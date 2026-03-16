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Macy’s Сеть розничной торговли
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Macy’s и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
|США - Калифорния 4829 3
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Техас 1048 2
|США - Флорида 786 1
|США - Аризона 549 1
|США - Иллинойс 340 1
|США - Техас - Остин 189 1
|США - Северная Каролина 328 1
|США - Техас - Хьюстон 260 1
|США - Миннесота 198 1
|США - Теннесси 125 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
|Европа 24964 1
|США - Нью-Йорк 3180 1
|Франция - Французская Республика 8177 1
|США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
|США - Иллинойс - Чикаго 440 1
|Times 661 1
|The Verge - Издание 619 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
|Tom’s Hardware 600 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.