Спрос на грузоперевозки между Россией и Китаем вырос на четверть — «Авито Услуги»

Согласно аналитике «Авито Услуг», в мае 2025 г. зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Пользователи платформы все чаще обращаются за услугами логистики при перемещении личных и коммерческих грузов за пределы страны. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Грузия — ключевое направление для международных грузоперевозок

Наибольший интерес среди россиян за последний месяц вызвало направление между Россией и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 г. увеличился в 2,2 раза год к году.

Среди российских регионов наиболее стремительный рост спроса к международным грузоперевозкам между Грузией и Россией продемонстрировал Забайкальский край — здесь спрос на услугу вырос сразу в пять раз год к году. В Волгограде и Новосибирске популярность услуги увеличилась в 3,5 раза. В Воронеже интерес к международной логистике вырос в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза.

В тренде Азия и постсоветские страны

Стабильный рост интереса к международным перевозкам наблюдается и в направлении одного из ключевых торговых партнеров России — Китая. За год спрос на услуги грузоперевозок между двумя странами увеличился на 21%, что свидетельствует о продолжающемся развитии логистических и деловых связей.

Заметный рост спроса на международные грузоперевозки в направлении Китая зафиксирован в ряде регионов России. В Астрахани и Камчатском крае интерес к таким услугам увеличился в 4,5 раза, в Республике Карелия и Красноярске — в 4 раза, а в Калининграде — в 3,5 раза.

В направлении Армении услуги по международным грузоперевозкам наиболее всего востребованы в Санкт-Петербурге (+55%), Новосибирске (+50%) и Краснодаре (+23%).

Отдельно предложение от специалистов по грузоперевозкам в направлении Белоруссии выросло за год в четыре раза.