2018
|
Xiaomi выпускает смартфон в странном форм-факторе. Фото. Цена
ым экраном Компания Xiaomi начала подогревать интерес к своему новому флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера не дожидаясь официального анонса. Глава компании Xiaomi Бин
|11.12.2017
|
Новый флагман Xiaomi Mi Mix 3 рассекретили за полгода до премьеры
В интернет попали фото нового флагмана Xiaomi Первые фото, связанные со смартфоном Xiaomi Mi Mix 3, премьера которого запланирована на следующий год, появились в китайской сети Weibo,
|11.09.2017
|
Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото
овления Xiaomi в рамках глобального анонса в Пекине представила новую версию флагманского смартфона Mi MIX 2. Новинка является дальнейшем развитием представленного в октябре прошлого года конце
|11.09.2017
|
Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2 и другие новинки
Xiaomi анонсировала Mi MIX 2 – новое поколение концептуального смартфона Mi MIX, представленного в прошлом году.
|09.06.2017
|
Обзор Хaomi Mi Mix: долой границы
Очевидно, что полностью рамки пока никуда не исчезли. Просто инженерам-разработчика Xaomi Mi Mix удалось убрать верхнюю рамку, где обычно располагаются разговорный динамик, а также датчики приближения и освещенности. Выглядит это весьма футуристично и впечатляюще. Xaomi Mi Mix
|26.04.2017
|
Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант
первой в России московской презентации бренда представил три новых для российского рынка смартфона: Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.Гаджеты Xiaomi, доступные в РоссииПредставленные во время презен
|21.04.2017
|
Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото
st представил на своем сайте полные характеристики еще не представленного официально фаблета Xiaomi Mi Mix 2. Утечки такого масштаба редко бывают обманом или выдумкой, но в случае с Mi Mix 2
Xiaomi Mi MIX и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4947 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 2
|Gartner - Гартнер 3623 2
|Counterpoint Research 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420747, в очереди разбора - 726184.
Создано именных указателей - 190841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.