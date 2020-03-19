Пользователей Android настиг страшный кошмар владельцев iPhone

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Владельцы Android-устройств лишились возможности устанавливать приложения, скачанные не из магазина Google Play. Google внедрила в свою ОС новый инструмент защиты, отключить который невозможно, но который все же можно обойти легальными методами.

Безопасный Android

Компания Google начала блокировать установку приложений на мобильные Android-устройства в случае, если они были загружены не из магазина Google Play. Это означает, что пользователи больше не смогут скачать APK-файл с дистрибутивом той или иной утилиты со сторонних ресурсов и установить его самостоятельно, минуя сервисы Google.

Изменения, как пишет портал 9to5Google, затронут всех владельцев Android-устройств в обозримом будущем. Реализованы они будут при помощи Advanced Protection Program (APP) – новой функции Android, внедрение которой уже началось.

Необходимость в интеграции APP в Android Google обосновала заботой о безопасности пользователей. По словам ее представителей, имеющиеся в Android инструменты защиты не могут проверить скачанные за пределами Google Play приложения, что повышает риск заражения устройства вредоносным ПО и кражи персональных данных.

У некоторых Android-пользователей APP уже работает

Впервые о возможном появлении нового «защитника» в составе Android стало известно в декабре 2019 г., когда упоминание о нем было обнаружено в коде приложения Google Play. Эксперты 9to5Google тогда высказали предположение, что принудительной блокировки установки программ не из Google Play не будет.

Две задачи APP

Блокировка установки приложений, скачанных не из Google Play – одна из двух целей, которые преследует Google, внедряя Advanced Protection Program. Вторая – это принудительное включение Play Protect, штатного инструмента Android для проверки устанавливаемых из Google Play программ.

Play Protect представляет собой своего рода антивирус, блокирующий установку потенциально опасного ПО. В настоящее время его можно отключить в настройках системы, но внедрение Advanced Protection Program исключит эту возможность – «защитник» будет работать всегда.

Калька с iOS

Нововведение Google сделает Android больше похожей на iOS – конкурирующую мобильную платформу Apple. Установка приложений из сторонних источников в ней запрещена с самых первых дней работы App Store – фирменного маркетплейса Apple, запущенного летом 2008 г.

Для большинства владельцев Android-гаджетов Google Play останется единственным источником приложений

Обход этих ограничений возможен лишь путем джейлбрейка – взлома iOS для получения доступа к файловой системе мобильных устройств Apple. Осуществить джейлбрейк можно даже на гаджетах с iOS 13.3 – самой последней стабильной версии мобильной ОС Apple.

После взлома появляется возможность установки приложений на iPhone и iPad из сторонних магазинов, в том числе и из самого известного – Cydia. В конце 2018 г. он планировался к закрытию, однако по состоянию на март 2020 г. он по-прежнему функционирует.

Как обойти защиту

Advanced Protection Program привязывается к аккаунту Google, что не позволит избежать ее появления на смартфоне или планшете путем отказа от обновлений ОС или отдельных ее компонентов. Тем не менее, существует один действенный способ обхода блокировки установки APK-файлов.

Скачанные из интернета дистрибутивы можно установить на гаджет в обход «защитника» Android при помощи настольного ПК или ноутбука и утилиты ADB (Android Debug Bridge). Работоспособность данного метода подтверждает и сама Google, знающая о его существовании. Не исключено, что в будущем и эта лазейка будет закрыта.

Действие APP также не распространяется на приложения, скачанные из фирменных магазинов крупных производителей. Такие маркетплейсы продвигают, в том числе, компании Samsung (Galaxy Store) и Huawei (Huawei Mobile Services), и Google не станет мешать установке ПО из подобного рода каталогов.

Google также не будет препятствовать работе приложений, установленных через APK до внедрения Advanced Protection Program. Они продолжат функционировать и в ряде случаев даже смогут получать обновления.