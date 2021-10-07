Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Калужская область
Калуга
Публикаций - 308, упоминаний - 378
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артамонов Анатолий 9 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Путин Владимир 1840 4
|Багдасарян Дмитрий 22 3
|Мельников Александр 63 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Зорин Александр 49 3
|Шерейкин Максим 15 3
|Приданцев Сергей 84 3
|Рейман Леонид 471 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Попов Алексей 319 2
|Солодухин Константин 94 2
|Марьясов Игорь 18 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Денисов Дмитрий 12 2
|Василевский Андрей 20 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Чибис Андрей 20 2
|Ракаев Марат 9 2
|Макаров Андрей 18 2
|Бунина Елена 27 2
|Рассказов Сергей 26 2
|Акимов Максим 167 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Клишас Андрей 44 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Иванов Сергей 179 1
|Парфенов Игорь 35 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Орловский Виктор 229 1
|Кореш Виктор 73 1
|Ципорин Павел 51 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|CNews Analytics 2006 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|NPD DisplaySearch 201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786354, в очереди разбора - 690030.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786354, в очереди разбора - 690030.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru