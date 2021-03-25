Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года.

В конце марта 2021 г. Xiaomi анонсирует смартфон Mi Mix 4 – свой новейший флагманский мобильник, предшественник которого вышел почти три года назад. Аппараты серии Mi Mix всегда были самыми технологичными у Xiaomi, и одной из главных фишек Mi Mix 4 станет камера с жидкостной линзой, по своим характеристикам схожая с глазом человека.

Первый гибкий смартфон Xiaomi

Компания Xiaomi назначила дату премьеры своего новейшего флагманского смартфона Mi Mix 4 – она пройдет 29 марта 2021 г. Аппарат станет самым технологичным в текущей линейке Xiaomi за счет уникальной жидкостной камеры и информации портала IT Home, гибкого экрана.

С выпуском Mi Mix 4 Xiaomi откроет для себя рынок складных смартфонов, поделенный между Samsung (модели Fold, Z Fold 2 и Z Flip), Huawei (Mate X, Mate Xs и Mate X2), Motorola (Razr 2019) и рядом других компаний.

Впервые на скорый выход Mi Mix 4 еще в начале февраля 2021 г. намекнул глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), опубликовав в китайской соцсети Weibo сообщение с вопросом, готовы ли пользователи покупать смартфоны Xiaomi за 10 тыс. юаней ($1530, 116 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 марта 2021 г). Портал IT Home в конце марта 2021 г. подтвердил, что новый Mi Mix 4 будет стоить именно столько, хотя сама Xiaomi стоимость нового флагмана озвучивать не торопится. Для сравнения, на российском рынке оригинальный Samsung Galaxy Fold стоил на 25 марта 2021 г. от 140 тыс. руб., раскладушка Z Flip – от 80 тыс. руб., а Z Fold 2 – от 165 тыс. руб. Что до смартфонов Apple, то флагманский iPhone 12 Pro Max стоит в России от 110 тыс. руб.

Тизер анонса Mi Mix 4

Xiaomi на протяжении нескольких лет работает над собственным смартфоном с гибким дисплеем, и у нее был шанс стать одной из первых компаний, выпустивших такое устройство. Еще в конце января 2019 г. она показала прототип складного мобильника, но он так и не был анонсирован. В итоге в конце февраля 2019 г. Xiaomi опередила Samsung со своим Galaxy Fold первого поколения.

Все без исключения технические характеристики Mi Mix 4 Xiaomi держит в секрете. Но, поскольку это будет самый передовой ее флагман, то велика вероятность, что она соберет его на Qualcomm Snapdragon 888 – самом производительном мобильном процессоре в мире по состоянию на конец марта 2021 г.

Samsung Galaxy Fold первого поколения

Вместе с Mi Mix 4 29 марта 2021 г. Xiaomi покажет топовые смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra и мобильный ПК Mi Notebook Pro 2021. Xiaomi подтвердила появление этих устройств, а вот с анонсом планшета Mi Pad 5 она может и повременить.

Уникальная фотокамера

Главной отличительной чертой грядущего Mi Mix 4, помимо складного дисплея, может стать его жидкостная камера – уникальная разработка Xiaomi, которую она до этого не применяла ни в одном смартфоне, и аналогов которого нет ни у одного конкурента. Портал Gizchina пишет, камера оснащена специальной жидкой линзой, имеющей оптическую структуру, аналогичную линзе человеческого глаза, а не традиционной оптической линзе.

Особенности жидкостной камеры Xiaomi

Текучая жидкость в линзе обернута специальной пленкой, заменяющей традиционную оптическую линзу, и позволяет менять фокусное расстояние, что делает возможным симбиоз макро-камеры и телефото в одном сенсоре. Как все это будет реализовано на практике, и сколько датчиков в итоге получит Mi Mix 4, Xiaomi расскажет на презентации.

Задержка с релизом и отказ от перспективных идей

Анонс смартфона Mi Mix 4 состоится спустя 2,5 года со дня премьеры модели Mi Mix 3, которую Xiaomi показала в октябре 2018 г. В отличие от четвертого поколения, которое может оказаться складным, это вертикальный слайдер, и он даже продавался в России, пусть и по очень сильно завышенной цене – он появился в российской рознице в феврале 2019 г. и стоил на 10 тыс. руб. дороже, чем в Китае на старте продаж. На момент публикации материала его российские продажи были прекращены.

Mi Mix 3

В сентябре 2019 г. Xiaomi продемонстрировала концепт Mi Mix Alpha, который вполне мог стать ее новым флагманом. Смартфон щеголял «бесконечным» экраном, занимавшим всю лицевую панель, боковины и почти весь задник, но в итоге Xiaomi решила оставить его в состоянии прототипа, и в серию он так и не пошел.

Mi Mix Alpha

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Согласно имеющимся данным, идея с бесконечным дисплеем в Mi Mix 4 реализована не будет.