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MEAP Mobile Enterprise Application Platforms Платформы для корпоративных мобильных приложений ПРКМ
СОБЫТИЯ
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|10.10.2024
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ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах
ю спутниковой навигации, механизма RTK-меток и компьютерного зрения (анализа данных, поступающих с видеокамер). Cognitive Pilot «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»: «Первый этап испытаний робота-обходчика проведен в сент
|21.04.2022
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«М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45%
технологий OneRetail. Клиенты группы продолжили активно пользоваться мобильными инструментами при совершении покупок. Трафик клиентских приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» вырос на 95%, продажи через мобильную платформу по итогам первого квартала увеличились на 44,7% до 82 млрд руб., что составило более 46% от GMV по сравнению с 41% годом ранее. Повышенный спрос на ряд категорий в крупной б
|20.01.2021
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Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G
Qualcomm Technologies, Inc. впервые показала мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus и включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой
|16.01.2013
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«Одноклассники» запускают мобильную платформу для игр и приложений
Социальная сеть «Одноклассники» запускает в тест мобильную платформу для игр и приложений. Соцсеть предоставит игровым разработчикам новую мобильную платформу, которая позволит делать кросс-продвижение собственных игр. Например, разраб
|27.01.2012
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Infor анонсировала мобильную платформу на базе облачных тенологий Infor10 Motion
Компания Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса, представила Infor10 Motion — основанную на облачных технологиях мобильную платформу, интегрированную в решение Infor10 ION. Приложения на платформе Infor10 Motion дают возможность пользователю осуществлять быструю и надежную связь с операционным офисом чере
|05.09.2011
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Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android
Baidu, крупнейший китайский интернет-поисковик, запустил мобильную платформу под названием Yi, базирующуюся на ОС Android. На текущий момент она доступна лишь разработчикам и работает как набор инструментов для создания мобильных приложений, интегрир
|05.08.2009
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Nvidia готовит мобильную платформу Ion LE
Компания Nvidia планирует выпустить новую мобильную платформу под названием Nvidia Ion LE, сообщает Fudzilla. По словам официальных представителей компании, новая платформа будет идентична Ion за исключением поддержки DirectX 10 – в LE
|18.04.2007
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Intel добавит WiMax в мобильную платформу
рямо со своих компьютеров, где бы они ни находились. Радиус действия Wi-Fi весьма ограничен, из-за чего пользователь вынужден находиться вблизи точки доступа. Компания надеется, что внедрение WiMax в мобильную платформу положительно скажется на развитии данной технологии. В качестве примера можно отметить, что после интеграции Wi-Fi в платформу Centrino уровень повсеместного внедрения точек
|21.11.2003
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Canon представил технологию MEAP в России
На прошлой неделе компания Canon совместно с Sun Microsystems представила в России технологию MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - мультифункциональная платформа для встр
|21.11.2003
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Canon представил технологию MEAP в России
На прошлой неделе компания Canon совместно с Sun Microsystems представила в России технологию MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - мультифункциональная платформа для встр
|22.09.2000
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Agilent Technologies представила первую мобильную платформу для тестирования GPRS-сетей
Компания Agilent Technologies Inc. представила первую мобильную платформу E7478A GPRS Drive Test System для испытания системы пакетной передачи данных (GPRS) и сетей передачи данных. Это позволит поставщикам сетевой инфраструктуры и провайдерам ус
MEAP и организации, системы, технологии, персоны:
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