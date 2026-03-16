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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Williams Michael Уильямс Майкл

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 2
24.01.2024 Пожилого мужчину по ошибке отправили в тюрьму по наводке ИИ. Теперь он требует многомиллионной компенсации 2
28.07.2022 Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути 2
26.07.2022 Пожилой мужчина провел год в тюрьме из-за показаний супердорогого искусственного интеллекта 3
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 3
14.03.2007 Разработан новый способ датировки геологических процессов 2

Публикаций - 6, упоминаний - 14

Williams Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
MacArthur Project 1 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Торий НПП 47 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная система Ирландии - Верховный суд Ирландии 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Микрофон - Microphone 2809 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Trilon Technology - ShotSpotter 7 4
Herring Safarian - Херринг Сафэриан 2 2
Леушин Антон 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
США - Иллинойс - Чикаго 440 4
США - Иллинойс 340 2
США - Калифорния 4829 2
США - Мичиган - Детройт 88 2
Уран - планета Солнечной системы 550 1
США - Теннесси 125 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Ирландия - Республика 1051 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Техас 1048 1
США - Массачусетс 517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Афроамериканцы - African American - Afro-American 9 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
The Register - The Register Hardware 1784 2
AP - Associated Press 2007 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Tom’s Hardware 600 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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