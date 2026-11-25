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Ефремов Никита
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Ефремов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1809 1
|ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
|Avito - Авито услуги 163 1
|Google Android 15455 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3030 1
|Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 112 1
|Apple iOS 8704 1
|VK - Mail.ru - Одноклассники 1776 1
|Бондарчук Федор 16 1
|Бадоева Жанна 2 1
|Попов Виктор 8 1
|Федоров Сергей 16 1
|Гармаш Сергей 2 1
|Нагиев Дмитрий 10 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Калинин Алексей 78 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Митрофанова Маргарита 1 1
|Шакуров Сергей 1 1
|Толкалина Любовь 2 1
|Федчин Антон 12 1
|Ребенок Александра 1 1
|Панайотов Александр 2 1
|Бахрушин Алексей 1 1
|Столяров Алексей 4 1
|Третьяков Павел 2 1
|Кумпель Артем 43 1
|Толстая Фекла 8 1
|Полищук Николай 3 1
|Мелькомов Максим 1 1
|Нагорный Никита 2 1
|Зотеева Дарья 1 1
|Будина Ольга 1 1
|Долмазян Георгий 1 1
|Сотникова Аделина 1 1
|Кутепова Полина 1 1
|Стержаков Владимир 1 1
|Лейком Денис 1 1
|Лисовец Владислав 3 1
|Васильева Алена 1 1
|Трофимов Василий 1 1
|Крюков Константин 4 1
|Тарасова Елена 5 1
|Дружинин Егор 4 1
|Торбахов Александр 111 1
|Сергунина Наталья 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.