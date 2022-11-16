IBM Watson - IBM Watson Research Center

IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы Watson IoT Platform прощается в письмах IBM планирует с 1 декабря 2023 г. «без прямой замены» закрыть сво облачную платформу для управления устройствами интернета вещей — Watson IoT Platform в IBM Cloud, следует из письма разосланного пользователям, пишет The Register. Также в сообщении IBM предупредили, что устройства не смогут подключиться к конечным точкам MQ

IBM вынуждает ненужных сотрудников увольняться под угрозой ссылки Либо ссылка, либо увольнение по собственному желанию IBM вынудила значительную часть персонала, оставшегося без дела после продажи подразделения Watson Health, уволиться по собственному желанию. Сотрудникам, которым не нашлось места в перешедшем в руки Francisco Partners медтех-бизнесе, были предложены неприемлемые условия продолжения с

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли IBM нашла покупателя на Watson Health IBM продаст часть активов своего подразделения в сфере здравоохранения Watson Health инвестиционной компании Francisco Partners, пишет Bloomberg. Представители «Голубого ги

X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog X5 Retail Group сообщила об использовании решения IBM Watson Knowledge Catalog на основе IBM Cloud Pak for Data для унификации бизнес-терминов, данных и источников по всей группе компаний. Сервис стал основным как для ИТ-службы, так и для бизн

Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM Merlion, российский VAD-дистрибьютор, в рамках развития платформы Merlioncloud, сообщил о старте продаж двух продуктов – IBM SPSS Statistics Subscription и IBM Watson Studio Desktop Subscription. Протестировать и приобрести решения IBM как услугу уже можно на странице сервиса и у партнеров Merlioncloud: «Софтинк», «Филд-айти», ITSDelta. IBM SPSS S

Знаменитая система аналитики IBM Watson позволяет захватывать устройства и красть данные раничившись лишь констатацией, что эксплуатация этого бага проще, чем у CVE-2018-2633. Уязвимости в IBM Watson позволяют захватывать устройства и красть данные Три оставшиеся уязвимости — CVE-2

«Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer «Тринити» объявила о заключении первой в России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анал

IBM предлагает маркетологам новые когнитивные возможности Watson IBM представила новые когнитивные возможности IBM Watson Marketing Insights. Это облачное решение в непрерывном режиме изучает поведение по

IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии IBM объявила об открытии центра IBM Watson Health в Хельсинки. Благодаря этому сфера здравоохранения Финляндии получит доступ

IBM запустила свой первый когнитивный сервис в области медицинской визуализации Корпорация IBM представила IBM Watson Imaging Clinical Review — свой первый когнитивный сервис для визуализации, разрабо

Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии Сеть больниц «Svet zdravia» объявила о старте использования когнитивного медицинского решения IBM Watson for Oncology, которое было обучено совместно со специалистами Мемориального онколо

IBM представила решение Watson for Cyber Security для управления когнитивными центрами ИБ Подразделение IBM Security представило решение Watson for Cyber Security —дополненную интеллектуальную технологию, разработанную для управле

BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями азали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллект

IBM запустила новые решения Watson для специалистов различных профессий е быстро составлять идеальную конфигурацию кампании, чтобы повысить конверсию и лояльность к бренду.IBM Watson Customer Experience Analytics собирает различные данные о поведении покупателей (н

IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса на рынке систем управления рисками и консалтинга в сфере комплаенса. Как рассказали CNews в компании, после завершения сделки сервисы Promontory в сочетании с опытом IBM и когнитивными возможностями Watson помогут клиентам снизить операционные издержки и другие расходы, связанные с соответствием увеличивающемуся объему требований в сфере нормативно-правового регулирования и управления риск

IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене Корпорация IBM инвестирует свыше $200 млн в открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене, которое будет заниматься разработкой новых решений в области интернета вещей для технологий блокчейн и систем безопасности. Об этом говорится в заявле

Panasonic планирует интегрировать свои сенсоры и «умные» устройства с облачной платформой IBM Watson Японская корпорация Panasonic объявила о планах использования облачной платформы интернета вещей (ИВ) Watson от корпорации IBM. Партнерство двух технологических гигантов должно придать новый импульс разработкам в сфере «умных домов» и способствовать появлению принципиально новых ИВ-сервисов и р

IBM и Sesame Workshop намерены оптимизировать систему дошкольного образования во всем мире компания корпорация IBM объявили о начале сотрудничества, в рамках которого когнитивные технологии IBM Watson будут объединены с опытом и знаниями Sesame в области обучения детей младшего возр

IBM Watson Health завершило покупку Truven Health Analytics Подразделение IBM Watson Health объявило о завершении покупки компании Truven Health Analytics, облачного п

Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT Корпорация IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более че

IBM Watson Health купит Truven Health Analytics за $2,6 млрд Подразделение IBM Watson Health объявило о планах по приобретению компании Truven Health Analytics, облачно

IBM Watson будет применяться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями on, AHA) объявила о планах по созданию программы Workplace Health, использующей возможности системы IBM Watson в области когнитивных технологий. Это станет первым решением, в рамках которого Wa

IBM открыла глобальную штаб-квартиру Watson Internet of Things для продвижения когнитивных решений в сфере IoT дут доступны для компаний и разработчиков, работающих в сфере IoT, на глобальной облачной платформе IBM Watson IoT Cloud. IBM также объявила, что штаб-квартирой нового подразделения Watson IoT

Новое приложение IBM Watson раскажет о самых популярных подарках сезона Компания IBM запустила приложение IBM Watson Trend, которое познакомит покупателей с последними трендами предпраздничного сезон

IBM представила новые сервисы для сферы здравоохранения на платформе Watson Health Cloud Подразделение IBM Watson Health объявило о том, что функционал облачной платформы для здравоохранения Watso

IBM покупает Merge Healthcare за $1 млрд произойдет благодаря интеграции передовых технологий анализа изображений и когнитивных возможностей IBM Watson с данными и снимками, полученными с помощью медицинской платформы компании Merge H

Dentons, Nextlaw Labs и IBM поддерживают стартапы в сфере юридических технологий ется разработкой приложения «юридический консультант» с использованием возможностей суперкомпьютера IBM Watson. Сотрудничая с IBM, NextLaw Labs предоставит стартапам в сфере юридических техноло

Кулинарное веб-приложение «Шеф-повар Watson» теперь доступно для пользователей по всему миру мышления человека. В частности, бесплатное приложение использует когнитивную вычислительную систему IBM Watson, которая была обучена обрабатывать большие объемы информации и знакома с 10 тыс. р

IBM и Medtronic разработают персонализированные решения для управления диабетом енты, уже использующие решения Medtronic для контроля диабета, смогут более эффективно контролировать свое состояние с помощью новых совместных разработок Medtronic и недавно созданного подразделения IBM Watson Health. В устройствах для управления диабетом данные постоянно считываются и анализируются в режиме реального времени, их можно сочетать с данными из множества других источников — эл

Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей тных решений. Бойко напомнила присутствующим о недавних новостях компании IBM, в чей суперкомпьютер Watson были загружены сотни тысяч медицинских документов и историй болезней, после чего он ст

IBM представила Watson Analytics — средства аналитики для бизнес-пользователей ичие от решений, ориентированных на специалистов по обработке данных и профессиональных аналитиков, IBM Watson Analytics позволяет автоматизировать первичную обработку данных, предиктивную анал

Genesys объявила о партнерстве с IBM Watson для разработки совместного решения для контакт-центров Компания Genesys объявила о начале партнерства с IBM Watson, бизнес-подразделением компании IBM, специализирующейся на разработке программного

Приложение Chef Watson with Bon Appétit позволит кулинарам применять когнитивные технологии f Watson with Bon Appétit («Шеф-повар Watson с Bon Appétit»). Используя возможности суперкомпьютера IBM Watson и знания Bon Appétit, оно позволит кулинарам по всему миру применять когнитивные т

Watson желает "приятного аппетита" Программа искусственного интеллекта Watson, созданная IBM будет использовать базу данных кулинарного ежемесячника Bon Appetit для создания новых гастрономических шедевров. В запасах популярного журнала Bon Appetit насчитывается б

IBM объявил конкурс приложений на базе Watson чиков мобильных приложений для бизнеса и обычных пользователей на базе когнитивного суперкомпьютера Watson. В ближайшие три месяца свои заявки для участия в конкурсе смогут подать разработчики

Адская кухня с суперкмпьютером Watson и Томаса Уотсона под руководством Лава Варшни работает над созданием алгоритмов для суперкомпьютера IBM Watson, которые дадут ему возможность изобретать рецепты блюд высокой кухни. Суперкомпьют

Суперкомпьютер Watson "подсел" на сленг го сленга: уличный жаргон оказался непреодолимым препятствием для искусственного интеллекта. Исследователя из IBM Эрика Брауна обвинили в том, что при подготовке к испытаниям суперкомпьютера по имени Watson он допустил грубую ошибку. Watson прославился в 2011 году, когда на глазах многомиллионной телеаудитории лихо побил всех соперников-людей в шоу-викторине Jeopardy (аналог нашей пе

Watson готовится к бою с Siri Компания IBM разрабатывает свой интернет-сервис голосовой консультации для массового рынка. Разработка носит название Watson и, по словам разработчиков, намного «умнее» и лучше службы Siri компании Apple. В доказательство этих слов Watson в 2011 году принял участие в популярной телеигре Jeopardy, став п

IBM анонсировала новое ПО для анализа больших массивов медицинских данных на базе технологии Watson тов и снизить расходы. Новое ПО использует методы контент-анализа, которые применялись в технологии IBM Watson, говорится в сообщении IBM. Seton Healthcare Family является первым клиентом, внед