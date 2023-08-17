«Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3

В «Яндекс картах» появился Ленинградско-Казанский диаметр (МЦД-3). Он соединяет Зеленоград и Раменское с пересадками на другие виды транспорта. Сразу после запуска движения диаметр стал отображаться в мобильной и веб-версии «Яндекс карт» и «Яндекс метро».

Чтобы было удобнее планировать поездки, в «Карты» добавили все входы и выходы станций МЦД-3. Все, кому проще добираться на МЦД, смогут строить маршруты с учётом нового диаметра, а также смотреть расписание поездов. Карты предложат маршрут на МЦД-3 с пересадками на метро или наземный транспорт, если так быстрее добраться до нужного места.

В «Яндекс метро» также обновилась схема станций: на ней появился МЦД-3, а линии всех центральных диаметров стали тоньше. Благодаря этому по схеме теперь проще ориентироваться и искать нужные станции.

«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.