Яндекс Метро - Yandex Metro

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УПОМИНАНИЯ
Яндекс Метро и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 994 5
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 14 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6299 1
|Подорожный Юрий 3 1
|Волож Аркадий 253 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Зверев Александр 9 1
|Манджиков Очир 56 1
|Корнилов Дмитрий 4 1
|Hirsh Gil - Хирш Гил 1 1
|Богазова Залина 1 1
|Davies Simon - Дэвис Саймон 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|FT - Financial Times 1236 1
|Telegraph 195 1
|Gizmodo 130 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
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