Индексная книга CNews*
IBM Watson IBM Watson Research Center
Публикаций - 144, упоминаний - 194
IBM Watson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 8
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 6
|Фишер Андрей 59 6
|Бахаев Алексей 13 6
|Шарова Дарья 6 5
|Анкудинов Николай 12 5
|Скворцова Вероника 66 5
|Ковалев Евгений 6 5
|Макаров Владимир 69 4
|Шмид Александр 18 4
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 4
|Махров Игорь 4 4
|Архипов Алексей 9 4
|Гайдуков Алексей 24 3
|Гнеушев Сергей 6 3
|Веселов Андрей 16 3
|Домарев Дмитрий 7 3
|Симаков Олег 111 3
|Образцов Алексей 12 3
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 3
|Петухов Максим 9 3
|van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Пастухов Борис 6 2
|Полещук Александр 8 2
|Пугачев Павел 38 2
|Захаров Павел 59 2
|Мацоцкий Сергей 173 2
|Захаров Алексей 38 2
|Али Максим 5 2
|Мякишев Антон 9 2
|Глушков Иван 9 2
|Бойко Елена 174 2
|Курапеев Дмитрий 5 2
|Паперный Евгений 11 2
|Переверзев Михаил 20 2
|Андрейчук Юрий 6 2
|Орлов Геннадий 17 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
|AP - Associated Press 1975 2
|91Mobiles 590 2
|MIT Technology Review 64 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|The Washington Post 298 1
|Inquirer 462 1
|Bloomberg 1009 1
|NYT - The New York Times 956 1
|Nature 770 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
|The Register 1286 1
|Forbes - Форбс 591 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.