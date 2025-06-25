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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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Устинов Юрий


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Яндекс» поможет частным специалистам находить клиентов 1
06.06.2023 Нейросеть «Яндекса» начала иллюстрировать рекламу 1
08.06.2021 «Яндекс.бизнес» разместит рекламу предпринимателей на площадках Google 1
11.08.2010 «Акадо Телеком» запустил услугу по защите веб-ресурсов от DDoS-атак 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Устинов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7831 3
Google LLC 11987 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 77 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4935 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13084 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4208 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 204 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3443 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3006 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12460 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3274 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 693 1
Яндекс.Бизнес 37 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 267 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 44 1
Гуштуров Леонид 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5199 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2522 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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