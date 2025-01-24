Яндекс Шедеврум нейросеть
Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусаков Алексей 8 2
|Гаврилов Николай 3 1
|Аникин Александр 19 1
|Стромов Валерий 1 1
|Фадеев Валерий 11 1
|Устинов Юрий 3 1
|Краевская Елена 6 1
|Шибанов Илья 13 1
|Леохин Юрий 4 1
|Рубин Илья 1 1
|Фатхулин Тимур 4 1
|Давыдов Денис 43 1
|Нащокин Павел 1 1
|Соболевский Сергей 1 1
|Горчаков Александр 2 1
|Тургенев Александр 1 1
|Хитрово Елизавета 1 1
|Жуковский Василий 2 1
|Матюшкин Федор 1 1
|Вяземский Петр 1 1
|Корсаков Николай 1 1
|Илличевский Алексей 1 1
|Дельвиг Антон 1 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Вакуленко Василий 8 1
|Яковлев Михаил 18 1
|Рощин Сергей 8 1
|Караева Инна 2 1
|Дорохова Марина 8 1
|Данзас Константин 1 1
|Вольховский Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|Grand View Research 18 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166511.
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