Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold ы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежнос

«Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip «Румиком» представил новые смартфоны Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip. Протестировать и приобрести устройства можно в магазинах сети и в интернет-м

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует старт предзаказа первого складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip. На время предзаказа в период с 26 сентября по 2 октября 2024 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и часы Watch 2 в подарок. Старт продаж – 3 октября 2024 г. Об этом CN

МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip. При оформлении предзаказа в период с 26 сентября до второго октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку три тыс. руб. и умные часы Xiaomi Watch S3.

Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента коление модели Mix Fold Xiaomi выпустила в конце марта 2021 г., и на тот момент она носила название Mi Mix Fold – бренд Mi ушел на покой в августе 2021 г. Новый Mix Fold 3 – это просто имиджевы

Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео Первый во всем Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель сери

Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года. каз от перспективных идей Анонс смартфона Mi Mix 4 состоится спустя 2,5 года со дня премьеры модели Mi Mix 3, которую Xiaomi показала в октябре 2018 г. В отличие от четвертого поколения, которо

Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 Xiaomi объявила о том, что концепт-смартфон Mi MIX Alpha, официально представленный в сентябре 2019 года, появился в российских магазинах

Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео одемонстрировала новейшие смартфоны и телевизоры. Гвоздем программы стал дважды уникальный смартфон Mi Mix Alpha с дисплеем, охватывающим гаджет практически со всех сторон, за что в западных СМ

Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции чивый к появлению царапин. На наш взгляд, будет разумнее использовать комплектный кожаный чехол для Mi Mix 3. Он сделан очень качественно и не имеет ничего общего с силиконовыми аналогами, кото

Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена а Компания Xiaomi привезла в Россию свой самый актуальный на 8 февраля 2019 г. флагманский смартфон Mi Mix 3. Главная отличительная черта гаджета – это его форм-фактор: Mi Mix 3 выглядит

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi MIX 3 в России. Продолжая линейку Mi MIX, Mi MIX 3 оснащен полноэкранным дисплеем с

10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки! одний флагман, хотя ценник на него уже упал: сегодня модель можно купить за 23 тысячи рублей.Xiaomi Mi Mix 3 Вышедший в январе 2019 года Mi Mix 3 интересен для нас сразу двумя моментами:

Xiaomi выпускает смартфон в странном форм-факторе. Фото. Цена ым экраном Компания Xiaomi начала подогревать интерес к своему новому флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера не дожидаясь официального анонса. Глава компании Xiaomi Бин

Новый флагман Xiaomi Mi Mix 3 рассекретили за полгода до премьеры В интернет попали фото нового флагмана Xiaomi Первые фото, связанные со смартфоном Xiaomi Mi Mix 3, премьера которого запланирована на следующий год, появились в китайской сети Weibo,

Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото овления Xiaomi в рамках глобального анонса в Пекине представила новую версию флагманского смартфона Mi MIX 2. Новинка является дальнейшем развитием представленного в октябре прошлого года конце

Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2 и другие новинки Xiaomi анонсировала Mi MIX 2 – новое поколение концептуального смартфона Mi MIX, представленного в прошлом году.

Обзор Хaomi Mi Mix: долой границы Очевидно, что полностью рамки пока никуда не исчезли. Просто инженерам-разработчика Xaomi Mi Mix удалось убрать верхнюю рамку, где обычно располагаются разговорный динамик, а также датчики приближения и освещенности. Выглядит это весьма футуристично и впечатляюще. Xaomi Mi Mix

Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант первой в России московской презентации бренда представил три новых для российского рынка смартфона: Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.Гаджеты Xiaomi, доступные в РоссииПредставленные во время презен