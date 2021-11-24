Разделы

IBM Institute for Business Value

IBM Institute for Business Value

Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках 1
24.11.2021 Исследование IBM: ИТ-директора укрепляют свое влияние в компаниях по мере роста значимости информационных технологий 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog 1
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
01.02.2021 Новые ИИ-возможности системы IBM TRIRIGA помогут организовать возвращение сотрудников в офис 1
11.06.2020 IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред 1
12.12.2018 IBM выяснила отношение россиян к возможностям искусственного интеллекта 1
06.06.2018 «Газпром нефть» и IBM расширяют совместную работу над цифровыми проектами 1
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями 1
06.12.2016 Большинство компаний все еще не готовы противостоять кибератакам 1
06.10.2016 IBM: «облака» позволяют компаниям развивать бизнес в новых отраслях 1
29.02.2016 IBM выявила приоритетные направления маркетинговой деятельности в 2016 г. 1
20.02.2016 Руководители компаний-лидеров делают ставку на когнитивные технологии для преобразования бизнес-процессов 1
25.01.2016 IBM приобрела IRIS Analytics — провайдера аналитических решений для борьбы с мошенничеством 1
18.11.2015 «Время новых возможностей»: Бесплатная конференция IBM об облаках, больших данных и мобильных технологиях 1
07.10.2015 Новое консалтинговое подразделение IBM займется продвижением когнитивных технологий для бизнеса 1
31.10.2013 IBM разработала технологию защиты мобильных транзакций с помощью аутентификации на базе NFC 1
27.06.2013 IMS — катализатор роста выручки телекома? 1
04.04.2011 IBM: новые ценовые стратегии изменят взаимоотношения между банками и их клиентами 1
03.03.2008 Электронное правительство: Россия катится на дно 1
15.02.2008 Инновации помогут банкам выйти на глобальные рынки 1
12.11.2007 Традиционной рекламе настал конец: интерактив наступает 1
24.08.2007 Популярность телевидения падает, сетевого контента – растет 1
22.06.2007 IBM: роль руководителя ИТ-службы меняется 1

IBM - International Business Machines Corp 9508 23
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 3
IBM Security 25 1
Cisco Systems 5183 1
SAP SE 5383 1
Samsung Electronics 10490 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Red Hat 1335 1
Ponemon Institute 86 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 413 1
Открытые технологии 709 1
Esri 171 1
X Corp - Twitter 2897 1
Apple Inc 12427 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
IBM Industry Solutions - IBM Industry Platforms - IBM Impact Industry Solutions 8 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Газпром нефть 650 1
BMW Group 461 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Газпром ПАО 1385 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Monex Group 5 1
Francisco Partners - The Weather Company 3 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1592 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 941 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 2
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 122 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 164 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
SAP SAPS - SAP Application Performance Standard 2 1
Google Android 14473 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Red Hat OpenShift 134 1
Google TensorFlow 93 1
IBM MobileFirst 9 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 1
IBM Commerce 7 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 1
Python PyTorch 56 1
IBM Tririga 5 1
IBM Watson IoT - IBM Watson Internet of Things 12 1
IBM Big Data 15 1
Linux OS 10625 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 223 1
IBM Watson Work - IBM Watson Workspace 2 1
IBM Cloud Paks - IBM Cloud Pak for Data System - IBM Cloud Pak for Multicloud Management 5 1
IBM Worklight 4 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Филатов Андрей 114 2
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
Яковлев Вадим 6 1
Круглов Максим 26 1
Гостев Алексей 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Путин Владимир 3296 1
Орлов Андрей 7 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Леонов Всеволод 14 1
Шкарупа Сергей 7 1
Басов Алексей 115 1
Мухуров Азад 2 1
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 1
Хохлов Игорь 25 1
Wendt Wolfgang - Вендт Вольфганг 2 1
Кравцова Анна 3 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
von Altrock Constantin - фон Альтрок Константин 3 1
Ponemon Larry - Понемон Ларри 13 1
Кацан Николай 2 1
Ramamurthy Shanker - Рамамурти Шанкер 1 1
Patel Lalit - Пател Лалит 2 1
Bruce John - Брюс Джон 3 1
Rennie Alistair - Ренни Алистер 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Европа Восточная 3115 5
Япония 13434 4
Европа 24508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 3
Германия - Федеративная Республика 12857 3
Франция - Французская Республика 7941 3
Польша - Республика 1996 2
Чехия - Чешская Республика 1327 2
Эстония - Эстонская Республика 755 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Венгрия 845 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Индия - Bharat 5607 1
Украина 7733 1
Европа Западная 1487 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Ближний Восток 3010 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Швеция - Королевство 3657 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Узбекистан - Республика 1828 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Ирландия - Республика 1021 1
Дания - Королевство 1314 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Германия - Бавария - Мюнхен 473 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Швейцария - Цюрих 269 1
Америка Южная 864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 217 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 219 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 864 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 168 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1630 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
Hollywood Reporter 5 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
The Economist Intelligence Unit 41 3
IDC - International Data Corporation 4931 2
ABI Research 234 2
IBM Research 108 2
Oxford Economics 12 2
IBM Global C-Suite 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Juniper Research 539 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Cyber Polygon 7 1
