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Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать видео в «Шедевруме»

«Яндекс» запустил технологию создания видео с помощью нейросети для пользователей. Такая возможность появилась в «Шедевруме»: в ответ на текстовые запросы приложение генерирует короткие ролики. Они могут стать основой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и позволят воплотить в жизнь другие креативные идеи.

«Шедеврум» генерирует видео длиной четыре секунды с частотой 24 кадра в секунду. После публикации ими можно поделиться с друзьями или сохранить в формате MP4. Сейчас функция работает в режиме тестирования. Генерация видео доступна в обновлённой версии приложения активным пользователям «Шедеврума», а посмотреть результаты в ленте могут все.

Для создания кадров будущего видео используется метод каскадной диффузии. С помощью этой технологии «Шедеврум» генерирует отдельные изображения. Сначала нейросеть создаёт картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями.

Генерация видео дополняет другие возможности «Шедеврума» — создание изображений и текстовых постов с заголовком и иллюстрацией. Отправить запрос на коммерческое использование контента из «Шедеврума» можно через форму обратной связи — ответ придёт в течение 5 рабочих дней.

«Яндекс» представил «Шедеврум» в апреле 2023 г. Сразу после запуска приложение попало на первые строчки российских топов App Store и Google Play, и с тех пор его установили более 5,8 млн пользователей iOS и Android. Нейросеть «Шедеврума» содержит 5 млрд параметров и обучалась на 330 млн примеров картинок с текстовым описанием.

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