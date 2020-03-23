Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google

Huawei определилась с российскими стоимостью и датой релиза своего новейшего смартфона Mate XS с гибким экраном. Сделанный на основе оригинального Mate X и получивший ряд улучшений, он оценен в 200 тыс. руб., тогда как автомобиль «Лада Гранта» можно приобрести за 379 тыс. руб. К тому же, Mate XS будет продаваться без сервисов Google – в нем не будет YouTube, Google Play и других привычных приложений.

Складной и очень дорогой

Компания Huawei раскрыла стоимость и дату начала продаж смартфона Mate XS, ставшего улучшенной версией прошлогоднего флагмана Mate X. Как и его предшественник, он оснащен внушительных размеров складным дисплеем.

В российской рознице цена Mate XS составит ровно 200 тыс. руб. – это приблизительно половина цены автомобиля «Лада Гранта», на момент публикации материала доступного за 378,8 тыс. руб. в минимальной комплектации. Предварительный заказ на Mate XS откроется 27 марта 2020 г., а полноценный релиз назначен на 31 марта 2020 г. В Китае его презентация состоялась в конце февраля 2020 г.

В России стоимость Mate XS оказалась ниже, чем в Европе. В Старом свете Huawei просит за него 2500 евро или 215,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2020 г.

Смартфон с неполноценным Android

Новый Mate XS работает на базе Android 10 с фирменной прошивкой EMUI 10, однако, несмотря на свою стоимость, он поставляется без сервисов Google. Это стало следствием указа презента США Дональда Трампа (Donald Trump), запрещающего американским ИТ-компаниям, в том числе и Google, работать с Huawei.

Android на Mate XS есть, а привычных сервисов Google - нет

В итоге Mate XS не позволяет скачивать приложения из Google Play, к тому же, как сообщал CNews, Google начала активно бороться с установкой программ на Android-устройства, скачанные из сторонних источников. К исключениям в данном случае относятся магазины приложений других компаний, и у Huawei как раз есть такой – он входит в состав сервисов Huawei Mobile Services (HMS), заменивших собой Google Services на устройствах этого производителя.

Отличия от Huawei Mate X

Mate XS позаимствовал у своего предшественника общую концепцию и дизайн, а также габариты корпуса за счет сохранения размеров экрана. Но, отличие от Mate X, в нем стоит анонсированный в сентябре 2019 г. процессор Kirin 990 5G вместо Kirin 980 образца 2018 г. в котором нет модема для доступа к сетям пятого поколения.

Huawei усилила шарнир смартфона и сделала экран более прочным

В Mate XS тройная основная камера стала четверной – параметры главных трех модулей не изменились, но к ним добавилась ToF-камера для замера глубины резкости. Также производитель заявил о замене дисплея на более прочный – в данной модели он усилен двухслойной структурой на базе полиамидных пленок, зафиксированных специальным прозрачным клеем (в Mate X используется однослойная). Также была модернизирована конструкция шарнира Falcon Wing для придания ему дополнительной прочности. Сам он состоит из более чем 100 элементов с применением специального сплава на основе циркония.

Аппаратные спецификации

От Mate X новому Mate XS достался OLED-экран с диагональю 8 дюймов в разложенном состоянии (соотношение сторон 8:7) и 6,6 дюйма плюс 6,3 дюйма в сложенном. Дисплей по-прежнему сгибается наружу, а не как в Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, что подвергает его дополнительному риску повреждения во время транспортировки.

В сложенном состоянии Mate XS не отличить от классических Android-смартфонов

Разрешение экрана составляет 2480х2200 пикселей, и у него нет выреза под фронтальную камеру ввиду отсутствия ее самой – производитель предлагает делать селфи на основной модуль. Состоит он, помимо упомянутого ToF-сенсора, из 40-мегапиксельной главной камеры с широкоугольным объективом и диафрагмой f/1,8, 16-мегапиксельного сенсора со сверхширокоугольной оптикой (f/2,2) и 8-мегапиксельного телефото (f/2,4, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой зум).

Mate XS доступен в единственной комплектации, включающей 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 512 ГБ. Дополнительно смартфон оснащен батареей 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт по USB-C, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac и чипом NFC. Толщина корпуса в закрытом состоянии составляет 11 мм.