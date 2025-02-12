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«Авито Услуги»: бум на услуги по созданию инфографики для маркетплейсов: рост спроса более чем в 20 раз

По данным «Авито Услуг», в 2025 г. россияне активнее стали обращаться к фрилансерам в сфере дизайна. В январе 2025 г. спрос на таких специалистов в России вырос на 131% по сравнению с январем 2024 г. Это связано с ростом востребованности визуального контента, который помогает предпринимателям и компаниям выделяться на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

«Одним из наиболее востребованных направлений стал дизайн инфографики для маркетплейсов. Спрос на услуги по созданию инфографики вырос более чем в 20 раз год к году. Это связано с развитием малого бизнеса в e-commerce: предприниматели стремятся сделать карточки товаров более привлекательными и информативными, чтобы повлиять на решение покупателей», – отметил Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах».

Дизайнеры, представленные на платформе, предлагают создание инфографики в разных форматах: от базовой адаптации изображений до комплексных решений с интеграцией инфографики в общую стратегию продвижения товаров. Среди популярных услуг – разработка графики для маркетплейсов, создание инфографики с акцентом на преимущества товара, визуализация инструкции по использованию и адаптация изображений под мобильные версии площадок.

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Дизайнеры реагируют на высокий спрос, и их количество в этом сегменте значительно увеличилось. В 2024 г. предложение услуг по созданию инфографики выросло более чем в 20 раз. Наибольший рост предложения отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани.

В среднем стоимость создания инфографики в России начинается от 350 руб. за одну работу. В Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске средняя цена составляет 350 руб., в Санкт-Петербурге — 400 руб., а в Казани — 300 руб. Это делает услуги более доступными для бизнеса, что способствует дальнейшему росту спроса.

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