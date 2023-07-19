Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе

Директора Tesla вернут $735 млн

Совет директоров Tesla урегулировал спор с акционерами компании, несогласными с размером бонусов, выплаченных его членами в собственную пользу в период с 2017 по 2020 г., пишет The Register.

Согласно заключенному сторонами соглашению, топ-менеджеры, в числе которых генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk), его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), один из учредителей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), покинувший Tesla в 2022 г., председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) и сын медиамагната Руперта Мердока (Rupert Murdoch) Джеймс Мердок (James Murdoch), вернут компании суммарно $735 млн, полученных ими в виде фондовых опционов, пакетов акций и непосредственно денежных средств.

Помимо передачи части полученных активов, члены совета директоров Tesla согласились отказаться от вознаграждения за исполнение своих обязанностей в период с 2021 по 2023 г.

Фото: Tesla Члены совета директоров производителя электромобилей Tesla вернут компании $735 млн, полученные ими в виде бонусов за хорошую работу и назначенные самим же ключевым органом управления компании. CEO Илон Маск компании пока ничего не должен

Также совет директоров обязался скорректировать принятые в компании правила выплаты вознаграждений. Отныне соответствующими вопросами в Tesla будет заниматься независимый консультант. Критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров, не являющихся сотрудниками компании, будут обнародованы. Кроме того, соглашение предполагает реализацию ряда иных мер по повышению прозрачности деятельности руководства компании – производителя электротранспорта.

Никакой ответственности

Примечательно, что ответчики в лице членов совета директоров Tesla «отрицают любые обвинения в правонарушениях или нанесении ущерба», говорится в документе. Таким образом, наказание за назначение себе гигантских бонусов они не понесут.

Пенсионный фонд против совета директоров Tesla

Истцом по делу и одной из сторон соглашения выступил пенсионный фонд пожарной службы и полиции Детройта (штат Мичиган, США), акционер Tesla. Организация подала иск к совету директоров компании в 2020 г., обвинив его членов в «нарушении фидуциарных обязанностей перед компанией и неосновательном обогащении».

«Их нелояльные, своекорыстные решения о назначении выплат лишили компанию десятков, если не сотен, миллионов долларов», – утверждали адвокаты истца. Размер вознаграждений, назначенных советом директоров, пенсионный фонд счел чрезмерным.

Согласно исковым документам, размер средней компенсационной выплаты директору в Tesla вырос с $6,3 млн в 2015 г. до $8,7 млн в 2018 г. Всего, по данным Reuters, в 2017-2020 г. члены совет директоров получили вознаграждение в виде 11 млн опционов. Вернуть же им теперь придется эквивалент 3,1 млн опционов.

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Совет директоров Tesla утверждал, что действовал в интересах акционеров. Ответчик апеллировал к беспрецедентному десятикратному росту капитализации компании в обозначенный период, в результате которого и увеличился размер вознаграждений членов совета директоров.

Для Илона Маска еще ничего не окончено

Примечательно, что Илон Маск, по условиям соглашения, компании ничего не должен, несмотря на то, что его имя фигурирует в исковом заявлении в списке ответчиков.

Лично CEO Tesla затрагивает другой иск, который рассматривается судом, поданный группой инвесторов во главе с Ричардом Торнетта (Richard Tornetta).

Дело касается компенсационной выплаты в размере $55 млрд, назначенной Маску в 2018 г. Истцы утверждали, что совет директоров компании не раскрыл акционерам достаточного объема информации относительно критериев, которым работа Маска должна была соответствовать для получения им обещанной рекордной компенсации.

Акционеры против IBM

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В 2022 г. CNews писал о разбирательстве между другой американской технологической компанией – IBM – и группой ее акционеров. «Голубого гиганта» обвинили в завышении выручки по приоритетным направлениям, в том числе облачному, при одновременном занижении продаж мейнфреймов.

Подобные манипуляции позволяли IBM показывать высокие темпы развития стратегически важных направлений, что отражалось на цене акций компании. «Эффективные менеджеры», сумевшие привести компанию к таким результатам, получали повышенные бонусы.