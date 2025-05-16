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Яндекс Метро Yandex Metro

Яндекс Метро - Yandex Metro

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 В «Яндекс Метро» появились исторические схемы метрополитена Москвы 1
28.12.2024 В «Яндекс Картах» и «Яндекс Метро» появились новые станции Троицкой линии московского метро 1
17.08.2023 «Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3 1
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 1
12.04.2022 В «Яндекс.Картах», «Метро» и «Навигаторе» теперь могут размещать рекламу все желающие. Видео 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
21.12.2018 В приложении «Яндекс.Метро» на iOS обновился дизайн 1
03.11.2017 Первый взгляд на iPhone X: новое начало 1
28.11.2016 «Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото 1
15.04.2015 Новое «Яндекс.Метро» поможет пополнить «Тройку» 1
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android 1
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит 1
22.10.2013 Nokia выпустила первые в своей истории планшет и смартфон-гигант. ФОТО 1
27.05.2013 Lexand выходит на рынок смартфонов 1
27.03.2013 Как заставить смартфон на Android жить дольше? Советы по выживанию от ZOOM 1
17.08.2012 Топ-10 мобильных приложений для жизни в Москве 1
06.04.2012 Российский разработчик обвинил «Яндекс» в краже идеи его приложения 1
02.04.2012 Приложение «Яндекс.Метро» научилось показывать оставшиеся поездки 1
28.09.2010 Приложение «Яндекс.Метро» вышло на iPhone 1
27.09.2010 «Яндекс» инвестировал в «революционера интернет-слежки» 1
21.05.2010 LG начала продажи компактного мультимедийного тачфона 1
27.11.2009 QWERTY-телефон LG с поддержкой российских социальных сетей и сервисов 1
22.09.2008 «Яндекс» запустил мобильное приложение «Яндекс.Метро» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Яндекс Метро и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7678 20
Apple Inc 12256 5
Google LLC 11935 5
Samsung Electronics 10365 3
LG Electronics 3637 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 2
Huawei 4015 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Microsoft Corporation 24829 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 1
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 1
Cyanogen Mod 53 1
Polar - Полар 97 1
Yandex Go - Yango 26 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 258 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 155 1
Carl Zeiss AG 304 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 169 1
Visa International 1953 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 94 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
TripAdvisor 41 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
Мостотрест ГУП 14 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 994 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6299 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12629 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7413 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9826 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7790 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3009 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1048 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6514 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4886 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9367 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6474 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2948 3
Application store - магазин приложений 1241 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10116 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6093 2
Умные платформы 1746 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1296 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2587 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14081 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1820 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6127 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11426 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1022 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 2
Аксессуары 3962 2
Оповещение и уведомление - Notification 4856 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1097 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6116 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8623 1
Google Android 14236 11
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 535 10
Google Play - Google Store - Android Market 3343 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 610 6
Яндекс.Расписания 27 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 5
Apple iOS 7950 4
Яндекс.Навигатор 105 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5024 4
Apple - App Store 2930 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 170 3
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 47 3
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 72 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 438 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 685 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Google Chrome - браузер 1590 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
Google Android Package Kit - APK 196 2
Nokia Nseries 537 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 692 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 44 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 86 2
Honor - серия смартфонов 211 1
Яндекс.Маркет 1012 1
Huawei AppGallery 294 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Едадил 21 1
Apple macOS VoiceOver 32 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 47 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
Подорожный Юрий 3 1
Волож Аркадий 253 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Зверев Александр 9 1
Манджиков Очир 56 1
Корнилов Дмитрий 4 1
Hirsh Gil - Хирш Гил 1 1
Богазова Залина 1 1
Davies Simon - Дэвис Саймон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 4
Украина - Киев 1130 3
Украина - Харьковская область - Харьков 219 3
Украина 7660 2
Беларусь - Минск 649 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 2
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Турция - Турецкая республика 2409 1
Узбекистан - Республика 1774 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13399 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1077 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 83 1
Украина - Одесса 188 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - СФО - Новосибирск 4416 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Южная Корея - Республика 6722 1
Израиль 2752 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 72 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 102 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 73 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2674 4
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 582 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5154 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3040 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3545 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14044 1
Ergonomics - Эргономика 1621 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 1
Английский язык 6730 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1592 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2758 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 154 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 901 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 837 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 317 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 661 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5741 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 617 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 95 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
FT - Financial Times 1236 1
Telegraph 195 1
Gizmodo 130 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
Privacy International 15 1
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