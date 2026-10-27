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Виртуализация VM Virtual machine Виртуальная машина

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2026 Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

сто оперативно реагировать на сбои, но и упреждать их влияние на бизнес — автоматически мигрировать виртуальные машины при любых отказах оборудования или ПО, обеспечивая восстановление за секун
27.10.2026 «Инфосистемы Джет»: 41% российских компаний используют менее половины возможностей своих VM-систем

«Инфосистемы Джет» представила результаты исследования практик использования систем управления уязвимостями (Vulnerability Management, VM) в российских организациях. В опросе приняли участие более 100 компаний из восьми отраслей: преимущественно промышленности, финансового сектора и ритейла, при этом 78% участников — крупный б
26.10.2026 Axoft и «Максофт» усилили кибербезопасность TravelLine

Axoft и «Максофт» завершили внедрение продуктов Positive Technologies – MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM и MaxPatrol EDR – в компании TravelLine, одном из крупнейших российских разработчиков облачных (SaaS) решений для гостиничного бизнеса. Проект охватил более 2 тыс. активов в распределённой и
26.10.2026 R-Vision VM на платформе R-Vision EVO получила сертификат ФСТЭК России

Система управления уязвимостями R-Vision VM на базе технологической платформы R-Vision EVO успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №5121 от 20 октября 2026 г. Об этом CNews сообщил пре
15.10.2026 Файервол не спасет: как защитить ИТ-периметр изнутри средствами сети

крыта на замок, но межкомнатных дверей нет. Снаружи может стоять мощный межсетевой экран, но внутри виртуальные машины могут взаимодействовать без посредников. Это создает риски, особенно если

13.10.2026 SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

тся в общем пространстве и могут «видеть» друг друга, как соседи с общим коридором. При этом каждая виртуальная машина имеет свой IP-адрес, как каждая квартира — свой номер. Проблема такой архи
13.10.2026 В Basis SDN 1.3 реализована миграция виртуальных машин без разрыва сетевых соединений

и политик, версионирование изменений и зеркалирование трафика. Изменения затронули и сетевой слой — виртуальная машина теперь переносится между гипервизорами, не теряя установленных соединений.
08.10.2026 Positive Technologies меняет подход к работе с уязвимостями

цикл MaxPatrol 8 и XSpider 7.8. Компания продолжит выполнять обязательства перед действующими клиентами, а дальнейшее развитие технологий поиска уязвимостей и управления ими сосредоточит в MaxPatrol VM и XSpider Pro. Такое решение позволяет учитывать изменения современных ИТ-инфраструктур, которые становятся сложнее и разнообразнее, а также растущие требования клиентов к выявлению уязвимос
05.10.2026 «Флант» и «Хайстекс» автоматизировали миграцию виртуальных машин в Deckhouse Platform

тейнерными нагрузками. Во время переезда платформа принимает реплицированные данные и создает новые виртуальные машины по расписанию. На стороне Deckhouse Platform аппаратно настраиваются парам
02.10.2026 Организация «Росатома» повысила уровень защиты от киберугроз с помощью продуктов Positive Technologies

мониторинга и управления событиями информационной безопасности MaxPatrol SIEM от Positive Technologies. В рамках проекта таже была внедрена система управления уязвимостями нового поколения MaxPatrol VM, позволяющая приоритизировать недостатки безопасности. Об этом CNews сообщили представители iTProtect. На момент старта проекта заказчик уже развернул MaxPatrol SIEM в своей инфраструктуре.

02.10.2026 vStack выпустил vStack HCP 3.2 с NVMe Fabric и развитием Unified Storage

доступные вычислительные ресурсы и расположение данных. Если один из серверов выходит из строя, его виртуальные машины могут быть распределены между несколькими оставшимися узлами. Это помогает
23.09.2026 Решения «Боцман» SE и R-Vision VM подтвердили технологическую совместимость

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и R-Vision подтвердили технологическую совместимость платформы контейнеризации «Боцман» SE и системы управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе испытаний специалисты компаний проверили развертывание и работу системы управления уязвимостями в Kubernetes-среде, выполнение ос
16.09.2026 Вышла R-Vision VM 6.6 с аудитом веб-приложений, контейнеров и закрытых сегментов

Компания R-Vision представила новую версию системы управления уязвимостями R-Vision VM 6.6. Решение получило новые возможности сканирования – аудит веб-приложений и контейнерных сред Docker и Kubernetes, а также мобильный сканер для работы в изолированных и закрытых сегментах

09.09.2026 Насколько защищены облака в России: Cloud Advisor проанализировал 40 тыс. виртуальных машин

лоумышленников. Чтобы оценить реальный уровень защищённости российских облачных инфраструктур, компания Cloud Advisor проанализировала обезличенные данные десятков организаций: суммарно более 40 тыс. виртуальных машин в облаках Cloud.ru и Yandex Cloud. Результаты вошли в отчёт «Состояние облачной безопасности в России 2026». Главный вывод исследования: проблемы облачной безопасности носят с
02.09.2026 YADRO расширяет возможности СХД TATLIN.FLEX для виртуальных сред за счет добавления асинхронной репликации

ения функциональных возможностей систем хранения данных TATLIN. Линейка продуктов TATLIN.SATELLITES.VM пополнилась новым плагином Guard, обеспечивающим катастрофоустойчивость виртуальных сред и
28.08.2026 R-Vision и «Лаборатория Числитель» стали технологическими партнерами

Российские разработчики R-Vision и «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы автоматизации управления уязвимостями R-Vision VM и контейнерной платформы «Штурвал». В ходе тестирования было подтверждено, что R-Vision VM разворачивается и функционирует в среде «Штурвала», сохраняя полную функциональность в скани
20.08.2026 Orion soft и «Береста» объединили экспертизу для разработки новых возможностей резервного копирования в zVirt

ческом партнерстве. Компании объединили экспертизу для развития возможностей резервного копирования виртуальных машин в среде виртуализации zVirt на базе технологий «Береста». Об этом CNews соо
06.08.2026 «Рубэкап» выпустила RuBackup 3.0

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») представила новую мажорную версию системы резервного копирования и восстановления данных. RuBackup 3.0 — релиз, в котором ключевые сценарии защиты виртуальных машин, баз данных и почтовых систем избавлены от промежуточного хранилища, а гранулярное восстановление файлов и объектов стало доступно почти на всех поддерживаемых платформах. Об

05.08.2026 5 главных мифов о миграции виртуальной инфраструктуры

уточное программное обеспечение), механизмы безопасности, интеграции и множество взаимосвязей. Сама виртуальная машина — лишь среда, в которой работает один из компонентов системы. В итоге для

15.07.2026 Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок

«Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Management (Kaspersky VM) — решения для централизованного поиска и управления уязвимостями, а также контроля соответствия нормативным требованиям. Оно находит слабые места в ИТ-инфраструктуре организации, приоритизи
13.07.2026 Cicada8 обновил решения для мониторинга внешнего и внутреннего контуров – платформы ETM и VM

Разработчик решений для кибербезопасности Cicada8 представил обновления для платформ External Threat Management (ETM) и Vulnerability Management (VM). Флагманские решения теперь поддерживают агент-серверную архитектуру и позволяют настроить ИИ-агентов для приоритизации уязвимостей. Кроме того, на платформе VM Cicada8 также будет д
26.06.2026 Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Когда ИТ-инфраструктура работает сама по себе Ситуация, когда один кластер серверов, обслуживающих виртуальные машины (ВМ), работает на российском гипервизоре, второй еще держит старые западны
24.06.2026 Платформа Cloudlink расширила функциональность для упрощенной установки, ИБ-аудита и массового создания виртуальных машин

8 установка продукта стала проще, расширился состав событий информационной безопасности, появилась функциональность для облегченного подключения к внешним SIEM-системам и возможность пакетного заказа виртуальных машин. Обновления позволяют сократить количество рутинных операций и выполнить требования регуляторов к централизованному сбору событий безопасности. Об этом CNews сообщил представи
01.06.2026 «Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management

«Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Текущая версия решения пред
27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

rnetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает
04.05.2026 Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

в доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями. Файлы вирту
29.04.2026 Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

директор по развитию бизнеса Orion soft. Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин
27.04.2026 R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM

ндрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий. Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков. По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация

23.04.2026 ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров

м оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может по
14.04.2026 «Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура

Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения пр
06.04.2026 «К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности

«К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщи
16.03.2026 Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией

R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая версия 6.1 получила ретроспективный аудит уязвимостей, расширенные возможности приоритизации, поддержку сканирова
06.03.2026 Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate

корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений». Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate. Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.1
18.02.2026 YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации

гическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и зна
11.12.2025 VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников

С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая). В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может состав
19.11.2025 Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10

Positive Technologies представила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.10. Среди главных обновлений — ускорение расчета уязвимостей в два раза, повышение качества детектирования в три раза и новые отчеты в формате HTML, которые позволяют структурировать инф
18.11.2025 Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025

19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC». Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerabi
13.11.2025 Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования

сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Пользователи VM-систем называют главной проблемой пропущенные уязвимости (False Negative) и недостаток аналитики. А ключевыми п
12.11.2025 Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации

нию программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью. «Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с расту
11.11.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов

иртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединенные общей сетью и системой хране

Публикаций - 3356, упоминаний - 4408

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2636 794
Microsoft Corporation 25919 573
Oracle Corporation 7127 227
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3266 183
Intel Corporation 12903 182
Google LLC 12853 162
Softline - Софтлайн 3836 160
9790 159
IBM - International Business Machines Corp 9723 157
Dell EMC 5212 151
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 137
HP Inc. 5914 125
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5758 114
SAP SE 5635 105
Cisco Systems 5387 104
Veeam Software 346 104
Citrix Systems 872 99
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 96
Amazon Inc - Amazon.com 3321 94
Red Hat 1385 93
Ростелеком 11101 92
Orion soft - Орион софт - 367 84
Yandex - Яндекс 9461 83
AMD - Advanced Micro Devices 4718 79
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 360 78
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 526 78
Selectel - Селектел 570 78
Apple Inc 13348 77
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 77
Крок - Croc 1972 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 69
Acronis - Акронис 492 69
Nvidia Corp 4136 67
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 687 66
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 61
NetApp - Network Appliance 668 60
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1009 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5137 52
Dell Technologies - Dell Computer 2227 51
Ред Софт - Red Soft 1290 49
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 78
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9168 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 41
РЖД - Российские железные дороги 2113 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1220 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 18
ГПБ - Газпромбанк 1302 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1572 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 573 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1922 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 13
ПСБ - Промсвязьбанк 980 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 372 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3032 12
Альфа-Банк 1997 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 10
Газпром ПАО 1499 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 10
Газпром нефть 752 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1323 8
Почта России ПАО 2407 8
ВТБ - Почта Банк 515 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 637 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 8
Русагро Группа Компаний 400 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 7
Татнефть 247 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 519 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 6
Абсолют Банк 251 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 6
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 6
Восток-Запад - EWS Holding 47 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 347
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 169
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3716 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4096 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 24
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3234 21
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 285 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 15
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 8
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 149 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1570 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1313 8
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 6
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2909 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 5
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 16
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Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 10
Linux Foundation - Free Standards Group 209 8
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 6
TIA - Telecommunications Industry Association 91 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 6
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 4
OpenJDK Community 11 3
CSA - Cloud Security Alliance 15 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Ассоциация менеджеров 110 2
ГосИнформСистемы 167 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 29 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
OpenFabrics Alliance 3 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
OpenChain 1 1
Знание - Российское общество 10 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34220 1811
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55326 1736
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 1679
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7398 1499
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13270 1125
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 1110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28728 1005
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36428 899
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10941 853
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6953 747
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26706 684
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37124 671
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3442 594
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 569
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22919 513
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1956 432
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18450 414
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8852 400
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16959 396
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3330 381
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12456 376
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13755 370
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 664 354
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 351
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13106 337
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2076 337
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10588 335
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 326
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24570 323
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1502 316
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14547 296
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1367 290
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5482 289
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5371 279
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7860 252
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1429 252
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2647 244
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2399 228
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6768 226
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 221
Linux OS 11749 582
Microsoft Windows 17088 582
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 316
Broadcom - VMware vSphere 620 283
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5952 281
Microsoft Azure 1535 247
Oracle Java - язык программирования 3512 156
Intel x86 - архитектура процессора 2192 155
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 309 142
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 142
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1819 130
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 120
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1875 120
Docker - Платформа распределённых приложений 575 119
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 112
Google Android 15417 100
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 292 99
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1041 99
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 99
Apple iPhone 6 4859 99
Apple macOS 2487 95
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 92
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 87
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 85
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 84
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 80
Microsoft Office 4261 79
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 164 76
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1248 72
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 180 72
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1683 71
Microsoft Office 365 1058 71
Киберпротект - Кибер Бэкап 211 70
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1454 69
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 131 68
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 67
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 509 64
Apple iOS 8682 62
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 61
Google Cloud Platform - GCP 396 61
Березин Максим 152 40
Сорокин Дмитрий 76 37
Тимашев Ратмир 69 28
Белоусов Сергей 256 26
Мартиросов Давид 133 25
Рустамов Рустам 564 18
Мухин Денис 71 17
Мензовитый Алексей 28 17
Аникин Леонид 61 15
Груздев Антон 55 15
Василенко Александр 99 14
Гавриленко Александр 64 14
Шадаев Максут 1245 14
Халяпин Сергей 103 13
Обухов Александр 78 13
Кадомский Вячеслав 115 13
Зинкевич Сергей 79 13
Захаренко Максим 58 13
Кузнецов Андрей 121 12
Блинов Михаил 73 12
Лебедев Владимир 94 11
Лазаренко Дмитрий 110 11
Заединов Руслан 47 11
Новодворский Алексей 115 11
Ганин Егор 54 11
Вайнер Всеволод 26 10
Свидерский Евгений 86 10
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 10
Антич Антон 20 10
Patel Parag - Пейтел Параг 17 10
Мельникова Анастасия 442 10
Смирнов Дмитрий 115 9
Члек Сергей 27 9
Гуральник Павел 48 9
Самойленко Александр 9 9
Аксенов Константин 57 9
Селиванов Андрей 9 9
Самойлов Юрий 75 9
Чаркин Евгений 318 9
Летунов Илья 49 9
Россия - РФ - Российская федерация 169633 1745
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 287
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 269
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 170
Европа 25064 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 88
Германия - Федеративная Республика 13327 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 46
Беларусь - Белоруссия 6394 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 39
Франция - Французская Республика 8221 37
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 31
Россия - СФО - Новосибирск 4981 31
Казахстан - Республика 6160 30
Азия - Азиатский регион 5970 29
Япония 13876 29
Украина 7986 26
Европа Восточная 3141 25
Канада 5099 22
США - Калифорния 4847 22
Индия - Bharat 5931 21
Нидерланды 3784 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3404 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 19
Израиль 2880 19
Ближний Восток 3173 18
Италия - Итальянская Республика 4528 18
Испания - Королевство 3859 17
Земля - планета Солнечной системы 10937 16
Сингапур - Республика 1974 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 16
Африка - Африканский регион 3658 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1834 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 15
Бразилия - Федеративная Республика 2538 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 14
Финляндия - Финляндская Республика 3711 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58832 563
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54457 503
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 497
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12168 417
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 314
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6277 250
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34551 229
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4095 203
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6737 202
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 200
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 189
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8017 183
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2549 179
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 156
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2837 148
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18528 127
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3657 125
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 114
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2424 110
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8608 101
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 101
Аренда 2737 99
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11580 98
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3120 91
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11816 91
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7136 83
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 83
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1399 78
Страхование - Страховое дело - Insurance 6664 78
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6897 62
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9356 61
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2608 57
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 56
Английский язык 7099 54
Оптимизация затрат - Cost optimization 993 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10643 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 50
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3158 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8953 48
The Register - The Register Hardware 1807 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 17
ZDnet 666 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 12
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CNews - ZOOM.CNews 1916 10
N+1 - Издание 192 8
Forbes - Форбс 1033 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6142 8
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 7
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Reddit 416 6
TAdviser - Центр выбора технологий 494 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 2526 4
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Hacker News 95 4
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Fortune 211 3
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Neowin 235 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1310 3
Washington Post 357 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 252 2
NYT - The New York Times 1104 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 2
Phoronix 61 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 2
IDC - International Data Corporation 5004 117
Gartner - Гартнер 3680 114
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 91
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 63
Forrester Research 837 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 20
Fortune Global 500 301 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 9
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 151 6
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Mordor Intelligence 35 4
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CNews SaaS рейтинг 28 3
Strategy Analytics 285 3
Allied Market Research 22 3
Dimensional Research 16 3
Forbes Global 2000 50 3
CNews Телеком 38 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 3
Net Applications 127 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Gartner - Burton Group 17 3
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 3
Apple Hills Digital 19 3
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 3
Research and Markets 26 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 96 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1561 11
РАН - Российская академия наук 2158 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1009 10
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1754 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 293 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1274 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 510 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 288 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 617 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 3
Т1 Цифровая академия 55 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 340 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 120 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 298 2
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