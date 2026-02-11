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Samsung Galaxy Store Samsung Galaxy Apps Samsung Apps

Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps

СОБЫТИЯ

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11.02.2026 restore: и Galaxystore открывают продажи смартфона Samsung Galaxy Z Trifold

Сети restore: и Galaxystore (Inventive Retail Group) представили новый флагман Samsung Galaxy Z Trifold покупателям. Вместе со смартфоном клиенты получают полноценную гарантийную и сервисную поддержку — 1 год

25.09.2025 Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore и бренд 2Mood объединились, чтобы создать совместный лимитированный сет The Blue Edition. Коллекционный кейс поступил в продажу ограниченным тиражом эксклюзивно в фирменных магазина
09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

адных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra). Предзаказ на новинки уже можно оформить в интернет-магазине galaxystore.ru, а также в сети фирменных магазинов Samsung Galaxystore. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore. «Мы ожидаем высокие спрос на смартфоны Samsung се
23.01.2025 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25

Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25. Новая линейка представлена тремя смартфонами: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Об этом CNews сообщили предст
05.04.2023 Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store

Компания «Мойофис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в Galaxy Store. Теперь пользователи смартфонов Samsung могут скачать решение « Мойофис документы» из Galaxy Store и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Об этом CNew
22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store

требован клиентами, самостоятельно торгующими на рынке, и инвесторами, предпочитающими готовые решения. Мобильную платформу «БКС мир инвестиций» можно скачать в официальных магазинах Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store. Приложение также есть в Google Play, App Store и AppGallery (Huawei).
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung

The Verge, создатель Android всеми силами пытался не допустить развития магазина приложений Samsung Galaxy Store, чтобы тот не мешал ему зарабатывать на Google Play. О попытках Google избавить

16.02.2012 Магазину приложений Samsung Apps исполняется 2 года

Компания Samsung Electronics празднует 2-летие с момента открытия в России Samsung Apps - собственного магазина приложений для смартфонов и планшетов Samsung. В России Samsung Apps был впервые запущен в марте 2010 г. для смартфонов Wave на фирменной платформе B

Публикаций - 127, упоминаний - 130

Samsung Galaxy Store и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 98
Google LLC 12688 32
Apple Inc 13154 27
Huawei 4676 14
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Yandex - Яндекс 9216 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
LG Electronics 3735 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru Group 3602 5
Dropbox 527 5
RuMarket 14 4
МегаФон 10742 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Sony 6739 4
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 4
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Veracode 10 2
Gameloft 52 2
Infraware 2 2
Huawei Mobile Services 75 2
Good Technology 30 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
Сидиком Навигация 24 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Lenovo Group 2446 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Citrix Systems 868 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Telegram Group 2940 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Альфа-Банк 1979 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 2
Русский стандарт Банк 509 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tesco 84 1
Солидарность 0 1
РостФинанс КБ 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 24 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Челиндбанк 9 1
Inventive Retail Group - Носимо 8 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
2Mood - Два Настроения 5 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Application store - магазин приложений 1463 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 16
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 14
Оповещение и уведомление - Notification 5943 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 12
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Google Android 15243 77
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 55
Apple iOS 8583 30
Huawei AppGallery 353 29
Apple - App Store 3109 27
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Samsung Electronics - Bada 188 23
Samsung Galaxy 1035 23
Xiaomi GetApps 52 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple iPad 4011 11
Samsung Wave 48 10
Nokia Symbian OS 1411 10
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 10
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 10
Samsung Electronics TouchWiz 202 9
Google Android Package Kit - APK 295 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
Samsung ChatON 35 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Windows 16882 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Samsung Galaxy Gear 154 6
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 6
Цифровые платформы АНО - NashStore 33 6
Samsung Galaxy Note 702 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 6
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - Samsung Curved UHD TV - серия ЖК-телевизоров 44 5
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 5
Linux OS 11533 5
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Apple Pay 519 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
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Закоржевский Вячеслав 94 3
Певнев Сергей 22 3
Панкрушев Дмитрий 18 2
Толстая Фекла 8 2
Дорофеев Алексей 11 2
Врацкий Андрей 175 1
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Pogue David - Пог Дэвид 16 1
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Lewis Clive - Льюис Клайв 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 84
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Казахстан - Республика 6048 2
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Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
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США - Калифорния - Купертино 281 2
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Армения - Республика 2449 1
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Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
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Импортозамещение - параллельный импорт 618 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 4
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
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