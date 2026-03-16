Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Macy’s Сеть розничной торговли

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 1
24.01.2024 Пожилого мужчину по ошибке отправили в тюрьму по наводке ИИ. Теперь он требует многомиллионной компенсации 1
20.05.2019 Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь 1
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был 1
25.03.2019 Macy's: В онлайне покупателей должен встречать искусственный интеллект 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
31.03.2016 Assist стала партнером Personali в России 1
02.04.2015 Пользователи недовольны революционной системой платежей Apple Pay 1
29.08.2011 Платформа потребительских отзывов Bazaarvoice проведет IPO на $86,25 млн 1
23.05.2008 Так появился Tefal 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Macy’s и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 2
X Corp - Twitter 2938 2
Apple Inc 13156 2
Best Buy 223 1
Jive Software 24 1
Brightcove 14 1
Angi Inc - Angie's List - HomeAdvisor - ANGI Homeservices Inc 2 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Addreality - Эддреалити 47 1
Block - Square 203 1
Uber 357 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
DoorDash Food Delivery 12 1
Ant Financial Services Group 5 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Assist - Ассист 218 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Аксессуары 4282 1
MarTech - A/B-тестирование 95 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Google Account - Google ID 55 2
Microsoft Dynamics 1197 1
Addreality Face 1 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Amazon Go 11 1
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 6 1
Google SensorVault 1 1
Honda Civic 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple Pay 519 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple Touch ID 298 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Галеев Сергей 37 1
Knight Joseph - Найт Джозеф 1 1
Michaels Robert - Майклс Роберт 1 1
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 1
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 1
Войтенко Игорь 6 1
Калинина Алена 1 1
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 1
Grégoire Colette - Грегуар Колетт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
США - Калифорния 4829 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Техас 1048 2
США - Флорида 786 1
США - Аризона 549 1
США - Иллинойс 340 1
США - Техас - Остин 189 1
США - Северная Каролина 328 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Миннесота 198 1
США - Теннесси 125 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Times 661 1
The Verge - Издание 619 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще