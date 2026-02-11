restore: и Galaxystore открывают продажи смартфона Samsung Galaxy Z Trifold Сети restore: и Galaxystore (Inventive Retail Group) представили новый флагман Samsung Galaxy Z Trifold покупателям. Вместе со смартфоном клиенты получают полноценную гарантийную и сервисную поддержку — 1 год

Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и бренд 2Mood объединились, чтобы создать совместный лимитированный сет The Blue Edition. Коллекционный кейс поступил в продажу ограниченным тиражом эксклюзивно в фирменных магазина

Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8 адных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra). Предзаказ на новинки уже можно оформить в интернет-магазине galaxystore.ru, а также в сети фирменных магазинов Samsung Galaxystore. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore. «Мы ожидаем высокие спрос на смартфоны Samsung се

Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25. Новая линейка представлена тремя смартфонами: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Об этом CNews сообщили предст

Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store Компания «Мойофис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в Galaxy Store. Теперь пользователи смартфонов Samsung могут скачать решение « Мойофис документы» из Galaxy Store и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Об этом CNew

Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store требован клиентами, самостоятельно торгующими на рынке, и инвесторами, предпочитающими готовые решения. Мобильную платформу «БКС мир инвестиций» можно скачать в официальных магазинах Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store. Приложение также есть в Google Play, App Store и AppGallery (Huawei).

Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung The Verge, создатель Android всеми силами пытался не допустить развития магазина приложений Samsung Galaxy Store, чтобы тот не мешал ему зарабатывать на Google Play. О попытках Google избавить