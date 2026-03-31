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Россия ЦФО Калужская область Калуга

Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга

Иван Пушкарёв "Калуга благоустраивается" (1946) Иван Пушкарёв "Калуга благоустраивается" (1946)
Калуга 1972 г. Павлишак Иосиф Андреевич (1923-1995) Калуга 1972 г. Павлишак Иосиф Андреевич (1923-1995)
Владимир Куликов "Аэропорт. На родине Циолковского" (1973) Владимир Куликов "Аэропорт. На родине Циолковского" (1973)
Тимофей Калашников "Новая Калуга" (1950-е) Тимофей Калашников "Новая Калуга" (1950-е)
Каменный мост. Калуга. 1983 г. Толщин Вячеслав Николаевич (1947 - 1985) Каменный мост. Калуга. 1983 г. Толщин Вячеслав Николаевич (1947 - 1985)
Иван Пушкарёв "Калуга благоустраивается" (1946)

СОБЫТИЯ


31.03.2026 Отечественный ИИ помог защитить имущественные права жителей Калуги

ректор «Биорг» по работе с государственными ведомствами Илья Веригин. Изначально оцифровку архива в Калуге вели вручную. Однако за целый год удалось перевести в электронный вид лишь десятые дол
26.03.2026 КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ»

Аккредитованный Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» запустил возможность дистанционно оформить КЭП в сервисе «Астрал Подпись». Теперь физические лица могут получить квалифицированную электронную подпись без визита в удостоверяющий
30.09.2025 «Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

«Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов в дарксторах и обеспечением качества продукции: собл
11.03.2025 Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена

Оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) АО «Калуга Астрал» и разработчик системы дистанционных медицинских осмотров (СДМО) «Медикон» — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевы
10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах

В Калуге открыли движение транспорта по Синим мостам — от улицы Глаголева на улицу Тарутинскую,
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД

Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют технологию оформления электронных путевых листов, электронных транспортных накладных и электронного морского ко
28.02.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области

Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к цифровой услуге участок Калуга-1 — Сухиничи-Главные. Таким образом, оплата в приложении доступна уже на трети станций р
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung

на 100% принадлежит Samsung, представитель которой заявил «Коммерсанту», что продавать «мощности в Калуге не планируется». VVP Group (ООО «Центр дистрибьюции») принадлежит Ирине Сибирцевой. Ос
17.10.2023 «Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack

Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконвергентное решение для виртуализации — платформу vStack. Об этом CNews сообщили представители vStack.

05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»

нить все поставленные задачи и оформить первый электронный путевой лист в опытно-промышленной эксплуатации. Первый в России ЭПЛ оформили с использованием сервиса «1С-ЭПД» на базе оператора ИС ЭПД АО «Калуга астрал» (входит в группу компаний «Астрал»). Применение ЭПЛ позволит: автоматизировать ряд рутинных операций при оформлении выпуска транспортного средства; автоматизировать сбор и анализ
20.04.2023 Simetra помогла оценить транспортную ситуацию после открытия нового ТЦ в Калуге

Компания Simetra закончила проект по моделированию транспортных и пешеходных потоков на одном из участков дорог в Калуге и просчитала, какой будет транспортная ситуация после открытия нового торгового центра по адресу: Московский пр., 259. Заказчиком исследования выступила компания ООО «Вертикаль». Об этом
28.03.2023 «Мегафон» улучшил сеть на территории ОЭЗ «Калуга»

дрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отметил директор «Мегафона» в Калуге Антон Павленко. Одновременно с ростом скорости передачи данных на площадке существенно
18.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги

одновременно разговаривать и серфить в интернете», – отметил Антон Павленко, директор «Мегафона» в Калуге. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и те
23.09.2022 «Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД

Новый дата-центр Компания «Яндекс» приступила к строительству нового центра обработки данных в Калуге, сообщают представители компании. ЦОД возведут на территории индустриального парка «Гр
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения

NGR Softlab и «Калуга астрал» подписали партнерское соглашение. В сервисах и услугах «Калуга астрал» теперь будут предлагаться решения от NGR Softlab для обеспечения надежной защиты данных клиентов. «<
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге

Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», реализовал в Калуге проект по освещению Яченского водохранилища уличными светодиодными светильниками собственного производства. Светильники обладают высокой энергоэффективностью, мощностью 165 Вт (аналогичн
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге

Simetra разработала рекомендации по улучшению условий движения на одном из наиболее проблемных участков улично-дорожной сети Калуги, в районе Синих мостов. Проект, реализованный с помощью программных средств транспортного моделирования, позволит улучшить транспортную ситуацию в районе, сократить время проезда и обесп
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге

принял участие в открытии центра управления регионом (ЦУР) в рамках рабочего визита в Калугу. ЦУР в Калуге стал одним из центров управления, созданным по поручению Президента России в рамках ци
01.02.2019 Как упростить сдачу отчетности в ФНС

1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Разберемся, в чем его уникальность и какие возможности он дает пользователям. Прогресс не стоит на мес
29.12.2018 Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием

ирует Фонд новых форм развития образования (РОСКВАНТОРИУМ). На сегодняшний день в России работает уже более 50 таких площадок различной специализации в 37 городах. В детском технопарке «Кванториум» в Калуге работают медиабиблиотека, проектные мастерские и шесть лабораторий – квантумов: космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Все они укомплектованы высок
27.08.2018 В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция»

В Калуге 23 августа прошел форум «Цифровая эволюция». В рамках форума обсуждались вопросы реали
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал»

» документы 1 оператор – сканирует, загружает и дает к ним доступ сотрудникам других подразделений «Калуги астрал». В базе возвращенные документы помечаются цветом, и в любой момент их можно пр
17.05.2018 Cloud4Y предоставил услугу «облачный сервер» туроператору «Калуга-Лэнд»

фраструктуру по факту потребления. «Калуга-Лэнд» - туроператор по внутреннему туризму (реестровый номер РТО 017504). Направлениями деятельности компании являются экскурсионные туры, отдых и лечение в Калуге и Калужской области, прием российских и иностранных туристов в Калуге и области, Туле, Брянске и соседних регионах, автобусные, экскурсионные, паломнические, школьные туры по Росс
20.04.2017 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных

Компания «Калуга Астрал» — оператор электронного документооборота и удостоверяющий центр в России, разработчик программ для сдачи отчетности в контролирующие органы — объявила о получении разрешения на о
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ

«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решени
04.04.2017 Samsung начала производство QLED телевизоров нового поколения на заводе в Калуге

ршенствованная технология квантовых точек. «Вот уже 10 лет развитие локального производства техники в России является приоритетом для компании Samsung. Расширение модельной линейки здесь, на заводе в Калуге, является не только историческим моментом для нашей компании, но и важным вкладом в экономическое развитие региона, – сказал Ли Хван Кюн (Lee Hwang Kyun), генеральный директор завода Sam
13.02.2017 «Билайн» запустил 4G в Калуге

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калуге. Как рассказали CNews в компании, пользовательская скорость передачи данных в сети достигает 10 - 20 Мбит/с. В зоне действия 4G находится практически вся городская территория. Особое вни
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года

ор компании «Калуга Астрал» и председатель правления ИКТ- кластера. – У кластера две ноги: одна – в Калуге, другая – в Обнинске. Наша задача объединить под его эгидой 200-250 региональных компа
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее»

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению приступили

12.05.2016 «Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды»

Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся в области информационных технологий, примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды». Это событие состоится 31 мая 2016 г. в Москве. Юрий Ме
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов

«ЮниКредит Банк» и компания «Калуга Астрал» объявили о запуске совместного проекта: теперь предприниматели или юридические лица, которые являются владельцами одного из 4-х финансовых пакетов «ЮниКредит Банка», имеют возмож
05.11.2014 «АйТи. Ведомственные системы» автоматизировала работу и запустила портал госуслуг в МФЦ «Мои документы» в Калуге

дарственных услуг «Мои документы», а также внедрила информационную систему для автоматизации работы областного МФЦ. Головной офис многофункционального центра «Мои документы» начал работу 22 октября в Калуге, сообщили CNews в ГК «АйТи». Как отмечается, центр Калужской области вошел в пилотный проект Министерства экономического развития РФ и стал одним из первых среди регионов-участников, где
17.09.2014 В Калуге начали работу установленные «Ростелекомом» паркоматы

«Ростелеком» выступил техническим партнером администрации Калуги в реализации проекта по созданию парковочного пространства в областном центре региона

07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам

Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронной подписи удостоверяющего центра ОТС-crypto можно получить, обратившис
20.01.2014 «Ростелеком» в Калуге создает центр обработки вызовов «Системы-112»

12», взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Калужской области, навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Создание ЦОВ в Калуге позволит организовать единую систему мер реагирования и взаимодействия экстренных служб при чрезвычайных ситуациях в регионе.
17.12.2013 Число пользователей мобильного интернета МТС в Калуге выросло в 2,5 раза

» (МТС) сообщила о расширении пропускной способности магистрального канала оптико-волоконной сети в Калуге до 10 Гбит/с, что позволило повысить надежность и улучшить качество мобильных и фиксир
24.10.2013 «Ростелеком» обеспечил услугами связи центр подготовки связистов в Калуге

еоконференцсвязи организован цифровой канал. Кроме того, предоставлены услуги доступа к телефонной связи общего пользования. Учебный центр, расположенный на территории современного военного городка в Калуге, оснащен новейшим стационарным и мобильным оборудованием. Его возможности позволяют обучать одновременно более 700 военнослужащих. На базе центра ведется подготовка и переподготовка воен
20.06.2013 Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге

четвертого поколения никак не повлияло на работу сети GSM. А благодаря оптимизации использования спектра ключевые показатели качества передачи голоса, наоборот, улучшились. Мы уверены, новые тесты в Калуге подтвердят положительные результаты прошлогодних исследований НИИР, которые доказали, что технейтральность в России успешно работает».
28.05.2013 «Калуга Астрал» открыла ИТ-школу в Калуге

Компания «Калуга Астрал» сообщила об открытии ИТ-школы в Калуге. В учебно-лекционных классах ИТ-центра «Астрал» уже состоялось первое занятие для учен
24.04.2013 В Калужской области создается ИКТ-кластер

В Калуге создано некоммерческое партнерство «ИКТ-кластер Калужской области», которое объединило

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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 89
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 79
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 18
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Google Android 15243 8
Apple iPhone 6 4861 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Apple iOS 8583 7
Samsung Galaxy 1035 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
Яндекс.Лицей 31 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Praktik 6 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Астрал ГК - Калуга Астрал.Отчет 7 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Linux OS 11533 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 4
Космодром Байконур 1072 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 5 3
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
Разумовский Дмитрий 125 9
Циолковский Константин 47 8
Павленко Антон 23 7
Артамонов Анатолий 16 6
Чернин Игорь 7 6
Каляцкая Наталия 6 6
Путин Владимир 3454 6
Шерейкин Максим 15 4
Андронов Алексей 28 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Нуралиев Борис 298 4
Мельников Александр 98 3
Багдасарян Дмитрий 25 3
Марьясов Игорь 35 3
Рудычева Наталья 95 3
Рылов Дмитрий 56 3
Приданцев Сергей 149 3
Шамзон Светлана 33 3
Кашников Артемий 32 3
Гамзин Михаил 10 3
Крайнев Анатолий 5 3
Шекшня Станислав 6 3
Хахинова Александра 7 3
Traxler Mary - Трекслер Мари 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Баров Алексей 31 3
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Зорин Александр 51 3
Touch Michael - Тач Майкл 36 2
Иванова Дагмара 44 2
Солдатенков Сергей 162 2
Шибанов Кирилл 14 2
Беттгер Кристиан 15 2
Василевский Андрей 20 2
Шапша Владислав 8 2
Федоров Александр 27 2
Попов Алексей 339 2
Макаров Андрей 29 2
Моторко Андрей 73 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 415
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 287
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 173
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 144
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 133
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 128
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 112
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 99
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 97
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 97
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 91
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 91
Россия - СФО - Новосибирск 4876 81
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 78
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 78
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 68
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 67
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 66
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 65
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 65
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 65
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 65
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 64
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 62
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 61
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 60
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 59
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 58
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 56
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 54
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 51
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 48
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 44
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 43
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 42
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 40
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 37
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 130
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 91
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
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РИА Новости 1033 3
Комсомольская правда ИД 83 2
National Geographic 95 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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Рен ТВ - телеканал 82 1
SamMobile 57 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Mezzo - телеканал 10 1
Фонтанка 39 1
Mash - telegram-канал 22 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Regnum - Регнум 114 1
CMS Magazine 20 1
Times 661 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
РМГ - Русское радио 15 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Science 14 1
Discovery Networks 11 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Ставропольская правда 4 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Мишень ОФД 6 3
TrendForce 187 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Samsung Research 20 1
Counterpoint Research 110 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
NPD DisplaySearch 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
StartupBlink 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
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