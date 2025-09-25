Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Galaxy Z Fold Samsung Galaxy Foldables Samsung Galaxy Z TriFold Серия смартфонов
|25.09.2025
|
Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров
т The Blue Edition. Коллекционный кейс поступил в продажу ограниченным тиражом эксклюзивно в фирменных магазинах Samsung Galaxystore 24 сентября. В коллекционном кейсе представлены: складной смартфон Galaxy Z Flip7 в оттенке Navy Blue и сумка-шкатулка из сатина от 2Mood, идеально вмещающая смартфон. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore. Визуальная основа коллаборации — о
|08.08.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7
ин: «Складные смартфоны все активнее укрепляют свои позиции в премиальном сегменте. Новое поколение Galaxy Z Fold и Flip предлагает улучшенные характеристики, эргономику и поддержку ИИ-функций,
|01.08.2025
|
Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30%
т реже всего. Павел Курдюков, директор департамента закупок Merlion и «Ситилинк»: «Интерес к сериям Galaxy Z Fold и Flip растет в большей степени благодаря улучшению эргономики, практичности и
|15.07.2025
|
«Яндекс Маркет» объявил о предзаказе смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7
«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новое поколение складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Это самые тонкие и мощные модели с гибким экраном в и
|14.07.2025
|
МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7
МТС сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watc
|09.07.2025
|
Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу
Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.
|09.07.2025
|
Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8
Samsung представил новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Cl
|09.07.2025
|
В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открывает предзаказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip FE. Только с 9 июля по 7 августа 2025 г. в честь запуска мож
|02.05.2025
|
Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold
изводительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие н
|11.03.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов складных смартфонов на рынке РФ в 2024 году
«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов складных смартфонов на рынке России в 2024 г. В него вошли Samsung, Huawei, Motorola и Tecno. Лидерами в сегментах Fold стали модели Samsung Galaxy Z Fold 6 и Huawei Mate X6, а в версии Flip — Samsung Galaxy Z Flip 6. По данным «М.Видео-Эльдорадо», чаще всего складные смартфоны берут жители Москвы (27,8%), Санкт-Петербурга (
|22.08.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России
на рынке России в штучном выражении продается на 38% лучше по сравнению со своим предшественником – Samsung Galaxy Z Fold 5 за аналогичный период. Самыми популярными цветами у россиян стали чер
|24.07.2024
|
Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung
ПАО «МТС» проанализировала результаты предзаказа на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, который длился с 10 по 23 июля 2024 г. Спрос на новинк
|17.07.2024
|
Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6
Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Cavia
|12.07.2024
|
В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля петерб
|12.07.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» отмечает лидеров на рынке складных и раскладных смартфонов по итогам первого полугодия 2024 года .
исутствие в данном сегменте. Этот шаг позитивно восприняли и покупатели – теперь они могут выбирать гаджет, которым им наиболее удобно и привычно пользоваться. 10 июля состоялась презентация новинок: Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, к которым мы уже видим большой интерес среди клиентов. В этом году мы ожидаем выхода новых моделей складных и раскладных смартфонов еще от нескольких брендов смартфоно
|11.07.2024
|
В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
дные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта в Татарстане. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители
|11.07.2024
|
В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители
|11.07.2024
|
В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г. С 24 июля
|11.07.2024
|
В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г.. С 24 июл
|11.07.2024
|
«Билайн» открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6
рные возможности ИИ теперь будут всегда под рукой. Оформив предзаказ в «Билайне» на новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, покупатель получит в подарок новейшие беспроводные наушники Sa
|11.07.2024
|
В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6
«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Все покупатели получат в подарок флагманские беспроводные наушник
|10.07.2024
|
МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля новинки
|10.07.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3
зов на новые устройства компании Samsung. Покупатели смогут предзаказать складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Samsung Galaxy Z Flip6, а также наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3
|11.08.2023
|
МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5
МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ
|11.08.2023
|
«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего
зничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10
|17.08.2022
|
Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита
вых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden
|30.03.2022
|
Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов
, литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г. Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 год
|06.10.2021
|
Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку
есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3. В Ga
|25.09.2020
|
Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России
Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. см
|01.09.2020
|
Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото
Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые техн
|10.08.2020
|
Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества
020. Но всю информацию о новинке не раскрыли — более подробно мы узнаем обо всем 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 — обновление первого смартфона компании со складным дисплеем, но сейчас ему досталис
|14.02.2020
|
Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена
Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных а
|12.02.2020
|
Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России
цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор. Вместе со смартфонами Samsung представи
|30.06.2011
|
Samsung Galaxy Z: удешевленная версия Galaxy S II
Samsung выпустил в Европе смартфон Galaxy Z. Обладая более простой начинкой, он закрывает пробел между дешевым Galaxy S и дорогим Galaxy S II, сообщает Samsung Hub. Спереди удешевленная версия устройства выглядит, как флагманска
|19.10.2021
|Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству
