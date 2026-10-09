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Украинскими БПЛА атакован второй дата-центр «Яндекса»

ЦОД «Яндекса» в Калуге атакован украинскими беспилотниками. Масштабы повреждений уточняются. Это уже второй дата-центр «Яндекса» за последние два дня, попавший под удар БПЛА – первый, расположенный в Рязанской области, атаковали в ночь на 8 октября 2026 г., что привело к сбоям в работе сервисов компании. Всего у «Яндекса» пять ЦОДов.

ЦОД под огнем

Украинские БПЛА нанесли удар по центру обработки данных «Яндекса» в Калуге, сообщили CNews представители «Яндекса». В компании утверждают, что пострадала лишь часть инфраструктуры ЦОДа, но не уточняют, насколько масштабны повреждения. Редакция CNews направила запрос в «Яндекс» и ожидает ответа.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – сообщили CNews в «Яндексе».

В калужском ЦОДе «Яндекса» работают более 3800 серверных стоек мощностью 63 МВт. Пока неизвестно, сколько из них потеряно в результате атаки.

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Яндекс
Атаки на инфраструктуру «Яндекса» продолжаются

«Яндекс» сообщает, что в результате атаки украинских БПЛА повреждена только техника. «На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остаётся главным приоритетом», – сказали CNews в «Яндексе».

Дубль два

Калужский дата-центр «Яндекса» – второй по счету, попавший под удар беспилотников. Первым стал ЦОД в Сасово Рязанской области – его Украина атаковала в ночь с 7 на 8 октября 2026 г., то есть всего за день до налета на калужский ЦОД.

Как сообщал CNews, дата-центр в Сасово был полностью выведен из строя, и это моментально отразилось на работе сервисов «Яндекса». В частности, утром 8 октября 2026 г. по Москве в течение нескольких часов с перебоями функционировала «Почта». Позже работоспособность сервисов была восстановлена.

На территории ЦОДа в Сасово находятся суперкомпьютеры «Яндекса». Их состояние после атаки к моменту выхода материала не раскрывалось, да и в целом интернет-гигант пока не предоставил информацию о масштабах повреждений.

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К началу октября 2026 г. в распоряжении «Яндекса» находилось пять собственных дата-центров, говорится на сайте корпорации в разделе для соискателей. Их адреса там не приведены. Таким образом, всего за два дня Украина атаковала почти половину ЦОД-инфраструктуры российского интернет-гиганта.

По данным профильного портала Datacentermap, сеть ЦОДов «Яндекса» на территории России насчитывает четыре объекта – в Сасово, Калуге, Владимире и Мытищах. Из этого следует, что украинские БПЛА долетели до 50% ЦОДов корпорации.

Как пишет портал «БлокнотРу» в своем блоге на «Дзене», после атаки на ЦОД в «Сасово» «Яндекс» скрыл свои дата-центры на картах.

Возможны новые сбои

После атаки на БПЛА в Сасово российский сегмент интернета начало сильно штормить. Поначалу не работали только сервисы «Яндекса», но затем начали «отваливаться» и сторонние сайты и приложения.

Нельзя исключать, что частично это может быть связано с ударом по ЦОДу в Сасово, но также это была вина ИБ-компании Curator, занимающейся защитой от DDoS-атак. Как сообщал CNews, 8 октября 2026 г. в ее инфраструктуре произошел технический сбой, который нарушил работу многочисленных ее клиентов. Среди них – крупные банки, сервисы объявлений, издания и многие другие.

Склады уже не интересны

Российские дата-центры стали новой целью украинских БПЛА после того, как всю вторую половину лета 2026 г. они уничтожали склады российских маркетплейсов. Сначала целью стала инфраструктура Wildberries – часть складов сгорела полностью, другие были повреждены частично. Пострадали и хранившиеся там товары – продавцы понесли убытки на миллиарды рублей в совокупности.

Следом атаки начались на склады Ozon. Оба маркетплейса успели переписать свои оферты до первых ударов – теперь они не несут ответственность за товар, поврежденный в результате атак БПЛА на их склады.

Геннадий Ефремов

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