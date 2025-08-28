Google Account

Разделы

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 F6: мошенники угоняют аккаунты предпринимателей в Google и Telegram под видом видеоконференции 1
26.09.2024 Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё? 1
20.12.2023 Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1
29.03.2023 Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы 1
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 1
02.02.2022 Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
26.11.2021 Как сделать резервную копию Gmail 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
11.11.2019 YouTube пообещал уничтожать все «коммерчески невыгодные» пользовательские аккаунты 1
20.05.2019 Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь 1
18.10.2018 «Компас» выпустил новую версию своей CRM-системы 1
18.05.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила зловреда, распространяющегося через роутеры 1
08.08.2016 Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд 1
08.06.2016 Сервис Pyrus заменил обязательный пароль на входе безопасными одноразовыми кодами 1
02.06.2016 Google запустил сервис «Поиск телефона» 1
10.06.2011 LiveJournal интегрировался с Google 1

Google LLC 12066 15
Apple Inc 12392 5
Yandex - Яндекс 8042 3
X Corp - Twitter 2895 2
Samsung Electronics 10470 2
Microsoft Corporation 25021 2
Sony 6592 2
Dropbox 505 2
Pyrus - Пайрус 25 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 333 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5118 1
Amazon Inc - Amazon.com 3080 1
Компас 20 1
LG Electronics 3652 1
Xiaomi 1883 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Yahoo! 3701 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 254 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Blink 49 1
Pampadu - Пампаду 1 1
2domains 4 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 26 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
Shopify 25 1
Yahoo! Japan 50 1
Telegram Group 2369 1
PayPal 659 1
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 5 1
Zendesk 37 1
Salesforce 440 1
AdGoal 2 1
Wrike 28 1
DocuSign 18 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 19 1
Kayak 29 1
Системы документооборота 501 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
Block - Square 198 1
DoorDash Food Delivery 7 1
Hyundai Motor Company 406 1
TuneIn Radio 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1535 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 215 1
Мостотрест ГУП 14 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 89 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
eBay Inc 1627 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
TripAdvisor 41 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12471 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 324 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25092 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13144 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9548 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11838 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12761 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11868 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1166 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22307 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16561 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7971 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30197 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7501 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7285 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 3
Data monetization - Монетизация данных 1757 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26507 3
Application store - магазин приложений 1325 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1652 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4400 3
Оповещение и уведомление - Notification 5132 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7297 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13288 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10207 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1071 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1317 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3264 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7772 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7932 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1102 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31205 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5776 2
Google Android устройства-девайсы 766 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12016 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6551 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2192 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9445 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1780 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2110 2
Google Android 14449 10
Google YouTube - Видеохостинг 2846 8
Apple iOS 8096 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7223 5
Google Play - Google Store - Android Market 3385 5
Google Chrome - браузер 1614 4
Google Gmail 970 4
Linux OS 10586 3
Google Android TV 338 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 336 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2009 2
Google Android Package Kit - APK 209 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 597 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3020 2
Microsoft Windows 16095 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 98 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
Компас Planner-BP 1 1
Компас ERP - Компас CRM Маркетинг и менеджмент 2 1
LG SmartThinQ 21 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 250 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
JavaScript - JS - язык программирования 1282 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 757 1
Sony Bravia 249 1
Mozilla Firefox - браузер 1905 1
Apple Safari - браузер 866 1
Opera Browser - Браузер 1029 1
Microsoft Windows Live Hotmail 307 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1272 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1173 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1443 1
Apple AirPlay 121 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Linux KDE Plasma 241 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Ishimaru Suguru - Ишимару Сугуру 2 1
Короткевич Геннадий 12 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Маврин Павел 3 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Нальский Максим 39 1
Иванникова Светлана 11 1
Бахманн Александр 4 1
Капун Евгений 4 1
Перовская Лидия 2 1
Czerwinski Pawel 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44853 2
Южная Корея - Республика 6783 1
Азия - Азиатский регион 5677 1
Япония 13425 1
Ближний Восток 3008 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 340 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 1
США - Нью-Йорк 3137 1
Европа 24493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1650 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 103 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 78 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6656 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17010 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5275 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3098 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3512 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5345 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1426 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 1
Английский язык 6809 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25302 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 611 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6960 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6197 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2854 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Опцион 102 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4581 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5877 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1781 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19760 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2774 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 774 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1547 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 589 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 336 1
Профсоюз - Профессиональный союз 272 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 96 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6760 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6649 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 639 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3606 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1791 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 45 1
Reddit 339 2
The Verge - Издание 584 1
Bloomberg 1351 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 210 1
BleepingComputer - Издание 387 1
TechSpot 147 1
РИА Новости 959 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 90 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
