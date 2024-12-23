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HashiCorp Terraform Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода

HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода


23.12.2024 «Т-Дата» представила инструмент для управления кластерами Kubernetes 1
12.11.2024 Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
01.11.2024 VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
28.10.2024 Подмосковье закупает ПАКи по миллиарду каждый 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
29.08.2024 Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» 1
25.04.2024 Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 1
12.03.2024 В МТУСИ стартует обучение в «Академии облачной поддержки» 1
12.03.2024 Облачный провайдер Serverspace открыл представительство в Бразилии 1
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1
06.12.2023 Провайдеров IaaS — более 60, а провайдеров DBaaS — около 10. Почему так мало? 2
01.12.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN 1
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
03.10.2023 Облачный провайдер Serverspace повысил скорость ответа на запрос в поддержку до 15 минут 1
07.09.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане 1
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 1
28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке 1
24.07.2023 Облачный провайдер Serverspace ускорил обработку запросов на 40% 1
24.07.2023 Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека 1
05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции 1
05.07.2023 Российский поставщик облачных услуг Serverspace предоставляет возможность аренды виртуальной инфраструктуры в сейсмоустойчивом ЦОД 1
08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1
18.05.2023 «Азбука вкуса» применила облачную экономию 1
02.05.2023 Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ 2
27.04.2023 Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году 1
21.04.2023 Rusonyx обновляет собственную облачную платформу 1
10.04.2023 Алексей Невский: Работа с крупнейшими компаниями США, Европы и Беларуси глазами айтишника 1
28.03.2023 Обзор концепции Infrastructure as code: что это такое, преимущества, недостатки 1
20.03.2023 Олег Мотовилов, директор beeline cloud (Облачный бизнес ПАО «Вымпелком») — о развитии первого в России secure cloud провайдера 1
13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware? 2
13.12.2022 Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако 1

Публикаций - 74, упоминаний - 80

HashiCorp Terraform и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 13
Microsoft Corporation 24625 12
Selectel - Селектел 385 12
Broadcom - VMware 2359 11
Yandex - Яндекс 7340 10
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 9
Крок - Croc 1777 8
8213 8
Intel Corporation 12197 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Oracle Corporation 6688 6
GitHub 814 6
Google LLC 11775 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
SAP SE 5277 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Atlassian 118 3
Cisco Systems 5114 3
Telegram Group 1983 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
HashiCorp 9 3
Nutanix 98 2
Dell EMC 5027 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
Nvidia Corp 3487 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Virtuozzo - Parallels Holding 66 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Red Hat 1305 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
Huawei 3933 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Conde Nast - Конде Наст 23 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Superjob - Суперджоб 503 2
Сбер - СберАвто 30 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 18 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Фармстандарт АО 40 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Комус 94 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Транснефть 299 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Uber 330 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Genotek - Генотек 14 1
Stockmann - Стокманн 17 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
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Судебная власть - Judicial power 2310 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
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