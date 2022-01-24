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IBM Watson IBM Watson Research Center

IBM Watson - IBM Watson Research Center


24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM
01.04.2019 Знаменитая система аналитики IBM Watson позволяет захватывать устройства и красть данные
11.05.2017 IBM предлагает маркетологам новые когнитивные возможности Watson
26.04.2017 IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии
21.03.2017 IBM запустила свой первый когнитивный сервис в области медицинской визуализации
13.03.2017 Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии
14.02.2017 IBM представила решение Watson for Cyber Security для управления когнитивными центрами ИБ
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями
02.12.2016 IBM запустила новые решения Watson для специалистов различных профессий
31.10.2016 IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса
04.10.2016 IBM вложит $200 млн в открытие новой штаб-квартиры подразделения Watson IoT в Мюнхене
05.09.2016 Panasonic планирует интегрировать свои сенсоры и «умные» устройства с облачной платформой IBM Watson
10.05.2016 IBM и Sesame Workshop намерены оптимизировать систему дошкольного образования во всем мире
26.04.2016 IBM Watson Health завершило покупку Truven Health Analytics
06.04.2016 Honda оптимизировала управление силовой установкой автомобиля «Формулы 1» при помощи IBM Watson IoT
19.02.2016 IBM Watson Health купит Truven Health Analytics за $2,6 млрд
05.02.2016 IBM Watson будет применяться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
16.12.2015 IBM открыла глобальную штаб-квартиру Watson Internet of Things для продвижения когнитивных решений в сфере IoT
20.11.2015 Новое приложение IBM Watson раскажет о самых популярных подарках сезона
18.09.2015 IBM представила новые сервисы для сферы здравоохранения на платформе Watson Health Cloud
07.08.2015 IBM покупает Merge Healthcare за $1 млрд
06.08.2015 Dentons, Nextlaw Labs и IBM поддерживают стартапы в сфере юридических технологий
24.06.2015 Кулинарное веб-приложение «Шеф-повар Watson» теперь доступно для пользователей по всему миру
16.04.2015 IBM и Medtronic разработают персонализированные решения для управления диабетом
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей
17.09.2014 IBM представила Watson Analytics — средства аналитики для бизнес-пользователей
17.07.2014 Genesys объявила о партнерстве с IBM Watson для разработки совместного решения для контакт-центров
08.07.2014 Приложение Chef Watson with Bon Appétit позволит кулинарам применять когнитивные технологии
03.07.2014 Watson желает "приятного аппетита"
28.02.2014 IBM объявил конкурс приложений на базе Watson
03.06.2013 Адская кухня с суперкмпьютером Watson
15.01.2013 Суперкомпьютер Watson "подсел" на сленг
29.08.2012 Watson готовится к бою с Siri
28.10.2011 IBM анонсировала новое ПО для анализа больших массивов медицинских данных на базе технологии Watson
09.07.2002 В России сертифицирована платформа цифровых систем передачи Watson производства швейцарской компании Schmid Telecom

Публикаций - 144, упоминаний - 194

IBM Watson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 103
Microsoft Corporation 22497 12
Google LLC 10352 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Apple Inc 10683 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Twitter 2493 4
Intel Corporation 11262 4
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 57 4
Норси-Транс (НТ) 61 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Элемент ГК - Elementec 1523 3
6072 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 3
Genesys 198 3
Прогноз 957 3
Samsung Electronics 9333 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 18 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Hitachi - Хитачи 1421 3
Oracle Corporation 6035 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 3
Red Hat 1183 3
Yandex - Яндекс 5015 2
Autodesk 564 2
VMware 2025 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 2
Mellanox Technologies 84 2
Cisco Systems 4720 2
Alibaba Group 353 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 26 2
Программный продукт ГК 3960 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Крок - Croc 1616 2
AT&T Inc 1563 2
Открытие ФК 2713 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 4
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 4
ЕС-лизинг 21 4
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 3
Uber 287 2
BMW Group 392 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 2
Nexters - Dentons 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Stada 19 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Россети Ленэнерго 786 2
Ренессанс Страхование 83 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Medtronic - Медтроник 14 1
Почта России ПАО 1853 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Международный аэропорт Мюнхен - Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса 2 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 16 1
Фармстандарт АО 36 1
Сбер - Сбербанк Капитал 6 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 1
МДМ Банк 246 1
Технология здоровья 8 1
Семейный доктор 7 1
Hilton Hotels & Resorts 28 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Газпром ПАО 1008 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Самолёт ГК 216 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Совет при президенте Российской Федерации 55 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 5
Правительство Москвы 1640 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы 9 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Минтранс РФ - НЦКТП ФГБУ - Научный центр по Комплексным Транспортным Проблемам Министерства Транспорта Российской Федерации 1 1
МИК - Московский инновационный кластер 75 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 5
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FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 33
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Microsoft Office 3247 4
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ЕМИАС Электронный рецепт 63 3
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 3
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IBM Power7 36 3
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Курапеев Дмитрий 5 2
Паперный Евгений 11 2
Переверзев Михаил 20 2
Андрейчук Юрий 6 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Европа 12319 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
США - Нью-Йорк 2616 9
Япония 10069 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
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Великобритания - Лондон 2031 5
Америка Северная 2650 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Америка 2011 4
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Южная Корея - Республика 4394 4
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Африка - Африканский регион 2928 4
Германия - Бавария - Мюнхен 424 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Китай - Пекин - Beijing 870 3
Европа Восточная 2927 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
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Израиль 1756 2
Казахстан - Республика 4467 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Украина 6212 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
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Нидерланды 2197 2
Америка Латинская 1413 2
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