Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга

Отечественный ИИ помог защитить имущественные права жителей Калуги ректор «Биорг» по работе с государственными ведомствами Илья Веригин. Изначально оцифровку архива в Калуге вели вручную. Однако за целый год удалось перевести в электронный вид лишь десятые дол

КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ» Аккредитованный Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» запустил возможность дистанционно оформить КЭП в сервисе «Астрал Подпись». Теперь физические лица могут получить квалифицированную электронную подпись без визита в удостоверяющий

«Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке «Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов в дарксторах и обеспечением качества продукции: собл

Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена Оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) АО «Калуга Астрал» и разработчик системы дистанционных медицинских осмотров (СДМО) «Медикон» — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевы

В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах В Калуге открыли движение транспорта по Синим мостам — от улицы Глаголева на улицу Тарутинскую,

Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют технологию оформления электронных путевых листов, электронных транспортных накладных и электронного морского ко

Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к цифровой услуге участок Калуга-1 — Сухиничи-Главные. Таким образом, оплата в приложении доступна уже на трети станций р

Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung на 100% принадлежит Samsung, представитель которой заявил «Коммерсанту», что продавать «мощности в Калуге не планируется». VVP Group (ООО «Центр дистрибьюции») принадлежит Ирине Сибирцевой. Ос

«Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконвергентное решение для виртуализации — платформу vStack. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал» нить все поставленные задачи и оформить первый электронный путевой лист в опытно-промышленной эксплуатации. Первый в России ЭПЛ оформили с использованием сервиса «1С-ЭПД» на базе оператора ИС ЭПД АО «Калуга астрал» (входит в группу компаний «Астрал»). Применение ЭПЛ позволит: автоматизировать ряд рутинных операций при оформлении выпуска транспортного средства; автоматизировать сбор и анализ

Simetra помогла оценить транспортную ситуацию после открытия нового ТЦ в Калуге Компания Simetra закончила проект по моделированию транспортных и пешеходных потоков на одном из участков дорог в Калуге и просчитала, какой будет транспортная ситуация после открытия нового торгового центра по адресу: Московский пр., 259. Заказчиком исследования выступила компания ООО «Вертикаль». Об этом

«Мегафон» улучшил сеть на территории ОЭЗ «Калуга» дрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отметил директор «Мегафона» в Калуге Антон Павленко. Одновременно с ростом скорости передачи данных на площадке существенно

«Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги одновременно разговаривать и серфить в интернете», – отметил Антон Павленко, директор «Мегафона» в Калуге. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и те

«Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД Новый дата-центр Компания «Яндекс» приступила к строительству нового центра обработки данных в Калуге, сообщают представители компании. ЦОД возведут на территории индустриального парка «Гр

NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения NGR Softlab и «Калуга астрал» подписали партнерское соглашение. В сервисах и услугах «Калуга астрал» теперь будут предлагаться решения от NGR Softlab для обеспечения надежной защиты данных клиентов. «<

Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», реализовал в Калуге проект по освещению Яченского водохранилища уличными светодиодными светильниками собственного производства. Светильники обладают высокой энергоэффективностью, мощностью 165 Вт (аналогичн

Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге Simetra разработала рекомендации по улучшению условий движения на одном из наиболее проблемных участков улично-дорожной сети Калуги, в районе Синих мостов. Проект, реализованный с помощью программных средств транспортного моделирования, позволит улучшить транспортную ситуацию в районе, сократить время проезда и обесп

Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге принял участие в открытии центра управления регионом (ЦУР) в рамках рабочего визита в Калугу. ЦУР в Калуге стал одним из центров управления, созданным по поручению Президента России в рамках ци

Как упростить сдачу отчетности в ФНС 1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Разберемся, в чем его уникальность и какие возможности он дает пользователям. Прогресс не стоит на мес

Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием ирует Фонд новых форм развития образования (РОСКВАНТОРИУМ). На сегодняшний день в России работает уже более 50 таких площадок различной специализации в 37 городах. В детском технопарке «Кванториум» в Калуге работают медиабиблиотека, проектные мастерские и шесть лабораторий – квантумов: космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Все они укомплектованы высок

В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция» В Калуге 23 августа прошел форум «Цифровая эволюция». В рамках форума обсуждались вопросы реали

«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» » документы 1 оператор – сканирует, загружает и дает к ним доступ сотрудникам других подразделений «Калуги астрал». В базе возвращенные документы помечаются цветом, и в любой момент их можно пр

Cloud4Y предоставил услугу «облачный сервер» туроператору «Калуга-Лэнд» фраструктуру по факту потребления. «Калуга-Лэнд» - туроператор по внутреннему туризму (реестровый номер РТО 017504). Направлениями деятельности компании являются экскурсионные туры, отдых и лечение в Калуге и Калужской области, прием российских и иностранных туристов в Калуге и области, Туле, Брянске и соседних регионах, автобусные, экскурсионные, паломнические, школьные туры по Росс

«Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных Компания «Калуга Астрал» — оператор электронного документооборота и удостоверяющий центр в России, разработчик программ для сдачи отчетности в контролирующие органы — объявила о получении разрешения на о

«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ «Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решени

Samsung начала производство QLED телевизоров нового поколения на заводе в Калуге ршенствованная технология квантовых точек. «Вот уже 10 лет развитие локального производства техники в России является приоритетом для компании Samsung. Расширение модельной линейки здесь, на заводе в Калуге, является не только историческим моментом для нашей компании, но и важным вкладом в экономическое развитие региона, – сказал Ли Хван Кюн (Lee Hwang Kyun), генеральный директор завода Sam

«Билайн» запустил 4G в Калуге «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калуге. Как рассказали CNews в компании, пользовательская скорость передачи данных в сети достигает 10 - 20 Мбит/с. В зоне действия 4G находится практически вся городская территория. Особое вни

ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года ор компании «Калуга Астрал» и председатель правления ИКТ- кластера. – У кластера две ноги: одна – в Калуге, другая – в Обнинске. Наша задача объединить под его эгидой 200-250 региональных компа

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению приступили

«Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся в области информационных технологий, примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды». Это событие состоится 31 мая 2016 г. в Москве. Юрий Ме

«ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов «ЮниКредит Банк» и компания «Калуга Астрал» объявили о запуске совместного проекта: теперь предприниматели или юридические лица, которые являются владельцами одного из 4-х финансовых пакетов «ЮниКредит Банка», имеют возмож

«АйТи. Ведомственные системы» автоматизировала работу и запустила портал госуслуг в МФЦ «Мои документы» в Калуге дарственных услуг «Мои документы», а также внедрила информационную систему для автоматизации работы областного МФЦ. Головной офис многофункционального центра «Мои документы» начал работу 22 октября в Калуге, сообщили CNews в ГК «АйТи». Как отмечается, центр Калужской области вошел в пилотный проект Министерства экономического развития РФ и стал одним из первых среди регионов-участников, где

В Калуге начали работу установленные «Ростелекомом» паркоматы «Ростелеком» выступил техническим партнером администрации Калуги в реализации проекта по созданию парковочного пространства в областном центре региона

OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам Удостоверяющий центр ОТС-crypto, входящий в состав группы электронных площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь сертификаты электронной подписи удостоверяющего центра ОТС-crypto можно получить, обратившис

«Ростелеком» в Калуге создает центр обработки вызовов «Системы-112» 12», взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Калужской области, навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Создание ЦОВ в Калуге позволит организовать единую систему мер реагирования и взаимодействия экстренных служб при чрезвычайных ситуациях в регионе.

Число пользователей мобильного интернета МТС в Калуге выросло в 2,5 раза » (МТС) сообщила о расширении пропускной способности магистрального канала оптико-волоконной сети в Калуге до 10 Гбит/с, что позволило повысить надежность и улучшить качество мобильных и фиксир

«Ростелеком» обеспечил услугами связи центр подготовки связистов в Калуге еоконференцсвязи организован цифровой канал. Кроме того, предоставлены услуги доступа к телефонной связи общего пользования. Учебный центр, расположенный на территории современного военного городка в Калуге, оснащен новейшим стационарным и мобильным оборудованием. Его возможности позволяют обучать одновременно более 700 военнослужащих. На базе центра ведется подготовка и переподготовка воен

Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге четвертого поколения никак не повлияло на работу сети GSM. А благодаря оптимизации использования спектра ключевые показатели качества передачи голоса, наоборот, улучшились. Мы уверены, новые тесты в Калуге подтвердят положительные результаты прошлогодних исследований НИИР, которые доказали, что технейтральность в России успешно работает».

«Калуга Астрал» открыла ИТ-школу в Калуге Компания «Калуга Астрал» сообщила об открытии ИТ-школы в Калуге. В учебно-лекционных классах ИТ-центра «Астрал» уже состоялось первое занятие для учен