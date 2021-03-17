X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog

X5 Retail Group сообщила об использовании решения IBM Watson Knowledge Catalog на основе IBM Cloud Pak for Data для унификации бизнес-терминов, данных и источников по всей группе компаний. Сервис стал основным как для ИТ-службы, так и для бизнес-подразделений компании: им пользуются свыше 300 сотрудников, включая бизнес-аналитиков и дата-стюардов. Он содержит более 1200 словарных терминов и 1,5 тыс. наборов данных.

При помощи решения IBM Х5 Retail Group создала каталог данных, который содержит единственную доверительную версию данных, информацию об их источнике, происхождении и качестве. Теперь на базе этого каталога данных в компании внедряют инструменты аналитики самообслуживания. На специальной панели отображаются ключевые показатели, такие как качество данных, количество и качество услуг, а также стабильность инфраструктуры. Решение IBM помогло Х5 Retail Group освободить время для анализа данных и получения информации, необходимой для бизнеса.

Проект был реализован компанией BSSG, бизнес-партнером IBM. Она же разработала необходимые коннекторы для интеграции метаданных и создала специальный механизм аутентификации.

Недавний опрос IBM Institute for Business Value показал, что 52% респондентов из сферы розничной торговли инвестируют средства в аналитику, чтобы повысить скорость и качество принятия решений.

Х5 Retail Group — мультиформатная компания современной розничной торговли в России. Она создала, развивает и управляет портфелем брендов, в который входят «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» — три сетевых магазина с различными ценностными предложениями. Один из центральных приоритетов компании — клиентоориентированность. В ее основе лежат знания о потребителе, получаемые с помощью больших данных и современных технологий.

Новым сервисом пользуются свыше 300 сотрудников, включая бизнес-аналитиков и дата-стюардов. Он содержит более 1200 словарных терминов и 1,5 тыс. наборов данных. Решение IBM помогло освободить время для анализа данных и получения информации, необходимой для бизнеса.