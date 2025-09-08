Получите все материалы CNews по ключевому слову
08.09.2025
|
«Авито Услуги»: спрос на ремонт техники Apple вырос в России практически в 1,5 раза
По данным платформы «Авито Услуги», в 2025 г. россияне стали заметно чаще искать мастеров по ремонту устройства Apple. 9 сентября Apple представит новые устройства, и внимание всего мира будет приковано к свежим мо
26.08.2025
|
«Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни
е становятся временем не только для отдыха, но и для решения рабочих и бытовых задач. Многие используют этот период, чтобы закрыть накопившиеся дела и освободить будни для основной работы. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».
30.07.2025
|
«Авито Работа», «Авито Услуги» и «Самокат»: туристический сезон в России стимулирует спрос на курьеров
нутреннего туристического потока и активный дачный сезон способствуют сохранению высокого спроса на сегмент курьерской доставки – об этом говорят результаты совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг». По данным исследования «Авито Работы», по итогам II квартала 2025 г. наибольший рост числа вакансий по профессии курьера зафиксирован в Башкортостане: по сравнению с прошлым годом
30.07.2025
|
«Авито Услуги»: в России растет интерес к профессиональному обучению по рабочим специальностям
По данным платформы «Авито Услуги», во II квартале 2025 г. спрос на курсы для представителей рабочих профессий зна
04.07.2025
|
Мастера на «Авито Услугах» теперь могут публиковать портфолио
ложно принимать решение и выбирать подходящего исполнителя. По данным внутреннего опроса платформы «Авито Услуги», 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по
03.07.2025
|
«Авито Работа» и «Авито Услуги»: в сфере работы с животными растет спрос на специалистов
Аналитики «Авито Работы» подготовили подборку вакансий в сфере, где любовь к животным – основа работы. Эксперты «Авито Услуг», в свою очередь, проанализировали спрос на услуги по уходу за домашними питомцами. По данным платформы, в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере рабо
11.06.2025
|
Apple, Samsung, Xiaomi. Какие телефоны и ноутбуки чаще всего ремонтируют: исследование «Авито Услуг»
Даже самые надежные гаджеты иногда требуют ремонта. По данным «Авито Услуг», за май 2025 г. наибольшим спросом пользуется ремонт смартфонов Apple и Samsung, а также ноутбуков Acer и HP. Лидерами по приросту интереса стали Приморский край, Мурманск, Новосиб
23.05.2025
|
«Авито Услуги»: россияне скупают климатическую технику
не начали заранее готовиться — и спрос на климатическую и бытовую технику заметно подрос. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» проанализировали, как изменилось поведение покупателей климати
21.05.2025
|
Пользователи выбирают здоровье: на «Авито Услугах» появятся предложения от медицинских клиник
Сервис «Авито Услуги» объявил о запуске новой категории «Здоровье», где пользователи смогут находить
19.05.2025
|
Спрос на грузоперевозки между Россией и Китаем вырос на четверть — «Авито Услуги»
Согласно аналитике «Авито Услуг», в мае 2025 г. зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Пользователи платформы все чаще обращаются за услугами логистики при перемещении личных и коммер
14.05.2025
|
«Авито Услуги»: россияне активно переходят на фриланс
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован и как меняется рынок частных специалистов. 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кт
13.05.2025
|
Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги»
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие ИТ-услуги пользуются популярностью в России весной 2025 г. Активное развитие ИТ-сферы в России стимулирует рост интереса к цифровым услугам. Все больше пользователе
28.04.2025
|
«Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту
По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребит
22.04.2025
|
«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров
Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы для подготовки налоговых деклараций. Об этом CNews сообщили представители «
15.04.2025
|
«Авито Услуги»: спрос на дизайн интерьеров вырос в 2,4 раза
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги были самыми востребованными у россиян в I квартале 2025 г., а к каким — заметно вырос интерес. Среди лидеров оказались не только традиционные направления, но
11.04.2025
|
«Авито Услуги»: что россияне берут с собой при переезде?
Согласно опросу «Авито Услуг», в котором приняли участие 10 тыс. респондентов, почти две трети россиян (64%) задумываются о том, чтобы сменить место жительства. Среди них 40% хотят жить ближе к морю, 37% хотят
09.04.2025
|
«Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров
Платформа «Авито Услуги» представила новый функционал для сервисных центров, который, по прогнозам специ
04.04.2025
|
Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40%
идят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно «Авито Услуги» воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако м
03.04.2025
|
«Авито Услуги» запустили сервис подписки для мастеров красоты
На платформе «Авито Услуги» появился новый сервис подписки «Мастер Про» для частных мастеров, предоставляющ
28.03.2025
|
На «Авито Услугах» появилась опция поиска срочной уборки
«Авито Услуги» представили новый функционал для поиска клининговых компаний и мастеров уборки
26.03.2025
|
«Авито Услуги»: как россияне решают судьбу сломанной техники
«Авито Услуги» представил результаты исследования о том, как россияне справляются с поломками
14.03.2025
|
«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%
е (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и Краснодаре (в два раза). Налоговый консультант с платформы «Авито Услуги» рассказала о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили
11.03.2025
|
На «Авито Услугах» появился поиск перевозчиков по маршруту
100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». «Авито Услуги» представили новый функционал для поиска перевозчиков. Пользователи могут быстро
05.03.2025
|
«Авито Услуги» назвали стоимость изучения самых популярных иностранных языков среди россиян
Изучение иностранного языка может быть как необходимостью для работы или учебы, так и просто интересным увлечением. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие языки пользуются наибольшей популярностью среди россиян в начале 2025 г. и сколько будет стоить их изучение с нуля до уровня B1. Этот уровень позволяет комфортно пу
27.02.2025
|
«Авито Услуги»: спрос на 3D-печать вырос за месяц на 21%
Согласно данным «Авито Услуг», в феврале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом января 2025 г. у россиян увеличился спрос на 3D-печать различных изделий на четверть — +21%. Об этом CNews сообщили представи
12.02.2025
|
«Авито Услуги»: бум на услуги по созданию инфографики для маркетплейсов: рост спроса более чем в 20 раз
По данным «Авито Услуг», в 2025 г. россияне активнее стали обращаться к фрилансерам в сфере дизайна. В я
05.02.2025
|
«Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%
Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастер
03.02.2025
|
Россияне повышают квалификацию в сфере ИT: рост спроса за год в 2 раза — «Авито Услуги»
По данным «Авито Услуг», в 2024 г. спрос на услуги специалистов по обучению ИT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 г. Увеличение числа желающих освоить ИT-проф
15.01.2025
|
«Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП
«Корпорация МСП» и «Авито Услуги» запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой
27.12.2024
|
«Авито Услуги»: в преддверии праздников в России вырос спрос на курьеров
По данным платформы «Авито Услуги», в ноябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. интерес к коммерч
18.12.2024
|
«Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на установку и подключение бытовой техники в России перед Новым годом. В канун новогодних праздников спрос россиян на установку и подключение бытовой
18.12.2024
|
«Авито Услуги»: спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году
о городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Согласно исследованию «Авито Услуг», накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в России вырос на 17%. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 г., спрос по России в среднем увеличился на 2%. Об этом CNews сообщи
29.11.2024
|
«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники почти на четверть — +24%. Об этом CN
12.11.2024
|
«Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз
Аналитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SM
15.10.2024
|
Дома умнеют: спрос на установку систем умного дома вырос в восемь раз – «Авито Услуги»
Россияне строят «умные дома» По данным «Авито Услуг», в сентябре 2024 г. спрос на установку систем «умного дома» в России за вырос в
01.10.2024
|
«Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году —
сии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Росстата. «Авито Услуги» выяснили, какие клининговые услуги стали самыми популярными у россиян в 2024 г.
18.09.2024
|
«Авито Услуги»: спрос на работу с блогерами в России увеличился почти в два раза
Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, как изменился спрос на инструменты цифрового маркетинга за последний
13.09.2024
|
Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги»
с на грузовые автоперевозки опережает предложение, тем не менее количество объявлений на платформе «Авито Услуги» от исполнителей, оказывающих такие услуги, растет. За девять месяцев 2024 г. в
05.09.2024
|
Каждый пятый россиянин нанимает для ребенка репетитора — «Авито Услуги»
Согласно результатам исследования «Авито Услуг», 16% школьников занимаются с репетиторами: 8% детей делают это регулярно, и 8% —
13.08.2024
|
Годовой оборот рынка услуг составил 16,2 трлн руб. – «Авито Услуги»
«Авито Услуги» и агентство маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит рынок исполни
