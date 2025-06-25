ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры

Получите все материалы CNews по ключевому слову
МЦД Московские центральные диаметры
|25.06.2025
|
Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства
Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании планирую
|20.03.2025
|
АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов
Компания «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, стала технологическим партнером университета «Сириус» по програм
|27.12.2024
|
«ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi 7 станций МЦД
к публичному Wi-Fi. Беспроводное подключение к интернету организовано провайдером цифровых сервисов компанией «ТрансТелеКом». Зона покрытия Wi-Fi постепенно охватывает все большее количество станций Московских центральных диаметров. В декабре к Wi-Fi были подключены станции Верхние Котлы, Железнодорожная, Новохохловская, Нижегородская, Ростокино, Толстопальцево, Ховрино. Доступ осуществляе
|27.11.2024
|
«ТрансТелеКом» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров на станциях МЦД-4 Аминьевская, Кокошкино и Апрелевка
язь не прервется. «ТрансТелеКом» активно участвует в проекте по развитию публичного интернета на железнодорожных объектах. Единое Wi-Fi-пространство появляется не только на станциях недавно открытого МЦД-4, но и на всё большем количестве железнодорожных вокзалов и станций в разных регионах России. Сервис очень востребован, о чем свидетельствует стабильный рост статистики потребления трафика
|11.11.2024
|
«ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства
«ГАММА Тех», разработчик CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма», и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), ведущий поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении соглашения о партнерстве. Об этом
|21.08.2024
|
Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника
Компания «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, а также резидент «Сколково», разработала систему SmartGranum для
|08.08.2024
|
Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала
Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») выполнили проект по внедрению системы информационного сопровождения ремонтных и сборочных работ ServiceVizor предприятии «Портэнерго». Об этом CNews сообщили представители АО «Моделирован
|21.06.2024
|
Специалисты МЦД разработали курс по моделированию радиоэлектронных систем в отечественной САПР «Гамма»
Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД, ведущего поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, расширили каталог онлайн-курсов новым модулем по САПР «Г
|27.04.2024
|
Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО
Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники»(АО «МЦД»), поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, разработали новую платформу дистанционного обучения на базе пло
|13.03.2024
|
Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД
тавил около 680 километров кабельной продукции, которую использовали при организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3). Об этом сообщил министр правительства Москв
|22.02.2024
|
Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов
Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») готовы продемонстровать возможности программного продукта «УМКА» (Универсального Методического Комплекса Актуальных материалов) для хранения и обработки основной информации о материалах.
|09.02.2024
|
На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов
и поездок на общественном транспорте приложение может предложить вариант с заказом такси до станции Московских центральных диаметров. Обновление поможет сделать поездку комфортнее и сократить о
|08.02.2024
|
ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров
ти при отправлении. Системы появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, первые из них заработают уже в этом году. Система представляет собой большие м
|19.12.2023
|
МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве
Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, за
|14.09.2023
|
«Транстелеком» организовал бесшовное Wi-Fi-покрытие на четырех станциях МЦД-4
вития системы цифровых сервисов для пассажиров. Накопленный опыт позволяет нам уверенно утверждать, что качество и надежность предоставления услуги беспроводного доступа в интернет на станциях нового МЦД-4 обеспечены на самом высоком уровне», – отметил директор по системной интеграции компании «Транстелеком» Константин Болтрукевич.
|11.09.2023
|
2ГИС начал строить маршруты по МЦД-4 и выпустил гид об интересных местах у новых станций
9 сентября 2023 г. в Москве открылся четвертый центральный диаметр — Калужско-Нижегородский. МЦД-4 пересек столицу с востока на юго-запад и соединил два крупных жилых района — Железнодор
|11.09.2023
|
Пиковая скорость мобильного интернета МТС на МЦД-4 превысила 130 Мбит/с
тема, улучшила качество связи на пути следования четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Средняя скорость мобильного интернета на новом маршруте составила 30 Мбит/с, пиковая
|11.09.2023
|
В «Яндекс картах» появился МЦД-4
Сразу после запуска движения на МЦД-4 новый диаметр появился в приложении и веб-версии «Яндекс карт». Об этом CNews сообщили
|05.09.2023
|
ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская
увеличит пропускную и провозную способность линий. В перспективе дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастит весь МЦД-4 российскими микропроцессорными системами.
|18.08.2023
|
МТС обеспечила связью МЦД-3
а связь на открывшемся для регулярного движения на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). Новая наземная ветка метро, соединившая подмосковные Зеленоград и Раменское, обеспечи
|17.08.2023
|
«Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3
В «Яндекс картах» появился Ленинградско-Казанский диаметр (МЦД-3). Он соединяет Зеленоград и Раменское с пересадками на другие виды транспорта. Сразу по
|16.08.2023
|
«Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса»
Российский поставщик инженерных решений компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД) стала официальным партнером компании «Русатом – Цифровые решения» (РЦР) в рамках проекта развития партнерской сети цифровых продуктов «Росатома». Сторонами было подписано соответствующее с
|19.07.2023
|
ГК 1520 ввела цифровое управление движением на двух станциях МЦД-3 и МЦД-4
ГК 1520 оснастила новейшей российской автоматикой станцию Апрелевка МЦД-4 и станцию Москва-Пассажирская-Казанская. Парк Митьково МЦД-3. Цифровизация обеспечит на
|18.07.2023
|
ГК 1520 ввела цифровое управление движением на Площади трёх вокзалов
правлять цифровая автоматика производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Станция входит в состав сразу двух московских центральных диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4. В результате проекта вырастут безо
|20.06.2023
|
ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной – одной из крупнейших на будущем МЦД-4
Движением поездов на станции Солнечная будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» будет управлять цифровая российская автоматика разработки
|05.06.2023
|
ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4
Движением поездов на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 будет управлять цифровая российская автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ
|10.05.2023
|
ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги. Скоро Лесной городок станет частью МЦД-4, который соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный. На объекте установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 152
|24.04.2023
|
ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала
установила российскую цифровую автоматику на станции Москва-Бутырская. Управлять движением поездов МЦД-4 в районе Савеловского вокзала будет система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ. Об
|29.03.2023
|
ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Очаково будущего МЦД-4
иалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили российскую цифровую автоматику на станции Очаково будущего МЦД-4. В планах компании – оснастить весь четвертый диаметр микропроцессорными системами собс
|20.02.2023
|
ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4
фровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматику. В перспективе весь четвертый ди
|23.01.2023
|
Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4
цифровую систему управления движением поездов на станции Москва – Сортировочная – Киевская будущего МЦД-4. Микропроцессорное оборудование обеспечит тактовое движение на перегоне Очаково – Покло
|16.11.2022
|
«Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»
исов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции ме
|31.10.2022
|
ГК 1520 ввела цифровое управление на станции Толстопальцево будущего МЦД-4
ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Толстопальцево будущего МЦД-4. Теперь движение поездов здесь регулирует цифровая автоматика разработки и производства
|16.08.2022
|
МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»
Эксперты компании «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного зрения. Систе
|25.07.2022
|
ГК 1520 внедрила цифровое управление на станции Крёкшино будущего МЦД-4
ний 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ на станции Крёкшино будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разработ
|12.07.2022
|
Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили русскоязычную версию ПО Flownex SE
АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, сообщает о завершении процесса локализации Flownex SE – среды для системного моделирования и анализа сложных гидравлических систе
|24.06.2022
|
Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве
АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, и ООО «Фидесис», разработчик российской системы моделирования нового поколения CAE Fidesys, осуществляющей полный цикл инженерных
|06.07.2021
|
Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД
Цифры и факты За первые две недели после появления возможности оплаты проезда банковскими картами такой опцией воспользовались 173 тыс. пассажиров МЦД. Об этом сообщил столичный Дептранс, напоминая, что оплата картой стала доступна с 20 мая. Почти каждый третий пассажир (64 тыс.) оплачивал проезд по D1 «Белорусско-Савеловский», остальные
|01.07.2021
|
РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД
ный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходн
|20.05.2021
|
ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД
ого банка-эмитента, а также смартфонами с установленным приложением Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и др.). После завершения пилотного проекта система станет доступна всем пассажирам МЦД. Для оплаты поездки на МЦД достаточно приложить карту или телефон к одному из турникетов или валидаторов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским риде
