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IBM Watson IBM Watson Research Center

IBM Watson - IBM Watson Research Center

СОБЫТИЯ

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16.11.2022 IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы

Watson IoT Platform прощается в письмах IBM планирует с 1 декабря 2023 г. «без прямой замены» закрыть сво облачную платформу для управления устройствами интернета вещей — Watson IoT Platform в IBM Cloud, следует из письма разосланного пользователям, пишет The Register. Также в сообщении IBM предупредили, что устройства не смогут подключиться к конечным точкам MQ
30.08.2022 IBM вынуждает ненужных сотрудников увольняться под угрозой ссылки

Либо ссылка, либо увольнение по собственному желанию IBM вынудила значительную часть персонала, оставшегося без дела после продажи подразделения Watson Health, уволиться по собственному желанию. Сотрудникам, которым не нашлось места в перешедшем в руки Francisco Partners медтех-бизнесе, были предложены неприемлемые условия продолжения с
24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

IBM нашла покупателя на Watson Health IBM продаст часть активов своего подразделения в сфере здравоохранения Watson Health инвестиционной компании Francisco Partners, пишет Bloomberg. Представители «Голубого ги
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog

X5 Retail Group сообщила об использовании решения IBM Watson Knowledge Catalog на основе IBM Cloud Pak for Data для унификации бизнес-терминов, данных и источников по всей группе компаний. Сервис стал основным как для ИТ-службы, так и для бизн
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, в рамках развития платформы Merlioncloud, сообщил о старте продаж двух продуктов – IBM SPSS Statistics Subscription и IBM Watson Studio Desktop Subscription. Протестировать и приобрести решения IBM как услугу уже можно на странице сервиса и у партнеров Merlioncloud: «Софтинк», «Филд-айти», ITSDelta. IBM SPSS S
01.04.2019 Знаменитая система аналитики IBM Watson позволяет захватывать устройства и красть данные

раничившись лишь констатацией, что эксплуатация этого бага проще, чем у CVE-2018-2633. Уязвимости в IBM Watson позволяют захватывать устройства и красть данные Три оставшиеся уязвимости — CVE-2
08.06.2017 «Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer

«Тринити» объявила о заключении первой в России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анал
11.05.2017 IBM предлагает маркетологам новые когнитивные возможности Watson

IBM представила новые когнитивные возможности IBM Watson Marketing Insights. Это облачное решение в непрерывном режиме изучает поведение по
26.04.2017 IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии

IBM объявила об открытии центра IBM Watson Health в Хельсинки. Благодаря этому сфера здравоохранения Финляндии получит доступ
21.03.2017 IBM запустила свой первый когнитивный сервис в области медицинской визуализации

Корпорация IBM представила IBM Watson Imaging Clinical Review — свой первый когнитивный сервис для визуализации, разрабо
13.03.2017 Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии

Сеть больниц «Svet zdravia» объявила о старте использования когнитивного медицинского решения IBM Watson for Oncology, которое было обучено совместно со специалистами Мемориального онколо
14.02.2017 IBM представила решение Watson for Cyber Security для управления когнитивными центрами ИБ

Подразделение IBM Security представило решение Watson for Cyber Security —дополненную интеллектуальную технологию, разработанную для управле
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями

азали CNews в компании, BMW Group разместит команду ученых в глобальной штаб-квартире подразделения IBM Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене. Компании займутся улучшением функций интеллект
02.12.2016 IBM запустила новые решения Watson для специалистов различных профессий

е быстро составлять идеальную конфигурацию кампании, чтобы повысить конверсию и лояльность к бренду.IBM Watson Customer Experience Analytics собирает различные данные о поведении покупателей (н
31.10.2016 IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса

на рынке систем управления рисками и консалтинга в сфере комплаенса. Как рассказали CNews в компании, после завершения сделки сервисы Promontory в сочетании с опытом IBM и когнитивными возможностями Watson помогут клиентам снизить операционные издержки и другие расходы, связанные с соответствием увеличивающемуся объему требований в сфере нормативно-правового регулирования и управления риск
04.10.2016 IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене

Корпорация IBM инвестирует свыше $200 млн в открытие новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of Things (IoT) в Мюнхене, которое будет заниматься разработкой новых решений в области интернета вещей для технологий блокчейн и систем безопасности. Об этом говорится в заявле
05.09.2016 Panasonic планирует интегрировать свои сенсоры и «умные» устройства с облачной платформой IBM Watson

Японская корпорация Panasonic объявила о планах использования облачной платформы интернета вещей (ИВ) Watson от корпорации IBM. Партнерство двух технологических гигантов должно придать новый импульс разработкам в сфере «умных домов» и способствовать появлению принципиально новых ИВ-сервисов и р
10.05.2016 IBM и Sesame Workshop намерены оптимизировать систему дошкольного образования во всем мире

 компания корпорация IBM объявили о начале сотрудничества, в рамках которого когнитивные технологии IBM Watson будут объединены с опытом и знаниями Sesame в области обучения детей младшего возр
26.04.2016 IBM Watson Health завершило покупку Truven Health Analytics

Подразделение IBM Watson Health объявило о завершении покупки компании Truven Health Analytics, облачного п
06.04.2016 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT

Корпорация IBM объявила о том, что с помощью IBM Watson Internet of Things (IoT) компания Honda R&D собирает и анализирует данные более че
19.02.2016 IBM Watson Health купит Truven Health Analytics за $2,6 млрд

Подразделение IBM Watson Health объявило о планах по приобретению компании Truven Health Analytics, облачно
05.02.2016 IBM Watson будет применяться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

on, AHA) объявила о планах по созданию программы Workplace Health, использующей возможности системы IBM Watson в области когнитивных технологий. Это станет первым решением, в рамках которого Wa
16.12.2015 IBM открыла глобальную штаб-квартиру Watson Internet of Things для продвижения когнитивных решений в сфере IoT

дут доступны для компаний и разработчиков, работающих в сфере IoT, на глобальной облачной платформе IBM Watson IoT Cloud. IBM также объявила, что штаб-квартирой нового подразделения Watson IoT

20.11.2015 Новое приложение IBM Watson раскажет о самых популярных подарках сезона

Компания IBM запустила приложение IBM Watson Trend, которое познакомит покупателей с последними трендами предпраздничного сезон
18.09.2015 IBM представила новые сервисы для сферы здравоохранения на платформе Watson Health Cloud

Подразделение IBM Watson Health объявило о том, что функционал облачной платформы для здравоохранения Watso
07.08.2015 IBM покупает Merge Healthcare за $1 млрд

произойдет благодаря интеграции передовых технологий анализа изображений и когнитивных возможностей IBM Watson с данными и снимками, полученными с помощью медицинской платформы компании Merge H
06.08.2015 Dentons, Nextlaw Labs и IBM поддерживают стартапы в сфере юридических технологий

ется разработкой приложения «юридический консультант» с использованием возможностей суперкомпьютера IBM Watson. Сотрудничая с IBM, NextLaw Labs предоставит стартапам в сфере юридических техноло
24.06.2015 Кулинарное веб-приложение «Шеф-повар Watson» теперь доступно для пользователей по всему миру

мышления человека. В частности, бесплатное приложение использует когнитивную вычислительную систему IBM Watson, которая была обучена обрабатывать большие объемы информации и знакома с 10 тыс. р
16.04.2015 IBM и Medtronic разработают персонализированные решения для управления диабетом

енты, уже использующие решения Medtronic для контроля диабета, смогут более эффективно контролировать свое состояние с помощью новых совместных разработок Medtronic и недавно созданного подразделения IBM Watson Health. В устройствах для управления диабетом данные постоянно считываются и анализируются в режиме реального времени, их можно сочетать с данными из множества других источников — эл
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей

тных решений. Бойко напомнила присутствующим о недавних новостях компании IBM, в чей суперкомпьютер Watson были загружены сотни тысяч медицинских документов и историй болезней, после чего он ст
17.09.2014 IBM представила Watson Analytics — средства аналитики для бизнес-пользователей

ичие от решений, ориентированных на специалистов по обработке данных и профессиональных аналитиков, IBM Watson Analytics позволяет автоматизировать первичную обработку данных, предиктивную анал
17.07.2014 Genesys объявила о партнерстве с IBM Watson для разработки совместного решения для контакт-центров

Компания Genesys объявила о начале партнерства с IBM Watson, бизнес-подразделением компании IBM, специализирующейся на разработке программного
08.07.2014 Приложение Chef Watson with Bon Appétit позволит кулинарам применять когнитивные технологии

f Watson with Bon Appétit («Шеф-повар Watson с Bon Appétit»). Используя возможности суперкомпьютера IBM Watson и знания Bon Appétit, оно позволит кулинарам по всему миру применять когнитивные т
03.07.2014 Watson желает "приятного аппетита"

Программа искусственного интеллекта Watson, созданная IBM будет использовать базу данных кулинарного ежемесячника Bon Appetit для создания новых гастрономических шедевров. В запасах популярного журнала Bon Appetit насчитывается б
28.02.2014 IBM объявил конкурс приложений на базе Watson

чиков мобильных приложений для бизнеса и обычных пользователей на базе когнитивного суперкомпьютера Watson. В ближайшие три месяца свои заявки для участия в конкурсе смогут подать разработчики

03.06.2013 Адская кухня с суперкмпьютером Watson

и Томаса Уотсона под руководством Лава Варшни работает над созданием алгоритмов для суперкомпьютера IBM Watson, которые дадут ему возможность изобретать рецепты блюд высокой кухни. Суперкомпьют
15.01.2013 Суперкомпьютер Watson "подсел" на сленг

го сленга: уличный жаргон оказался непреодолимым препятствием для искусственного интеллекта. Исследователя из IBM Эрика Брауна обвинили в том, что при подготовке к испытаниям суперкомпьютера по имени Watson он допустил грубую ошибку. Watson прославился в 2011 году, когда на глазах многомиллионной телеаудитории лихо побил всех соперников-людей в шоу-викторине Jeopardy (аналог нашей пе
29.08.2012 Watson готовится к бою с Siri

Компания IBM разрабатывает свой интернет-сервис голосовой консультации для массового рынка. Разработка носит название Watson и, по словам разработчиков, намного «умнее» и лучше службы Siri компании Apple. В доказательство этих слов Watson в 2011 году принял участие в популярной телеигре Jeopardy, став п
28.10.2011 IBM анонсировала новое ПО для анализа больших массивов медицинских данных на базе технологии Watson

тов и снизить расходы. Новое ПО использует методы контент-анализа, которые применялись в технологии IBM Watson, говорится в сообщении IBM. Seton Healthcare Family является первым клиентом, внед
09.07.2002 В России сертифицирована платформа цифровых систем передачи Watson производства швейцарской компании Schmid Telecom

В сертифицированное семейство оборудования входит профессиональная система передачи Watson 5, G.SHDSL TC-PAM16. Watson5 на сегодняшний день является единственной системой на российском рынке, полностью реализующей требования стандарта G.SHDSL Annex B (G.991.2) и G.hs (G.994.1)

Публикаций - 166, упоминаний - 257

IBM Watson и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 118
Microsoft Corporation 25775 15
Google LLC 12690 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Oracle Corporation 7074 8
X Corp - Twitter 2938 7
SAP SE 5601 6
Apple Inc 13156 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Dell EMC 5180 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Норси-Транс - НТ 146 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Genesys 216 4
Ростелеком 10948 4
Cisco Systems 5372 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
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Hitachi - Хитачи 1501 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Red Hat 1378 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
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Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Samsung Electronics 11065 3
Alibaba Group 473 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Commvault 187 2
Autodesk 639 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Fortinet 452 2
Крок - Croc 1964 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 7
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Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 4
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Francisco Partners Management 20 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
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НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
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Tesla Motors 461 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Stada 27 2
GDEV - Nexters - Dentons 6 2
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Uber 357 2
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WTW - Willis Towers Watson 3 2
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MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Walgreens 16 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
The North Face 5 1
Neiman Marcus 11 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
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