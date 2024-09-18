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«Авито Услуги»: спрос на работу с блогерами в России увеличился почти в два раза

Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, как изменился спрос на инструменты цифрового маркетинга за последний месяц.

PR, маркетинг и реклама – инструменты, без которых не может работать современный бизнес. За последний месяц спрос на комплекс таких услуг по всей России увеличился на 6%, по данным «Авито Услуг». Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

За содержательным контентом обращаются в два раза чаще

Контент-маркетинг — это распространение информации о бренде и создание его репутации. На практике это работа с сайтом компании и ведение страниц в соцсетях. Спрос на подобные услуги за последний месяц вырос в России на 134%, а предложение выросло на 29%. Контент-маркетинг требует терпения и последовательности, так как работает на долгосрочную перспективу. Но при правильном подходе он позволяет решать маркетинговые задачи и повышать продажи. Контент-маркетинг строится на предоставлении пользователям полезной, интересной и важной информации, которая помогает им решать их задачи. Это менее навязчивый и более эффективный подход по сравнению с традиционной рекламой.

На треть увеличился спрос на email-рассылки

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Основная цель большинства email-рассылок — это стимулирование продаж, как новых, так и повторных. Компании могут отправлять специальные предложения, акции или напоминания о товарах, что побуждает клиентов совершать покупки. Email-рассылки помогают установить и поддерживать связь с клиентами, что способствует созданию доверительных отношений и повышению лояльности к бренду. Спрос на разработку и внедрение email-рассылок увеличился на 28%, а предложение от специалистов увеличилось на 36%.

Почти в два раза увеличился спрос на работу с блогерами

Сотрудничество с блогерами становится все более популярным среди компаний. Последние создают контент на основе личного опыта, что формирует доверие у их аудитории. Рекомендации от блогера воспринимаются как советы от друга, что делает их более убедительными по сравнению с традиционной рекламой. Блогеры часто имеют четко определенную аудиторию, что позволяет компаниям точно нацеливать свои рекламные сообщения и достигать нужных сегментов рынка. Также блогеры используют нативный подход к рекламе, интегрируя продукты в свой контент ненавязчиво, что делает рекламу более приемлемой для их подписчиков. Спрос на услуги по работе с блогерами за последний месяц увеличился на 85%, а предложение увеличилось на 30%.

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