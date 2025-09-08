«Авито Услуги»: спрос на ремонт техники Apple вырос в России практически в 1,5 раза По данным платформы «Авито Услуги», в 2025 г. россияне стали заметно чаще искать мастеров по ремонту устройства Apple. 9 сентября Apple представит новые устройства, и внимание всего мира будет приковано к свежим мо

«Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни е становятся временем не только для отдыха, но и для решения рабочих и бытовых задач. Многие используют этот период, чтобы закрыть накопившиеся дела и освободить будни для основной работы. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито Работа», «Авито Услуги» и «Самокат»: туристический сезон в России стимулирует спрос на курьеров нутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят результаты совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг». По данным исследования «Авито Работы», по итогам II квартала 2025 г. наибольший рост числа вакансий по профессии курьера зафиксирован в Башкортостане: по сравнению с прошлым годом

«Авито Услуги»: в России растет интерес к профессиональному обучению по рабочим специальностям По данным платформы «Авито Услуги», во II квартале 2025 г. спрос на курсы для представителей рабочих профессий зна

Мастера на «Авито Услугах» теперь могут публиковать портфолио ложно принимать решение и выбирать подходящего исполнителя. По данным внутреннего опроса платформы «Авито Услуги», 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по

«Авито Работа» и «Авито Услуги»: в сфере работы с животными растет спрос на специалистов Аналитики «Авито Работы» подготовили подборку вакансий в сфере, где любовь к животным – основа работы. Эксперты «Авито Услуг», в свою очередь, проанализировали спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. По данным платформы, в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере рабо

Apple, Samsung, Xiaomi. Какие телефоны и ноутбуки чаще всего ремонтируют: исследование «Авито Услуг» Даже самые надежные гаджеты иногда требуют ремонта. По данным «Авито Услуг», за май 2025 г. наибольшим спросом пользуется ремонт смартфонов Apple и Samsung, а также ноутбуков Acer и HP. Лидерами по приросту интереса стали Приморский край, Мурманск, Новосиб

«Авито Услуги»: россияне скупают климатическую технику не начали заранее готовиться — и спрос на климатическую и бытовую технику заметно подрос. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» проанализировали, как изменилось поведение покупателей климати

Пользователи выбирают здоровье: на «Авито Услугах» появятся предложения от медицинских клиник Сервис «Авито Услуги» объявил о запуске новой категории «Здоровье», где пользователи смогут находить

Спрос на грузоперевозки между Россией и Китаем вырос на четверть — «Авито Услуги» Согласно аналитике «Авито Услуг», в мае 2025 г. зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Пользователи платформы все чаще обращаются за услугами логистики при перемещении личных и коммер

«Авито Услуги»: россияне активно переходят на фриланс Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован и как меняется рынок частных специалистов. 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кт

Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги» Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователе

«Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребит

«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «

«Авито Услуги»: спрос на дизайн интерьеров вырос в 2,4 раза Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги были самыми востребованными у россиян в I квартале 2025 г., а к каким — заметно вырос интерес. Среди лидеров оказались не только традиционные направления, но

«Авито Услуги»: что россияне берут с собой при переезде? Согласно опросу «Авито Услуг», в котором приняли участие 10 тыс. респондентов, почти две трети россиян (64%) задумываются о том, чтобы сменить место жительства. Среди них 40% хотят жить ближе к морю, 37% хотят

«Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров Платформа «Авито Услуги» представила новый функционал для сервисных центров, который, по прогнозам специ

Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40% идят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно «Авито Услуги» воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако м

«Авито Услуги» запустили сервис подписки для мастеров красоты На платформе «Авито Услуги» появился новый сервис подписки «Мастер Про» для частных мастеров, предоставляющ

На «Авито Услугах» появилась опция поиска срочной уборки «Авито Услуги» представили новый функционал для поиска клининговых компаний и мастеров уборки

«Авито Услуги»: как россияне решают судьбу сломанной техники «Авито Услуги» представил результаты исследования о том, как россияне справляются с поломками

«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27% е (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и Краснодаре (в два раза). Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» рассказала о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили

На «Авито Услугах» появился поиск перевозчиков по маршруту 100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». «Авито Услуги» представили новый функционал для поиска перевозчиков. Пользователи могут быстро

«Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 г. и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1. Этот уровень позволяет комфортно пу

«Авито Услуги»: спрос на 3D-печать вырос за месяц на 21% Согласно данным «Авито Услуг», в феврале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом января 2025 г. у россиян увеличился спрос на 3D-печать различных изделий на четверть — +21%. Об этом CNews сообщили представи

«Авито Услуги»: бум на услуги по созданию инфографики для маркетплейсов: рост спроса более чем в 20 раз По данным «Авито Услуг», в 2025 г. россияне активнее стали обращаться к фрилансерам в сфере дизайна. В я

«Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71% Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастер

Россияне повышают квалификацию в сфере ИT: рост спроса за год в 2 раза — «Авито Услуги» По данным «Авито Услуг», в 2024 г. спрос на услуги специалистов по обучению ИT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 г. Увеличение числа желающих освоить ИT-проф

«Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП «Корпорация МСП» и «Авито Услуги» запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой

«Авито Услуги»: в преддверии праздников в России вырос спрос на курьеров По данным платформы «Авито Услуги», в ноябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. интерес к коммерч

«Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на установку и подключение бытовой техники в России перед Новым годом. В канун новогодних праздников спрос россиян на установку и подключение бытовой

«Авито Услуги»: спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году о городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Согласно исследованию «Авито Услуг», накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в России вырос на 17%. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 г., спрос по России в среднем увеличился на 2%. Об этом CNews сообщи

«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники почти на четверть — +24%. Об этом CN

«Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз Аналитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SM

Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги» Россияне строят «умные дома» По данным «Авито Услуг», в сентябре 2024 г. спрос на установку систем «умного дома» в России за вырос в

«Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году — сии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Росстата. «Авито Услуги» выяснили, какие клининговые услуги стали самыми популярными у россиян в 2024 г.

«Авито Услуги»: спрос на работу с блогерами в России увеличился почти в два раза Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, как изменился спрос на инструменты цифрового маркетинга за последний

Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги» с на грузовые автоперевозки опережает предложение, тем не менее количество объявлений на платформе «Авито Услуги» от исполнителей, оказывающих такие услуги, растет. За девять месяцев 2024 г. в

Каждый пятый россиянин нанимает для ребенка репетитора — «Авито Услуги» Согласно результатам исследования «Авито Услуг», 16% школьников занимаются с репетиторами: 8% детей делают это регулярно, и 8% —