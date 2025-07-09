Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

Samsung представил новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra). Предзаказ на новинки уже можно оформить в интернет-магазине galaxystore.ru, а также в сети фирменных магазинов Samsung Galaxystore. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore.

«Мы ожидаем высокие спрос на смартфоны Samsung седьмого поколения и открываем предзаказ на все гаджеты одновременно с мировой премьерой, предоставляя специальные цены для клиентов, которые предпочитают первыми приобрести новинки. Протестировать устройства и прочувствовать новый невероятный пользовательский опыт уже можно в фирменных магазинах сети Samsung Galaxystore с 17.00 (МСК) 9 июля», — сказали в фирменной сети магазинов Samsung Galaxystore.

Поколение премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z 2025 года подталкивает пользователей к переосмыслению функций мобильного устройства, так как теперь гаджет способен стать полноценным персональным ассистентом своего владельца. Новые Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 сочетают в себе передовые технологии искусственного интеллекта, эргономичность, которая особенно важна для складного форм-фактора, бескомпромиссную производительность, а также премиальные материалы корпуса и минималистичный дизайн.

Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch

В новинках увеличилась площадь экранов и изменилось соотношение сторон: теперь устройствами стало еще удобнее пользоваться как в сложенном, так и в раскрытом виде. Flip7 теперь оснащен полноформатным внешним экраном с парящими камерами. Рамки внешнего дисплея не имеют выступа и в толщину всего 1.25 мм.

Изменился дизайн: оба гаджета стали тоньше. Толщина Galaxy Fold7 в раскрытом виде теперь равна 4.2 мм, что на 25% меньше, чем у предыдущей модели.

Изменился и модуль камер. Теперь Fold7 оснащен 200 МП основной камерой, аналогичной модулю Galaxy S25 Ultra.

Искусственный интеллект Galaxy AI теперь работает в фоновом режиме, запоминает привычки пользователя и подстраивается под них: от съёмки и обработки контента до управления задачами. В новинках появилась функция Gemini Live, позволяющая направить камеру смартфона на интересующий объект и запросить о нем информацию у голосового помощника.

Samsung также анонсирует выход Galaxy Z Flip7 FE, тем самым делая складные мобильные устройства доступнее большему числу пользователей. Широкий основной экран Galaxy Z Flip7 FE с диагональю 6.7 дюймов предлагает настоящий эффект погружения. При этом в сложенном виде смартфон остается компактным и легко помещается в карман. Камера с разрешением 50 МП снимает высококачественные селфи и видео в режиме Flex — для этого пользователям даже не нужно держать смартфон в руках и полностью раскрывать его.

Линейка Galaxy Watch (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra) получила как визуальные, так и функциональные обновления, с которыми носимые устройства откроют вам беспрецедентные возможности для постоянного мониторинга самочувствия и отслеживания спортивных результатов, а также станут незаменимым аксессуаром в повседневной жизни. Выполненные в знаковом дизайне модели Galaxy Watch Ultra, новые Watch8 стали самыми тонкими и удобными устройствами для отслеживания физического состояния пользователя и первыми носимыми устройствами на базе Wear OS 6 и со встроенным Gemini, ИИ-ассистентом компании.

Стоимость моделей в фирменных магазинах Samsung Galaxystore

Специальные цены в честь запуска с 09.07 по 07.08: смартфон Samsung Z Fold7 256Gb Синий, Черный, Серый — 148,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Fold7 512Gb Синий, Черный, Серый — 166,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Fold7 1Тb Синий, Черный — 192,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 256Gb Синий, Черный, Коралловый — 91,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 512Gb Синий, Черный, Коралловый — 99,99 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 40мм LTE Графит, Серебряный — 25,99 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 44мм LTE Графит, Серебряный — 28,49 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 Classic Черные, Белые — 36,99 тыс. руб..

Регулярные цены с 09.07 по 07.08: смартфон Samsung Z Fold7 256Gb Синий, Черный, Серый — 169,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Fold7 512Gb Синий, Черный, Серый — 189,99тыс. руб.; сСмартфон Samsung Z Fold7 1Тb Синий, Черный — 219,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 256Gb Синий, Черный, Коралловый — 104,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 512Gb Синий, Черный, Коралловый — 114,99 тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 FE 128Gb Черный, Белый — 69,99тыс. руб.; смартфон Samsung Z Flip7 FE 1256Gb Черный, Белый — 79,99 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 40мм LTE Графит, Серебряный — 29,99 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 44мм LTE Графит, Серебряный — 32,49 тыс. руб.; часы смарт Galaxy Watch8 Classic Черные, Белые — 40,99 тыс. руб.; часы смарт Samsung Galaxy Watch Ultra 47мм LTE Синий титан — 59, 99 тыс. руб.

Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, Galaxy Watch8 будут доступны для предварительного заказа с 9 июля, с 22 июля новинки будут доступны для покупки. Приобрести устройства можно в фирменных магазинах Samsung Galaxystore и в интернет-магазине galaxystore.ru.

Galaxy Z Fold7 представлен в оттенках Синий, Черный, Серый, а Galaxy Z Flip7 — в оттенках Синий, Черный, Коралловый. Galaxy Z Flip7 — в Черном и Белом оттенках. Разнообразная палитра позволит каждому пользователю выбрать цвет, созвучный своему стилю. Элегантность и производительность, вдохновляющие и яркие цвета, отражающие культовую индивидуальность серии Fold, вдохновленные оттенками света, символизирующими новое будущее. Galaxy Z Flip7 FE доступен в черном и белом цветах, которые подчеркивают его минималистичный складной дизайн.

Galaxy Watch Watch8 представляют стильные и функциональные аксессуары в двух оттенках — Графит и Серебряный. Galaxy Watch8 Classic — в Черном и Белом оттенках. Galaxy Watch Ultra — в новом оттенке Синий Титан.