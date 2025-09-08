Разделы

Все категории 187525
ИКТ 14517
Организации 11259
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3540
Системы 26524
Персоны 81040
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

08.09.2025 «Авито Услуги»: спрос на ремонт техники Apple вырос в России практически в 1,5 раза

По данным платформы «Авито Услуги», в 2025 г. россияне стали заметно чаще искать мастеров по ремонту устройства Apple. 9 сентября Apple представит новые устройства, и внимание всего мира будет приковано к свежим мо
26.08.2025 «Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни

е становятся временем не только для отдыха, но и для решения рабочих и бытовых задач. Многие используют этот период, чтобы закрыть накопившиеся дела и освободить будни для основной работы. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».
30.07.2025 «Авито Работа», «Авито Услуги» и «Самокат»: туристический сезон в России стимулирует спрос на курьеров

нутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят результаты совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг». По данным исследования «Авито Работы», по итогам II квартала 2025 г. наибольший рост числа вакансий по профессии курьера зафиксирован в Башкортостане: по сравнению с прошлым годом
30.07.2025 «Авито Услуги»: в России растет интерес к профессиональному обучению по рабочим специальностям

По данным платформы «Авито Услуги», во II квартале 2025 г. спрос на курсы для представителей рабочих профессий зна
04.07.2025 Мастера на «Авито Услугах» теперь могут публиковать портфолио

ложно принимать решение и выбирать подходящего исполнителя. По данным внутреннего опроса платформы «Авито Услуги», 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по

03.07.2025 «Авито Работа» и «Авито Услуги»: в сфере работы с животными растет спрос на специалистов

Аналитики «Авито Работы» подготовили подборку вакансий в сфере, где любовь к животным – основа работы. Эксперты «Авито Услуг», в свою очередь, проанализировали спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. По данным платформы, в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере рабо
11.06.2025 Apple, Samsung, Xiaomi. Какие телефоны и ноутбуки чаще всего ремонтируют: исследование «Авито Услуг»

Даже самые надежные гаджеты иногда требуют ремонта. По данным «Авито Услуг», за май 2025 г. наибольшим спросом пользуется ремонт смартфонов Apple и Samsung, а также ноутбуков Acer и HP. Лидерами по приросту интереса стали Приморский край, Мурманск, Новосиб
23.05.2025 «Авито Услуги»: россияне скупают климатическую технику

не начали заранее готовиться — и спрос на климатическую и бытовую технику заметно подрос. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» проанализировали, как изменилось поведение покупателей климати
21.05.2025 Пользователи выбирают здоровье: на «Авито Услугах» появятся предложения от медицинских клиник

Сервис «Авито Услуги» объявил о запуске новой категории «Здоровье», где пользователи смогут находить

19.05.2025 Спрос на грузоперевозки между Россией и Китаем вырос на четверть — «Авито Услуги»

Согласно аналитике «Авито Услуг», в мае 2025 г. зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Пользователи платформы все чаще обращаются за услугами логистики при перемещении личных и коммер
14.05.2025 «Авито Услуги»: россияне активно переходят на фриланс

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован и как меняется рынок частных специалистов. 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кт
13.05.2025 Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги»

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователе
28.04.2025 «Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту

По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребит
22.04.2025 «Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «

15.04.2025 «Авито Услуги»: спрос на дизайн интерьеров вырос в 2,4 раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги были самыми востребованными у россиян в I квартале 2025 г., а к каким — заметно вырос интерес. Среди лидеров оказались не только традиционные направления, но
11.04.2025 «Авито Услуги»: что россияне берут с собой при переезде?

Согласно опросу «Авито Услуг», в котором приняли участие 10 тыс. респондентов, почти две трети россиян (64%) задумываются о том, чтобы сменить место жительства. Среди них 40% хотят жить ближе к морю, 37% хотят

09.04.2025 «Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров

Платформа «Авито Услуги» представила новый функционал для сервисных центров, который, по прогнозам специ
04.04.2025 Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40%

идят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно «Авито Услуги» воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако м
03.04.2025 «Авито Услуги» запустили сервис подписки для мастеров красоты

На платформе «Авито Услуги» появился новый сервис подписки «Мастер Про» для частных мастеров, предоставляющ
28.03.2025 На «Авито Услугах» появилась опция поиска срочной уборки

«Авито Услуги» представили новый функционал для поиска клининговых компаний и мастеров уборки

26.03.2025 «Авито Услуги»: как россияне решают судьбу сломанной техники

«Авито Услуги» представил результаты исследования о том, как россияне справляются с поломками

14.03.2025 «Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%

е (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и Краснодаре (в два раза). Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» рассказала о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили
11.03.2025 На «Авито Услугах» появился поиск перевозчиков по маршруту

100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». «Авито Услуги» представили новый функционал для поиска перевозчиков. Пользователи могут быстро
05.03.2025 «Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян

Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 г. и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1. Этот уровень позволяет комфортно пу
27.02.2025 «Авито Услуги»: спрос на 3D-печать вырос за месяц на 21%

Согласно данным «Авито Услуг», в феврале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом января 2025 г. у россиян увеличился спрос на 3D-печать различных изделий на четверть — +21%. Об этом CNews сообщили представи
12.02.2025 «Авито Услуги»: бум на услуги по созданию инфографики для маркетплейсов: рост спроса более чем в 20 раз

По данным «Авито Услуг», в 2025 г. россияне активнее стали обращаться к фрилансерам в сфере дизайна. В я
05.02.2025 «Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастер
03.02.2025 Россияне повышают квалификацию в сфере ИT: рост спроса за год в 2 раза — «Авито Услуги»

По данным «Авито Услуг», в 2024 г. спрос на услуги специалистов по обучению ИT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 г. Увеличение числа желающих освоить ИT-проф
15.01.2025 «Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП

«Корпорация МСП» и «Авито Услуги» запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой
27.12.2024 «Авито Услуги»: в преддверии праздников в России вырос спрос на курьеров

По данным платформы «Авито Услуги», в ноябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. интерес к коммерч
18.12.2024 «Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на установку и подключение бытовой техники в России перед Новым годом. В канун новогодних праздников спрос россиян на установку и подключение бытовой

18.12.2024 «Авито Услуги»: спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году

о городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Согласно исследованию «Авито Услуг», накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в России вырос на 17%. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 г., спрос по России в среднем увеличился на 2%. Об этом CNews сообщи
29.11.2024 «Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники почти на четверть — +24%. Об этом CN
12.11.2024 «Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз

Аналитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SM
15.10.2024 Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги»

Россияне строят «умные дома» По данным «Авито Услуг», в сентябре 2024 г. спрос на установку систем «умного дома» в России за вырос в

01.10.2024 «Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году —

сии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Росстата. «Авито Услуги» выяснили, какие клининговые услуги стали самыми популярными у россиян в 2024 г.
18.09.2024 «Авито Услуги»: спрос на работу с блогерами в России увеличился почти в два раза

Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, как изменился спрос на инструменты цифрового маркетинга за последний

13.09.2024 Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги»

с на грузовые автоперевозки опережает предложение, тем не менее количество объявлений на платформе «Авито Услуги» от исполнителей, оказывающих такие услуги, растет. За девять месяцев 2024 г. в

05.09.2024 Каждый пятый россиянин нанимает для ребенка репетитора — «Авито Услуги»

Согласно результатам исследования «Авито Услуг», 16% школьников занимаются с репетиторами: 8% детей делают это регулярно, и 8% —
13.08.2024 Годовой оборот рынка услуг составил 16,2 трлн руб. – «Авито Услуги»

«Авито Услуги» и агентство маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит рынок исполни

Публикаций - 98, упоминаний - 170

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12642 6
Samsung Electronics 10634 3
Xiaomi 1979 3
Microsoft Corporation 25247 2
Huawei 4225 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 494 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 823 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 2
Avito - Internest - Интернест 9 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 2
Avito Tech - Авито Тех 10 1
S8 Capital - Aquarius - Nemifist - Немифист 5 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 10 1
Искусство автоматизации - ИСА - BotCreators 3 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
Telegram Group 2580 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 276 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 5 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
VK - YClients - УайКлаентс 53 1
Yandex - Яндекс 8457 1
Ростелеком 10319 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 385 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 1
Rubetek - Рубетек 24 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Unicorn - Юникорн 62 1
9009 1
Acer Group - Acer Inc 2659 1
HP Inc. 5763 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
AOC 106 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 85
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1022 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 2
REHAU - РЕХАУ 6 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Яндекс.Лавка 280 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
ГПБ - Газпромбанк 1178 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Акрон ГК - Acron 61 1
Комус 104 1
Qlean 8 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 87 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 18
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 334 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 6
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5681 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5671 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5933 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
Бронирование - Booking 815 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 418 16
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 11
Avito - Авито товары 21 5
Avito - Авито Реклама 48 4
Avito - Авито недвижимость 27 4
OpenAI - ChatGPT 526 3
FreePik 1448 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1014 3
Avito - Авито авто 66 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1145 3
C/C++ - Язык программирования 842 3
Avito - Авито Путешествия 49 2
Avito - Internest - ADRiver 33 2
Avito - Internest - Soloway 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 2
Microsoft Windows 16343 2
Apple macOS 2253 2
Oracle Java - язык программирования 3332 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 90 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 57 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 23 1
Avito - Авито Кошелек 2 1
Apple iPad 3941 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Google Android 14707 1
Apple iOS 8258 1
Яндекс.Бизнес 40 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 34 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 105 1
МТС Бизнес 15 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
МТС Автосекретарь 67 1
Google YouTube - Видеохостинг 2892 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 837 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 65 1
Яндекс.Услуги 25 1
Семочкин Александр 18 10
Кумпель Артем 42 9
Санников Игорь 7 6
Губанов Роман 64 3
Филимонова Светлана 3 3
Федулов Владислав 83 3
Гуз Иван 15 2
Егоренков Артем 12 2
Кромочкин Артем 18 2
Блинцова Екатерина 2 2
Правдивый Владимир 15 2
Рыбинцев Андрей 34 2
Лазарева Евгения 9 2
Невенчанный Никита 2 1
Ефремов Никита 4 1
Филиппов Роман 4 1
Боровков Евгений 4 1
Саркисян Галина 1 1
Воскресенский Антон 3 1
Замесов Алексей 5 1
Штарев Алексей 1 1
Ходаков Дмитрий 1 1
Панов Анатолий 4 1
Чулков Иван 1 1
Полищук Николай 3 1
Устименко Наталья 1 1
Дудковский Илья 8 1
Зотеева Дарья 1 1
Юматова Наталья 25 1
Нагорный Никита 2 1
Акопян Георгий 1 1
Сорокина Елизавета 1 1
Кучеренков Андрей 25 1
Винжегин Олег 1 1
Курныш Ксения 1 1
Куница Константин 5 1
Ростова Елена 1 1
Мелькомов Максим 1 1
Малышева Мария 1 1
Корнилова Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 8
Россия - СФО - Новосибирск 4664 8
Россия - СФО - Омская область - Омск 1211 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2058 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8126 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 987 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1670 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 3
Германия - Федеративная Республика 12943 3
Испания - Королевство 3761 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 511 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1867 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 4
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 344 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 4
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 3
Информатика - computer science - informatique 1144 3
ЖКХ - Бытовые услуги - Служба быта 19 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 3
Английский язык 6878 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Ведомости 1244 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Forbes - Форбс 914 1
Известия ИД 708 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Mobile Research Group 85 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
