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Яндекс Шедеврум нейросеть

Яндекс - Шедеврум - нейросеть


24.01.2025 Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский» 1
05.12.2024 «Яндекс» пригласил пользователей создать новогодние игрушки с помощью нейросети и украсить ими цифровые ёлки на своей главной странице 1
04.09.2024 YandexART научилась создавать короткие видео с движущимися объектами 1
28.08.2024 В России большинство знает об искусственном интеллекте и предпочитает отечественные сервисы 1
25.07.2024 В «Шедевруме» теперь можно создавать клипы и добавлять музыку 3
06.06.2024 Пушкин в поиске «Яндекса» 1
24.04.2024 «Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки 2
15.04.2024 Студенты рассказали, как они применяют ИИ в учебе 1
09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART 1
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 1
12.02.2024 «Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100» 1
29.01.2024 В МТУСИ разработали алгоритм для генерации изображений нейросетями 1
24.01.2024 В «Шедевруме» теперь можно изменять собственные фото с помощью YandexART 3
18.01.2024 Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ 1
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT 1
25.12.2023 «Яндекс Карты» помогут отпраздновать Новый год в городе 1
13.12.2023 Аналитика Yota: россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями 1
11.12.2023 Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса» 3
28.11.2023 Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей 1
02.11.2023 Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
18.10.2023 «Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества 2
29.09.2023 «Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха» 1
28.08.2023 Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать видео в «Шедевруме» 3
03.08.2023 «Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики 1
13.07.2023 «Яндекс» добавил комментарии в «Шедеврум» 3
06.07.2023 «Яндекс» добавил в браузер нейросеть YandexGPT — она перескажет статьи коротко и ясно 1
29.06.2023 Нейросеть YandexGPT научилась генерировать тексты в режиме реального времени и форматировать их 1
27.06.2023 Нейросеть YandexGPT научилась тезисно пересказывать текст 1
21.06.2023 Нейросеть YandexGPT поможет продавцам создать описание товаров на «Яндекс маркете» 1
15.06.2023 «Яндекс» встроил нейросеть YandexGPT в приложение «Шедеврум» 3
06.06.2023 Нейросеть «Яндекса» начала иллюстрировать рекламу 1
19.05.2023 «Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов 2
05.04.2023 «Яндекс» выпустил бета-версию 0.1.4 приложения «Шедеврум» для генерации изображений с помощью нейросети 3

Публикаций - 34, упоминаний - 51

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7349 29
Google LLC 11785 2
OpenAI 218 2
Telegram Group 1988 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
Alibaba Group 422 1
Accenture plc 682 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
data.ai - App Annie 85 1
Shopify 21 1
Mubert 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 7 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1770 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Joom - маркетплейс 19 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
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Совет при президенте Российской Федерации 199 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 2
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Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 623 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 8
Яндекс.Бизнес 34 7
Apple iOS 7810 6
Google Android 13998 6
Яндекс.Маркет 938 6
Midjourney - нейросеть 56 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 149 5
Google Play - Google Store - Android Market 3292 4
Apple - App Store 2890 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 417 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 3
OpenAI ChatGPT 343 3
СалютДевайсы - GigaChat 191 3
Microsoft Windows 15664 2
Яндекс.Учебник 48 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 2
Яндекс.Лавка 231 2
Linux OS 9950 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Apple macOS 2062 1
Microsoft Office Word 776 1
Яндекс.Клавиатура 10 1
FreePik 991 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Google Flutter 53 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Microsoft Xamarin 33 1
Яндекс.Здоровье 22 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 1
VK RuStore - Рустор 331 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Meta - Facebook - React Native 16 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Гусаков Алексей 8 2
Гаврилов Николай 3 1
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Рубин Илья 1 1
Фатхулин Тимур 4 1
Давыдов Денис 43 1
Нащокин Павел 1 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
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