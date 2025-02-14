В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru представил новый сервис на платформе Cloud.ru Evolution для организации сетевой связности — Evolution Magic Router. Инструмент поможет быстро настроить маршрутизацию трафика и упростить управление сетевыми ресурсами. Он позволяет обеспечить взаимодействие внутри облачной инфраструктуры как между разными сетями в рамках одного проекта, так и между другими платформами Cloud.ru.

Evolution Magic Router — это готовое решение с централизованной статической маршрутизацией, которое не требует разворачивания дополнительных виртуальных машин и оплаты за них, трафик между VPC-сетями (Virtual Private Cloud) не тарифицируется. Сервис подойдет для сценариев развертывания приложений, которые используют ресурсы на разных платформах, включая собственную инфраструктуру клиента. Также с его помощью пользователи смогут работать над проектами с более масштабной архитектурой, где с увеличением масштабов может потребоваться распределение компонентов по нескольким VPC для управления нагрузкой и оптимизации ресурсов.

Новый сервис позволяет: объединять ресурсы из разных VPC-сетей платформы Cloud․ru Evolution в единую сеть; организовать связность ресурсов Cloud․ru Evolution с платформами Cloud․ru Advanced и «Облако VMware»; объединять ресурсы платформ Cloud.ru с внешними сетями с помощью Direct Connect, включая локальные сети.

Пользователи могут управлять процессами самостоятельно в личном кабинете, в дальнейшем планируется добавить возможность управления через API и поддержку Terraform. Сервис Evolution Magic Router уже доступен и готов к использованию в личном кабинете на платформе Cloud.ru Evolution.

Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru, сказала: «Мы предлагаем бизнесу облачную платформу собственной разработки с быстро развивающимся набором сервисов, подходящих для решения любых задач клиентов. Благодаря новому инструменту пользователи Cloud.ru Evolution могут организовать соединения и гибко настроить обмен трафиком как между on-prem инфраструктурой, так и между другими облачными платформами Cloud.ru – «Облаком VMware» и Cloud.ru Advanced, используя все их возможности. Evolution Magic Router будет полезен широкой аудитории пользователей: от системных администраторов и DevOps-инженеров до архитекторов решений и SRE-специалистов».