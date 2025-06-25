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«Яндекс» поможет частным специалистам находить клиентов

«Яндекс» запустил галерею услуг с объявлениями частных специалистов и компаний. Теперь, если пользователь ищет услуги, на странице с результатами может появиться промо-галерея с релевантными объявлениями. В галерее с объявлениями пользователь сможет получить нужную информацию и перейти на карточку компании или специалиста. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При необходимости можно прямо из карточки позвонить или написать в мессенджере, перейти на профиль специалиста в сервисе-агрегаторе или на сайт и там узнать подробности.

Категории, которые уже доступны для продвижения: ремонт и строительство, ремонт и установка техники, репетиторы, красота, перевозки и курьеры, хозяйство и уборка, дизайнеры, юристы, тренеры, организация мероприятий, артисты, услуги для животных и другие.

«Категория "Услуги" популярна среди пользователей. Ежемесячно совершаются десятки миллионов запросов этой тематики. Появление такой галереи — это наш ответ на потребности малого бизнеса. Теперь частные специалисты и бизнесы смогут быть заметнее именно в момент, когда пользователь ищет их услуги», — сказал Юрий Устинов, руководитель разработки рекламных продуктов для малого бизнеса.

Частные специалисты смогут самостоятельно настроить свои показы в галерее. Для этого необходимо перейти в «Директ» и указать ссылку на свой профиль в сервисах-агрегаторах объявлений.

«Директ» возьмет из указанного профиля основную информацию о специалисте: имя, рейтинг, количество отзывов, стоимость работы и другую. Из полученных данных будет создано объявление, которое по результатам аукциона будет отображаться при подходящей тематике поискового запроса.

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Размещение для частных специалистов доступно при создании рекламной кампании через «Директ: «Простой старт» и «Мастер Кампаний».

Компании, оказывающие услуги, для размещения в галерее также могут настроить продвижение через «Директ» — объявление будет сформировано из данных профиля организации в «Яндекс Бизнесе».

Размещение доступно при создании рекламной кампании через «Директ: Мастер Кампаний», Единую перфоманс-кампанию или через «Простой старт».

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