Толстая Фекла


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Samsung Electronics объявляет об обновлении приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» 1
04.12.2018 Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы 1
24.10.2018 Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» проведут онлайн-чтения «От мала до велика» 1
31.08.2017 В «Одноклассниках» запустили карту Москвы с видеоэкскурсиями звезд 1
07.06.2016 Samsung представила обновленное Android-приложение для чтения «Живые страницы» 1
12.12.2014 Полное собрание сочинений Льва Толстого опубликовано в Сети 1
06.09.2013 Технологии Abbyy помогли в оцифровке 90-томника Л.Н. Толстого 1
19.06.2013 Стартовал краудсорсинговый проект «Весь Толстой в один клик» по созданию эталонной электронной версии 90-томника писателя 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Толстая Фекла и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 4
Samsung Electronics 10563 2
Wexler 61 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 1
Google LLC 12167 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 2
Дрофа - Российский учебник 3 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 50 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2684 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 657 1
Союз кинематографистов России 11 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1538 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11188 3
Оцифровка - Digitization 4863 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 2
EPUB - Electronic Publication 149 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56266 2
FB2 - FictionBook 129 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17727 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5774 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25413 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3697 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1084 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 923 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3081 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8775 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9648 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25779 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5474 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6061 1
Google Android 14572 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 3
Google Play - Google Store - Android Market 3409 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 112 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 2
Abbyy Compreno 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2862 1
Google Tilt Brush 2 1
Страна Читающая 1 1
Apple iOS 8177 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Oracle Java - язык программирования 3314 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 647 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 123 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
Липич Григорий 65 2
Певнев Сергей 21 2
Толстой Лев 57 2
Третьяков Павел 2 1
Бахрушин Алексей 1 1
Панайотов Александр 2 1
Ребенок Александра 1 1
Куликова Ольга 5 1
Федчин Антон 12 1
Митрофанова Маргарита 1 1
Толкалина Любовь 2 1
Шакуров Сергей 1 1
Шаулов Сергей 1 1
Ефремов Никита 4 1
Дружинин Егор 3 1
Крюков Константин 4 1
Лисовец Владислав 3 1
Бонч-Осмоловская Анастасия 1 1
Толстой Владимир 1 1
Стравинская Майя 1 1
Сотникова Аделина 1 1
Будина Ольга 1 1
Лебедева Ирина 47 1
Соловьева Юлия 21 1
Архангельский Александр 7 1
Брычкин Александр 1 1
Алдашин Михаил 1 1
Онегин Евгений 10 1
Водолазкин Евгений 7 1
Анастасьева Наталия 1 1
Шведов Павел 2 1
Шубина Елена 2 1
Слащева Юлиана 6 1
Сергунина Наталья 371 1
Бондарчук Федор 16 1
Федоров Сергей 15 1
Гармаш Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14444 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3225 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1793 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1681 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Казахстан - Республика 5764 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53244 1
Беларусь - Белоруссия 5992 1
Германия - Федеративная Республика 12904 1
Украина 7762 1
Бразилия - Федеративная Республика 2440 1
Таиланд - Королевство 854 1
Новая Зеландия 730 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Перу - Республика 285 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3135 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3668 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2991 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3629 2
Мертвые души 42 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6873 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 650 1
Аудит - аудиторский услуги 3022 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3722 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2448 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1140 1
Образование в России 2516 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
