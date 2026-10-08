Украинские БПЛА атаковали ЦОД «Яндекса»

После серии атак на склады Wildberries и Ozon Украина начала крушить российскую инфраструктуру дата-центров. Под удар БПЛА попал ЦОД «Яндекса» в Рязанской области. Произошел пожар, ЦОД выведен из строя, масштаб ущерба уточняется. Некоторые сервисы могут быть недоступны

Дата-центры – новая цель

Украинские беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области. Удар БПЛА вызвал пожар, но масштабы повреждений российский интернет-гигант на момент выпуска материала не раскрывал.

К моменту выхода материала известно, что ЦОД в Сасово полностью прекратил свою работу на неопределенное время. Сроки возвращения его в строй «Яндекс» не уточняет.

«В дата-центре «Яндекса» в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Редакция CNews поинтересовалась у «Яндекса», какие именно сервисы могут не функционировать в результате удара по дата-центру в Сасово, и ожидает ответа.

Первые последствия

Жители Рязанской области получили сообщения об угрозе БПЛА в ночь с 7 на 8 октября 2026 г. Она была объявлена в 23:48 7 октября 2026 г. по Москве и отменена в 2:46 утра 8 октября 2026 г.

© evgris / Фотобанк Фотодженика Масштабы последствий удара БПЛА «Яндекс» не раскрывает

ЦОД «Яндекса» в Сасово был запущен в 2014 г. После появления информации о пожаре стоимость акций «Яндекса» к 10:10 утра 8 октября 2026 г. по Москве обрушилась больше чем на 3,4%.

К моменту выхода материала массовой волны жалоб пользователей на недоступность сервисов «Яндекса» не наблюдалось. Тем не менее, полная остановка дата-центра в Сасово действительно может вывести некоторые из них из строя.

Что-то похожее

ЦОДы «Яндекса» ранее уже выходили из строя, хотя причиной тому была не атака БПЛА. 30 марта 2025 г. без основного электроснабжения остался один из дата-центров «Яндекса», что было вызвано аварией на электроподстанции. Итогом стала кратковременная неработоспособность целого ряда сервисов интернет-гиганта, включая Yandex Cloud, «Яндекс Музыку» и «Яндекс Лавку».

«Яндекс» тогда не стал раскрывать ни весь перечень переставших работать сервисов, ни расположение обесточенного дата-центра.

«Дата-центр, в котором разворачивались события, подключен к национальным электросетям через ближайшую опорную подстанцию 220 кВ, – говорится в официальном заявлении «Яндекса» от 7 апреля 2025 г. – Питание от подстанции в дата-центр подается по двум независимым линиям на 110 кВ. Опорной подстанцией управляет компания-оператор, а за все, что находится между ней и дата-центром – кабели, собственную подстанцию ДЦ, другое силовое оборудование».

«Днем 30 марта (2025 г. – прим. CNews), в 12:25, на опорной подстанции случилась авария. Инциденты разной степени серьезности происходили здесь и ранее, но благодаря резервированию они не оказывали существенного влияния на работу дата-центра. События 30 марта – беспрецедентный случай, так как в результате аварии оказались обесточены обе линии, питающие ДЦ. За 15-летнюю историю эксплуатации объекта такое произошло впервые. Более того, насколько известно «Яндексу», авария такого масштаба – первая в истории подстанции, а она существует с 1960 года», – отметил «Яндекс».

Что-то новенькое

К моменту выпуска материала не было доподлинно известно, целилась ли Украина именно в дата-центр «Яндекса». К 8 октября 2026 г. это был первый подобный случай – ранее российские ЦОДы атакам украинских БПЛА не подвергались.

С середины лета 2026 г. беспилотники едва ли не ежедневно атаковали склады крупнейших российских маркетплейсов. Началось все с ударов по складам Wildberries – часть из них сгорели полностью вместе с товарами продавцов, другие получили частичные повреждения. Ущерб продавцов исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Позже Украина стала бить по складам Ozon. Оба маркетплейса заблаговременно переписали свои оферты, полностью сняв с себя ответственность за поврежденный в результате ударов БПЛА товар и переложив ее на плечи самих продавцов. Это привело к массовому появлению частных онлайн-магазинов.