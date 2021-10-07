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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 2
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 3
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
09.02.2021 Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге 3
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 2
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
17.08.2020 Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020» 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 2
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 2

Публикаций - 308, упоминаний - 378

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 20
Samsung Electronics 5878 17
Скай Линк - Skylink 548 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 16
Yandex - Яндекс 4129 16
ЛайфТелеком - Телфин 97 15
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
Калуга Астрал 41 8
3934 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
LG Electronics 1942 7
Комстар Регионы 89 7
Huawei 2750 6
Microsoft Corporation 11628 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Cisco Systems 2158 5
Panasonic 1222 4
Ланит ГК 1185 4
HP Inc. 3043 4
Facebook 3796 4
АйТи 771 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 4
Sony 2588 4
Xiaomi 904 3
IBM 3677 3
Акадо Телеком - Комкор 633 3
Nokia Corporation 2546 3
HTC Corporation 1212 3
Navitel - Навител Навигатор 255 3
СКБ Контур 419 3
Ericsson 899 3
Twitter 2205 3
ZTE Corporation 556 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
Связной ГК 897 7
Яндекс.Такси 271 5
МКБ - Московский кредитный банк 269 4
Skoda - Škoda Auto 25 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Яндекс.Еда 93 4
Nissan - Японский автопроизводитель 144 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Hyundai Motor 148 3
Uber 257 3
АвтоВАЗ 121 3
Uber Technologies 258 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Евросеть 939 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Ford 177 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
KIA Motors 74 2
Русский стандарт Банк 307 2
Силовые машины 33 2
Avon - Косметическая компания 22 2
АТАК - сеть магазинов 15 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Uber Russia 3 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Renault - Рено Россия 90 2
Мосэнергосбыт АО 78 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Мособлгаз 11 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 17
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Президент Российской Федерации 1447 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
Правительство РФ 2226 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Музей Космонавтики 3 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Правительство Москвы 660 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Правительство Саратовской области 17 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 11
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
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