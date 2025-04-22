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Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

 

 

 

 


22.04.2025 Нейрообъявления в «Директ Про» помогут получить больше конверсий 1
03.12.2024 «Яндекс» представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах» 1
29.10.2024 Клиники смогут отвечать на отзывы пациентов о врачах в поиске «Яндекса» 2
29.05.2024 Нейрообъявления появились в режиме эксперта в «Яндекс Директе» 1
24.04.2024 «Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки 1
09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART 1
28.03.2024 «Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT 1
21.03.2024 Объявления от нейросети повысят эффективность рекламы в «Яндекс Директе» 1
24.01.2024 В «Шедевруме» теперь можно изменять собственные фото с помощью YandexART 1
11.12.2023 Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса» 1
28.11.2023 Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей 3
23.11.2023 Врачи BestDoctor перенесли рабочее расписание в «Календарь» от «Яндекс 360 для бизнеса» 1
18.10.2023 «Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества 4
10.10.2023 «Яндекс Казахстан» поможет предпринимателям найти клиентов 2
11.08.2023 В России новая супервостребованная профессия - веб-мастер. Спрос вырос в разы, на работу нанимают даже джунов 1
06.06.2023 Нейросеть «Яндекса» начала иллюстрировать рекламу 2
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
21.10.2022 Предприниматели могут запускать рекламу от «Яндекс бизнеса» через цифровую платформу МСП.РФ 1
22.09.2022 «Яндекс» представил простые и эффективные инструменты для продвижения товаров за пределами маркетплейсов 3
15.09.2022 Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через «Яндекс бизнес» 2
18.08.2022 Владельцы Telegram-каналов теперь могут продвигать посты на площадках «Яндекса» и партнеров с помощью «Яндекс бизнеса» 2
12.04.2022 Геомедийная реклама в «Яндексе» стала доступна всем рекламодателям 1
10.04.2022 Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага 1
01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция 1
16.02.2022 «Яндекс.бизнес» позволит владельцам интернет-магазинов в несколько кликов запускать отдельные рекламные объявления для всех товаров 2
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU 2
12.11.2021 «Яндекс» запустил инструмент создания сайтов на основе Instagram-аккаунтов для малых и средних предпринимателей 3
03.11.2021 У клиентов REG.RU появилась возможность запускать рекламные кампании для офлайн-бизнеса через Яндекс.Бизнес 4
25.08.2021 Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса» 2
12.07.2021 В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 1
23.06.2021 «Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса» 1
08.06.2021 «Яндекс.бизнес» разместит рекламу предпринимателей на площадках Google 2
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 6
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 2
28.09.2011 «Яндекс» запустил новый сайт со своими решениями для бизнеса 1

Публикаций - 35, упоминаний - 62

Яндекс.Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7617 32
Google LLC 11913 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 7
Meta Platforms - Facebook 4457 5
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 315 3
Telegram Group 2141 3
X Corp - Twitter 2876 3
VK - Mail.ru Group 3477 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 829 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 2
Intel Corporation 12273 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 1
Criteo - Критео 16 1
Искусство автоматизации - ИСА - BotCreators 3 1
Meta Platforms 74 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 2
Лента - Сеть розничной торговли 2127 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Proxima Capital 7 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 735 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
RTB House 4 1
Почта России ПАО 2147 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 490 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 97 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4841 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10729 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3244 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11412 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4032 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2355 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1209 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2974 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2944 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 3
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 526 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1809 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1237 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2396 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14057 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2070 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5241 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11337 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 589 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 412 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5240 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 1
Онлайн-запись 38 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9846 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2838 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 241 8
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 46 8
VK - Яндекс.Дзен 199 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 522 7
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 43 7
Google YouTube - Видеохостинг 2795 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 293 5
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 3
Google Android 14195 3
Apple iOS 7926 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 757 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 3
Google Gmail 954 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 433 2
Рунити - REG.ru - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 2
Linux OS 10159 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 273 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Яндекс.Справочник 8 1
Яндекс.Услуги 17 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 65 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 1
Microsoft Windows 15842 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Google Chrome - браузер 1582 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Opera Browser - Браузер 1024 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 134 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 75 1
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 1
Avito - Авито услуги 69 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 104 1
Чернин Роман 10 2
Устинов Юрий 3 2
Сергунина Наталья 369 1
Собянин Сергей 407 1
Семенов Павел 29 1
Белоусов Андрей 141 1
Чинкова Мария 28 1
Мельникова Елена 11 1
Боровков Евгений 4 1
Одинцова Екатерина 5 1
Мельниченко Ольга 1 1
Штарев Алексей 1 1
Мирзаев Михаил 1 1
Чеснавский Александр 23 1
Блинов Илья 2 1
Кузнецов Филипп 2 1
Муразанов Роман 2 1
Устименко Наталья 1 1
Акопян Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7655 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 1
Казахстан - Республика 5614 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4036 1
Россия - СФО - Новосибирск 4390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1143 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Украина 7654 1
Россия - УФО - Тюменская область 1186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 14
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1586 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5127 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1659 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 519 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1100 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 2
Webmaster - Вебмастер 129 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 934 1
Доменный брокер 5 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 517 1
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Миграция населения - Миграционные службы 417 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 911 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7183 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7051 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 961 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1935 1
Паспорт - Паспортные данные 2566 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 234 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 724 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 153 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 181 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 132 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3487 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6515 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 1
CNews Техноблог 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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