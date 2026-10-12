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Минцифры и Минобороны усилят защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Минцифры и Минобороны России ведут проработку мер, направленных на защиту центров обработки данных. В результате ударов беспилотников по дата-центрам «Яндекса» в Сасове, Калуге и Владимире произошли сбои в работе почти всех сервисов компании: «Яндекс Go», «Яндекс еду», «Яндекс пэй», «Яндекс музыку», «Кинопоиск» и Delivery Club. Эксперты назвали сами удары по дата-центрам попыткой навредить цифровому суверенитету России, а не только ИТ-инфраструктуре частной компании.

Пересмотр меры защиты

Минцифры России и Минобороны решают вопрос по защите дата-центров в России, пишет ТАСС.

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета по информполитике в Госдуме отметил, что Минцифры совместно с Минобороны обсуждает меры защиты дата-центров «Яндекса» после серии атак беспилотников на ИТ-инфраструктуру компании.

«При том объеме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию», - добавил Шадаев.

При этом министр подчеркнул, что, несмотря на масштаб атак, сервисы компании продолжают работать благодаря резервированию. Он также отметил, что к помощи «Яндексу» подключились представители всей российской ИТ-отрасли.

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CNews
Минцифры и Минобороны усилят защиту дата-центров: атаки на «Яндекс» признали угрозой цифровому суверенитету в России

Накануне эксперт по цифровой безопасности (ИБ) Андрей Шевченко в комментарии «Росбалту» назвал удары по дата-центрам попыткой навредить цифровому суверенитету России, а не только ИТ-инфраструктуре частной компании. По мнению эксперта, Россия последовательно развивает собственный сектор искусственного интеллекта (ИИ) и независимую цифровую архитектуру, а противник стремится разрушить основу этого процесса. Шевченко связал восстановление работы многих онлайн-сервисов с многолетней инженерной подготовкой и заблаговременным учетом подобных рисков. Расширение мощностей, по его оценке, позволило перераспределить нагрузку и приступить к постепенному восстановлению поврежденных центров обработки данных (ЦОД). Эксперт отметил, что компания в первую очередь восстанавливала наиболее популярные и значимые для граждан сервисы. Такой порядок действий он расценил как стремление учитывать потребности пользователей даже в сложной ситуации.

Атаки БПЛА на ЦОДы

11 октября 2026 г. была третья атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) управляемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) на дата-центр «Яндекса» с начала месяца, информировал CNews.

8 октября 2026 г. после пожара в дата-центре в Рязанской области его работу полностью остановили, а 9 октября в калужском ЦОДе несколько модулей вышли из строя, писал CNews.

Компания «Яндекса» предупреждала о возможных перебоях в работе своих онлайн-сервисов. Утром 11 октября пользователи массово жаловались на работу многих онлайн-сервисов. По данным сервиса Detector404, после атаки на дата-центр во Владимире пользователи стали жаловаться на недоступность сервисов «Яндекс Пэй» (платежная система), «Яндекс Go» (такси), «Дом с Алисой» (умный дом), «Яндекс Еда» (доставка еды) и другие. Также в результате налета пострадали и сторонние сервисы. сбои возникли у «Кинопоиска», «Магнита», Flowwow, «Циана» и других онлайн-сервисах.

Склады уже не интересны

Российские дата-центры стали новой целью украинских БПЛА после того, как всю вторую половину лета 2026 г. они уничтожали склады российских маркетплейсов.

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ
Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ Безопасность

Сначала целью стала инфраструктура Wildberries - часть складов сгорела полностью, другие были повреждены частично, предупреждал CNews. Пострадали и хранившиеся там товары - продавцы понесли убытки на миллиарды рублей в совокупности.

Следом атаки начались на склады Ozon. Оба маркетплейса успели переписать свои оферты до первых ударов - теперь они не несут ответственность за товар, поврежденный в результате атак БПЛА на их склады.

Антон Денисенко

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