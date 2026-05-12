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США Мичиган Детройт

США - Мичиган - Детройт

СОБЫТИЯ


12.05.2026 Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников 1
24.01.2024 Пожилого мужчину по ошибке отправили в тюрьму по наводке ИИ. Теперь он требует многомиллионной компенсации 1
01.09.2023 IBM, обещавшая никогда не развивать технологию распознавания лиц, построит систему распознавания для властей Великобритании 1
19.07.2023 Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе 1
26.07.2022 Пожилой мужчина провел год в тюрьме из-за показаний супердорогого искусственного интеллекта 1
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 1
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
02.02.2018 LG И Honeywell представят совместные решения для ИБ автомобилей 1
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе 1
30.09.2016 Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 1
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung 1
28.09.2016 Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за загоревшегося Samsung 1
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг 1
24.11.2014 Delta Electronics и DTE Energy представили новое поколение зарядных устройств для электромобилей 1
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1
12.09.2014 Honda представила свой беспилотный автомобиль 2
09.09.2014 Новый седан Cadillac получит функцию беспилотника 1
28.05.2014 Представлен беспилотный автомобиль Google без педалей и руля 1
20.02.2014 Жители Детройта смогут следить за криминогенной ситуацией в городе с помощью ГИС 2
22.01.2014 Panasonic показал инфотеймент, работающий на «внешних мозгах» 1
15.01.2014 Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound 1
19.12.2013 GM померяется силами с Tesla в сегменте «народных» электромобилей 1
16.09.2013 Garmin показала футуристичную 3D-навигацию в новом купе Mercedes 1
05.04.2013 Представлен самый быстрый электромобиль 1
22.01.2013 Наше здоровье зависит от деревьев 1
04.10.2010 Американский аутсорсер предпочел Детройт Индии и Бразилии 3
20.09.2010 Солдаты будут перемещаться на гусеничном скейтборде 1
09.03.2010 Просвечивающие сканеры в аэропортах неэффективны в борьбе с терроризмом 1
14.01.2010 Утечка в бостонском аэропорте: инсайдер торговал персональными данными сотрудников 1
29.12.2009 Новые правила по использованию электроники для прилетающих в США 1
23.12.2008 Google, Microsoft и Yahoo как Ford, GM и Chrysler? 2
25.06.2008 Группа ГАЗ: ERP для новой "Волги" 1
17.05.2008 Race Driver: GRID в печати 1
14.05.2008 Race Driver: GRID. Скриншоты 1
12.05.2008 Демоверсия Race Driver: GRID 1
22.04.2008 Race Driver: GRID. Скриншоты 1
09.04.2008 24 апреля пройдет конференция QNX-Россия-2008 1
07.04.2008 Race Driver: GRID. Видео 1

Публикаций - 88, упоминаний - 94

США и организации, системы, технологии, персоны:

Codemasters 244 9
Microsoft Corporation 25775 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Google LLC 12690 4
Compuware - CareTech Solutions 50 3
Samsung Electronics 11065 3
Apple Inc 13156 3
Lenovo Motorola 3566 3
Yahoo! 3726 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Gentex - Voxx International - Audiovox Corporation - Audiovox Communications 28 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7074 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
AT&T Inc 1726 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
Altair Engineering 33 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Samsung SDI 84 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Earthlink 156 1
Commerce One - CMRC 176 1
Motorola Inc 1156 1
Unisys - Unify Square 118 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
NextWave 44 1
SoundHound 9 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
SPI Dynamics 5 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 1
IOGear 8 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
NTT Data - Keane 5 1
Zayo Group - 360networks 29 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 10
Koenigsegg Automotive 11 9
Aston Martin 38 9
Delta Air Lines - авиакомпания 90 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Hyundai Motor Company 436 4
Tesla Motors 461 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Ford 435 3
eBay Inc 1640 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Volkswagen Group - VW 308 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
FedEx Kinko 1 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Amoco 7 1
Chevrolet 42 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Honda - Acura 19 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
Yazaki - Язаки Волга 7 1
MacArthur Project 1 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Coldplay 14 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
HDC Asset Management 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
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ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
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