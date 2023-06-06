Нейросеть «Яндекса» начала иллюстрировать рекламу

«Яндекс» начал использовать в рекламе иллюстрации, созданные той же нейросетью, которая работает в приложении «Шедеврум». Если у рекламодателя нет подходящей картинки для объявления, она автоматически выбирается из пула иллюстраций, сгенерированных нейросетью. Новая функция работает в режиме бета-тестирования и уже доступна пользователям «Яндекс бизнеса».

На этапе теста пользователям «Яндекс бизнеса» уже доступны 2,5 тыс. изображений. Их сгенерировала собственная нейросеть «Яндекса» на основе описаний 149 сфер деятельности, которым соответствует 40% кампаний в «Яндекс бизнесе».

Сервис автоматически подбирает иллюстрации из готового набора. При этом учитывается вид деятельности компании, содержание объявления, оценивается привлекательность конкретного изображения. Например, для рекламы кофейни сервис предложит изображения напитков, десертов или интерьеров — в зависимости от содержания рекламы. Рекламодатель может выбрать другой вариант из тех, что создала нейросеть, или загрузить свой.

Юрий Устинов, руководитель разработки рекламных продуктов «Яндекс бизнеса» для СМБ, сказал: «Два года назад мы стали использовать языковую модель YaLM, которая помогает создавать рекламные заголовки и тексты. Создание нейросетевых иллюстраций — это следующий шаг в развитии «Яндекс бизнеса» как современного и технологичного сервиса для быстрого и простого запуска рекламы».

В планах развития новой функциональности: увеличение общего количества иллюстраций, повышение их оригинальности, генерация изображений для новых видов деятельности. По результатам тестирования в «Яндекс бизнесе» будет приниматься решение о внедрении в других рекламных продуктах.