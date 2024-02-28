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Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области

Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к цифровой услуге участок Калуга-1 — Сухиничи-Главные. Таким образом, оплата в приложении доступна уже на трети станций региона. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Купить билет в приложении ЦППК можно на 25 станциях маршрута Калуга-1 — Темкино: Калуга-1, Азарово, пл. Садовая, Муратовка, 148 км, Копытцево, 142 км, Пятовская, 136 км, Шаня, Полотняный Завод, Говардово, Костино, 108 км, Мятлевская, Ульшино, Кошняки, 84 км, 81 км, 77 км, Износки, 69 км, Угрюмово, 57 км, Темкино.

Ранее цифровая услуга появилась на участке Калуга-1 — Сухиничи-Главные. Совокупный ежегодный пассажиропоток обоих маршрутов — более 600 тыс.

Компания продолжает развивать цифровизацию в регионах. Воспользоваться преимуществами оплаты проезда в приложении уже могут пассажиры Смоленской, Калужской, Рязанской и Курской областей. Цифровая услуга позволяет значительно сэкономить время, ведь билет можно приобрести заранее, а на станции — сразу пройти на платформу.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).

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