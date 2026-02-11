restore: и Galaxystore открывают продажи смартфона Samsung Galaxy Z Trifold

Сети restore: и Galaxystore (Inventive Retail Group) представили новый флагман Samsung Galaxy Z Trifold покупателям. Вместе со смартфоном клиенты получают полноценную гарантийную и сервисную поддержку — 1 год от restore: и Galaxystore. Об этом CNews сообщили представители restore:.

«Мы гордимся, что именно наши сети становятся первооткрывателями для российского рынка таких прорывных продуктов, как Samsung Galaxy Z Trifold. Наша задача — не только предоставить доступ к технологиям будущего уже сегодня, но и обеспечить клиентам максимальный комфорт, сервис и уверенность при покупке и после нее. Кроме того, ассортимент бренда restore:, который продолжает развивать формат мультибренда, всегда представляет самые актуальные новинки из мира электроники — и в случае с Samsung Galaxy Z Trifold это логичный шаг для бренда, опережающий пожелания наших покупателей», — отметили представители сети restore:.

В связи с эксклюзивностью модели и ограниченными партиями поставок устройство будет доступно в свободной продаже в онлайн магазинах брендов restore: и Samsung Galaxystore и в избранных розничных магазинах сетей в Москве и Санкт-Петербурге: флагманский магазин restore: на Неглинной 8/10, Galaxystore в ТРЦ «Авиапарк» и ТРЦ «Галерея». Во всех остальных магазинах сетей смартфон будет доступен по предзаказу.

Для клиентов, желающих гарантированно стать одними из первых обладателей новинки, действует формат предзаказа: в розничных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга внести предоплату можно от 10 тыс. руб., в других городах — 100%. При онлайн-заказе через официальные сайты брендов требуется полная предоплата.

Стоимость новинки: Samsung Galaxy Z Trifold, 512 Гб, 499 990 руб.

Для покупки доступны инструменты: рассрочка с оформлением обременения на устройство; программа Trade-in – возможность обменять старое устройство на новый флагман; программа лояльности – клиенты могут списывать накопленные бонусные баллы как в сети restore:, так и в Samsung Galaxystore. Покупка также позволяет присоединиться к общей программе привилегий Inventive Retail Group; корпоративным клиентам доступно оформление покупки на юридическое лицо.

Galaxy Z Trifold трансформируется из компактного смартфона с 6,5-дюймовым внешним экраном в 10-дюймовый планшет. В развернутом состоянии это одно из самых тонких мобильных устройств толщиной около 3,9 мм. Новая система шарниров Armor FlexHinge обеспечивает заявленный ресурс в 200 тыс. складываний, а специальный амортизирующий слой под экраном защищает дисплей. Устройство имеет степень защиты IP48 от брызг воды и крупной пыли.

В основе устройства лежит платформа Snapdragon 8 Elite for Galaxy с 16 ГБ оперативной памяти, созданная для управления тремя экранами. Главная камера впервые для складных Samsung оснащена сенсором на 200 МП. Установлена батарея емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 15 Вт.

В комплектацию входят: защитный чехол Carbon Shield Case, зарядное устройство на 45 Вт для поддержки Super Fast Charging 2.0, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты и краткое руководство. Лоток предусмотрен для двух физических SIM карт, eSim не предусмотрен.