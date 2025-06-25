Разделы

ЦППК МЦД Московские центральные диаметры

ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.06.2025 Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании планирую
20.03.2025 АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, стала технологическим партнером университета «Сириус» по програм
27.12.2024 «ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi 7 станций МЦД

к публичному Wi-Fi. Беспроводное подключение к интернету организовано провайдером цифровых сервисов компанией «ТрансТелеКом». Зона покрытия Wi-Fi постепенно охватывает все большее количество станций Московских центральных диаметров. В декабре к Wi-Fi были подключены станции Верхние Котлы, Железнодорожная, Новохохловская, Нижегородская, Ростокино, Толстопальцево, Ховрино. Доступ осуществляе
27.11.2024 «ТрансТелеКом» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров на станциях МЦД-4 Аминьевская, Кокошкино и Апрелевка

язь не прервется. «ТрансТелеКом» активно участвует в проекте по развитию публичного интернета на железнодорожных объектах. Единое Wi-Fi-пространство появляется не только на станциях недавно открытого МЦД-4, но и на всё большем количестве железнодорожных вокзалов и станций в разных регионах России. Сервис очень востребован, о чем свидетельствует стабильный рост статистики потребления трафика
11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

«ГАММА Тех», разработчик CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма», и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), ведущий поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении соглашения о партнерстве. Об этом

21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, а также резидент «Сколково», разработала систему SmartGranum для
08.08.2024 Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») выполнили проект по внедрению системы информационного сопровождения ремонтных и сборочных работ ServiceVizor предприятии «Портэнерго». Об этом CNews сообщили представители АО «Моделирован
21.06.2024 Специалисты МЦД разработали курс по моделированию радиоэлектронных систем в отечественной САПР «Гамма»

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД, ведущего поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, расширили каталог онлайн-курсов новым модулем по САПР «Г
27.04.2024 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники»(АО «МЦД»), поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, разработали новую платформу дистанционного обучения на базе пло
13.03.2024 Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД

тавил около 680 километров кабельной продукции, которую использовали при организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3). Об этом сообщил министр правительства Москв
22.02.2024 Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») готовы продемонстровать возможности программного продукта «УМКА» (Универсального Методического Комплекса Актуальных материалов) для хранения и обработки основной информации о материалах.

09.02.2024 На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов

и поездок на общественном транспорте приложение может предложить вариант с заказом такси до станции Московских центральных диаметров. Обновление поможет сделать поездку комфортнее и сократить о
08.02.2024 ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

ти при отправлении. Системы появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, первые из них заработают уже в этом году. Система представляет собой большие м
19.12.2023 МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, за
14.09.2023 «Транстелеком» организовал бесшовное Wi-Fi-покрытие на четырех станциях МЦД-4

вития системы цифровых сервисов для пассажиров. Накопленный опыт позволяет нам уверенно утверждать, что качество и надежность предоставления услуги беспроводного доступа в интернет на станциях нового МЦД-4 обеспечены на самом высоком уровне», – отметил директор по системной интеграции компании «Транстелеком» Константин Болтрукевич.
11.09.2023 2ГИС начал строить маршруты по МЦД-4 и выпустил гид об интересных местах у новых станций

9 сентября 2023 г. в Москве открылся четвертый центральный диаметр — Калужско-Нижегородский. МЦД-4 пересек столицу с востока на юго-запад и соединил два крупных жилых района — Железнодор
11.09.2023 Пиковая скорость мобильного интернета МТС на МЦД-4 превысила 130 Мбит/с

тема, улучшила качество связи на пути следования четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Средняя скорость мобильного интернета на новом маршруте составила 30 Мбит/с, пиковая

11.09.2023 В «Яндекс картах» появился МЦД-4

Сразу после запуска движения на МЦД-4 новый диаметр появился в приложении и веб-версии «Яндекс карт». Об этом CNews сообщили

05.09.2023 ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская

увеличит пропускную и провозную способность линий. В перспективе дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастит весь МЦД-4 российскими микропроцессорными системами.
18.08.2023 МТС обеспечила связью МЦД-3

а связь на открывшемся для регулярного движения на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). Новая наземная ветка метро, соединившая подмосковные Зеленоград и Раменское, обеспечи
17.08.2023 «Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3

В «Яндекс картах» появился Ленинградско-Казанский диаметр (МЦД-3). Он соединяет Зеленоград и Раменское с пересадками на другие виды транспорта. Сразу по
16.08.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса»

Российский поставщик инженерных решений компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД) стала официальным партнером компании «Русатом – Цифровые решения» (РЦР) в рамках проекта развития партнерской сети цифровых продуктов «Росатома». Сторонами было подписано соответствующее с
19.07.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на двух станциях МЦД-3 и МЦД-4

ГК 1520 оснастила новейшей российской автоматикой станцию Апрелевка МЦД-4 и станцию Москва-Пассажирская-Казанская. Парк Митьково МЦД-3. Цифровизация обеспечит на
18.07.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на Площади трёх вокзалов

правлять цифровая автоматика производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Станция входит в состав сразу двух московских центральных диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4. В результате проекта вырастут безо
20.06.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной – одной из крупнейших на будущем МЦД-4

Движением поездов на станции Солнечная будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» будет управлять цифровая российская автоматика разработки
05.06.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4

Движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ

10.05.2023 ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги. Скоро Лесной городок станет частью МЦД-4, который соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный. На объекте установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 152
24.04.2023 ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала

установила российскую цифровую автоматику на станции Москва-Бутырская. Управлять движением поездов МЦД-4 в районе Савеловского вокзала будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ. Об

29.03.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Очаково будущего МЦД-4

иалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили российскую цифровую автоматику на станции Очаково будущего МЦД-4. В планах компании – оснастить весь четвертый диаметр микропроцессорными системами собс
20.02.2023 ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4

фровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматику. В перспективе весь четвертый ди
23.01.2023 Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4

цифровую систему управления движением поездов на станции Москва – Сортировочная – Киевская будущего МЦД-4. Микропроцессорное оборудование обеспечит тактовое движение на перегоне Очаково – Покло
16.11.2022 «Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»

исов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции ме
31.10.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление на станции Толстопальцево будущего МЦД-4

ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Толстопальцево будущего МЦД-4. Теперь движение поездов здесь регулирует цифровая автоматика разработки и производства
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»

Эксперты компании «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного зрения. Систе
25.07.2022 ГК 1520 внедрила цифровое управление на станции Крёкшино будущего МЦД-4

ний 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ на станции Крёкшино будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разработ
12.07.2022 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили русскоязычную версию ПО Flownex SE

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, сообщает о завершении процесса локализации Flownex SE – среды для системного моделирования и анализа сложных гидравлических систе
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, и ООО «Фидесис», разработчик российской системы моделирования нового поколения CAE Fidesys, осуществляющей полный цикл инженерных
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД

Цифры и факты За первые две недели после появления возможности оплаты проезда банковскими картами такой опцией воспользовались 173 тыс. пассажиров МЦД. Об этом сообщил столичный Дептранс, напоминая, что оплата картой стала доступна с 20 мая. Почти каждый третий пассажир (64 тыс.) оплачивал проезд по D1 «Белорусско-Савеловский», остальные

01.07.2021 РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД

ный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходн
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД

ого банка-эмитента, а также смартфонами с установленным приложением Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и др.). После завершения пилотного проекта система станет доступна всем пассажирам МЦД. Для оплаты поездки на МЦД достаточно приложить карту или телефон к одному из турникетов или валидаторов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским риде

Публикаций - 141, упоминаний - 208

ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
