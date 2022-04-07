IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеров

IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеровГруппа инвесторов сочла себя обманутой IBM и подала на американскую корпорацию в суд. Бывших и действующих топ-менеджеров «Голубого гиганта» обвиняют в завышении выручки по приоритетным направлениям при одновременном занижении продаж мейнфреймов. Подобные манипуляции позволяли IBM показывать высокие темпы развития стратегически важных направлений, что отражалось цене акций компании. «Эффективные менеджеры», сумевшие привести компанию к таким результатам, получали повышенные бонусы – это то, ради чего все махинации якобы и затевались.
Инвесторы против IBM
Инвесторы обвинили корпорацию IBM в нарушении закона США о ценных бумагах, пишет The Register. Соответствующий коллективный иск подан в Федеральный южный окружной суд Нью-Йорка 5 апреля 2022 г.
По мнению истцов, «Голубой гигант» в бытность Вирджинии Рометти (Virginia Rometty) его главным исполнительным директором (CEO) вводил акционеров в заблуждение. В компании якобы завышали объем выручки стратегических направлений бизнеса, в том числе модных нынче облачных услуг, одновременно занижая доходы от прочих. Такого рода махинации позволяли компании поддерживать цену своих акций на высоком уровне, а менеджерам высшего звена – получать повышенные бонусы, размер которых был привязан к показателям роста приоритетных направлений.
В числе ответчиков не только IBM как юридическое лицо, но также действующие и бывшие топ-менеджеры корпорации, в том числе Рометти; бывший финансовый директор (CFO) Мартин Шротер (Martin J. Shroeter); нынешний финдиректор Джеймс Кавано (James J Kavanaugh) и возглавляющий компанию в настоящее время Арвинд Кришна (Arvind Krishna). Кришна, напомним, сменил руководившую компанией с 2012 г. Рометти на посту CEO в январе 2020 г.
К стратегическим или крайне перспективным в представлении руководства IBM относятся направления облачных и мобильных технологий, аналитики, социальных сетей и безопасности – CAMSS (Cloud, Analytics, Mobile, Social media, Security). Бизнес же по продаже мейнфреймов – мощных вычислительных машин – в этот перечень не входит.
Согласно документам, направленным представителем группы инвесторов в суд, решения руководства IBM были продиктованы стремлением взвинтить курс акций корпорации и обеспечить себе дополнительные выплаты в рамках AIP (Annual Incentive Program, ежегодная программа поощрения) и других долгосрочных программ. В схему прямо или косвенно оказались вовлечены около 5 тыс. менеджеров по работе с клиентами и других высокопоставленных сотрудников.
Как отмечает The Register, доход менеджеров по продажам IBM складывался из заработной платы и комиссии с продаж. Последняя была тем выше, чем больший объем продукции категорий CAMSS удавалось реализовать. Таким образом, в создавшихся условиях продавцы были мотивированы маскировать продажи мейнфреймов и сопутствующих услуг под CAMSS.
Четыре года махинаций и последующее заметание следов
IBM взялась за наращивание выручки от продукции CAMSS в 2014 г., а в 2015 г. эти направления получили наивысший приоритет – в компании их называют «стратегическим императивом» (Strategic Imperative). С 2015 по 2018 г. размер бонусов для топ-менеджеров и комиссии для менеджеров по продажам частично зависели от выручки, полученной компанией при продаже продуктов CAMSS.
Примечательно, что в этот период доля продуктов данных категорий в совокупной выручке увеличилась с 35% до 50%. Однако источник издания считает, что реального роста спроса на них на самом деле не было, что, в некотором роде, подтверждает сделка по продаже бизнеса Watson Health, который занимается разработкой ПО в сфере аналитики медицинских данных.
В качестве примера сделки, которая была некорректно зафиксирована компанией в документах, приводится совместный проект AML Partners (специализируется на финансовом ПО) и подразделения IBM GBS (Global Business Service) в Ocean Bank – втором по величине банке Флориды (США). Доходы от него якобы пошли в зачет подразделения Watson, а расходы были списаны на GBS.
По данным источника, в марте 2018 г. группа сотрудников IBM письменно обратились к Дайан Герсон (Diane Gherson), к тогдашнему старшему вице-президенту и директору по персоналу компании, с просьбой о встрече для обсуждения некоего вопроса этического характера. Авторы обращения просили гарантий конфиденциальности, поскольку опасались ответных действий со стороны руководства компании, которое могло быть замешано в деле. Содержание переписки, с которым ознакомились журналисты The Register, указывает на то, что беспокойство сотрудников вызывали якобы имевшие место попытки управленцев высшего звена «ввести в заблуждение финансовые рынки».
В 2019 г. размер вознаграждения, начисляемого топ-менеджерам в качестве бонусов за хорошую работу, были отвязаны от показателей продаж CAMSS. Отныне основным показателем, влияющим на размер вознаграждения, стала совокупная выручка компании.
Поводом для отмены привязки размера бонусов к продажам CAMSS, согласно заявлению истца, стала обеспокоенность сотрудников махинациями руководства. Впоследствии ИТ-гигант якобы начал избавляться от причастных к сомнительной схеме – увольнять, переводить на иные должности или в другие департаменты.
Возрастная дискриминация вписывается в логику действий руководства
Заинтересованность руководства в поддержке котировок IBM с целью максимизации бонусов также объясняет, как утверждают источники The Register, выбранный компанией курс на омоложение персонала.
Размер вознаграждения для топ-менеджеров напрямую зависел от показателей операционной эффективности. Перекладывания выручки из одной корзины в другую на бумаге не всегда было достаточно. Управленцам оставалось добиваться сокращения издержек. Одним из способов достижения этой цели, предположительно, стало сокращение фонда оплаты труда за счет увольнения опытных и «дорогих» специалистов, на место которых можно было пригласить молодых новичков с более скромными запросами.
В августе 2019 г. «Голубого гиганта» уличили в массовом увольнении людей в возрасте. Это продолжалось годами, и в результате стремления компании омолодить свой персонала без работы осталось около 100 тыс. человек.