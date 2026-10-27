Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации сто оперативно реагировать на сбои, но и упреждать их влияние на бизнес — автоматически мигрировать виртуальные машины при любых отказах оборудования или ПО, обеспечивая восстановление за секун

«Инфосистемы Джет»: 41% российских компаний используют менее половины возможностей своих VM-систем «Инфосистемы Джет» представила результаты исследования практик использования систем управления уязвимостями (Vulnerability Management, VM) в российских организациях. В опросе приняли участие более 100 компаний из восьми отраслей: преимущественно промышленности, финансового сектора и ритейла, при этом 78% участников — крупный б

Axoft и «Максофт» усилили кибербезопасность TravelLine Axoft и «Максофт» завершили внедрение продуктов Positive Technologies – MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM и MaxPatrol EDR – в компании TravelLine, одном из крупнейших российских разработчиков облачных (SaaS) решений для гостиничного бизнеса. Проект охватил более 2 тыс. активов в распределённой и

R-Vision VM на платформе R-Vision EVO получила сертификат ФСТЭК России Система управления уязвимостями R-Vision VM на базе технологической платформы R-Vision EVO успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №5121 от 20 октября 2026 г. Об этом CNews сообщил пре

Файервол не спасет: как защитить ИТ-периметр изнутри средствами сети крыта на замок, но межкомнатных дверей нет. Снаружи может стоять мощный межсетевой экран, но внутри виртуальные машины могут взаимодействовать без посредников. Это создает риски, особенно если

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома тся в общем пространстве и могут «видеть» друг друга, как соседи с общим коридором. При этом каждая виртуальная машина имеет свой IP-адрес, как каждая квартира — свой номер. Проблема такой архи

В Basis SDN 1.3 реализована миграция виртуальных машин без разрыва сетевых соединений и политик, версионирование изменений и зеркалирование трафика. Изменения затронули и сетевой слой — виртуальная машина теперь переносится между гипервизорами, не теряя установленных соединений.

Positive Technologies меняет подход к работе с уязвимостями цикл MaxPatrol 8 и XSpider 7.8. Компания продолжит выполнять обязательства перед действующими клиентами, а дальнейшее развитие технологий поиска уязвимостей и управления ими сосредоточит в MaxPatrol VM и XSpider Pro. Такое решение позволяет учитывать изменения современных ИТ-инфраструктур, которые становятся сложнее и разнообразнее, а также растущие требования клиентов к выявлению уязвимос

«Флант» и «Хайстекс» автоматизировали миграцию виртуальных машин в Deckhouse Platform тейнерными нагрузками. Во время переезда платформа принимает реплицированные данные и создает новые виртуальные машины по расписанию. На стороне Deckhouse Platform аппаратно настраиваются парам

Организация «Росатома» повысила уровень защиты от киберугроз с помощью продуктов Positive Technologies мониторинга и управления событиями информационной безопасности MaxPatrol SIEM от Positive Technologies. В рамках проекта таже была внедрена система управления уязвимостями нового поколения MaxPatrol VM, позволяющая приоритизировать недостатки безопасности. Об этом CNews сообщили представители iTProtect. На момент старта проекта заказчик уже развернул MaxPatrol SIEM в своей инфраструктуре.

vStack выпустил vStack HCP 3.2 с NVMe Fabric и развитием Unified Storage доступные вычислительные ресурсы и расположение данных. Если один из серверов выходит из строя, его виртуальные машины могут быть распределены между несколькими оставшимися узлами. Это помогает

Решения «Боцман» SE и R-Vision VM подтвердили технологическую совместимость Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и R-Vision подтвердили технологическую совместимость платформы контейнеризации «Боцман» SE и системы управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе испытаний специалисты компаний проверили развертывание и работу системы управления уязвимостями в Kubernetes-среде, выполнение ос

Вышла R-Vision VM 6.6 с аудитом веб-приложений, контейнеров и закрытых сегментов Компания R-Vision представила новую версию системы управления уязвимостями R-Vision VM 6.6. Решение получило новые возможности сканирования – аудит веб-приложений и контейнерных сред Docker и Kubernetes, а также мобильный сканер для работы в изолированных и закрытых сегментах

Насколько защищены облака в России: Cloud Advisor проанализировал 40 тыс. виртуальных машин лоумышленников. Чтобы оценить реальный уровень защищённости российских облачных инфраструктур, компания Cloud Advisor проанализировала обезличенные данные десятков организаций: суммарно более 40 тыс. виртуальных машин в облаках Cloud.ru и Yandex Cloud. Результаты вошли в отчёт «Состояние облачной безопасности в России 2026». Главный вывод исследования: проблемы облачной безопасности носят с

YADRO расширяет возможности СХД TATLIN.FLEX для виртуальных сред за счет добавления асинхронной репликации ения функциональных возможностей систем хранения данных TATLIN. Линейка продуктов TATLIN.SATELLITES.VM пополнилась новым плагином Guard, обеспечивающим катастрофоустойчивость виртуальных сред и

R-Vision и «Лаборатория Числитель» стали технологическими партнерами Российские разработчики R-Vision и «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы автоматизации управления уязвимостями R-Vision VM и контейнерной платформы «Штурвал». В ходе тестирования было подтверждено, что R-Vision VM разворачивается и функционирует в среде «Штурвала», сохраняя полную функциональность в скани

Orion soft и «Береста» объединили экспертизу для разработки новых возможностей резервного копирования в zVirt ческом партнерстве. Компании объединили экспертизу для развития возможностей резервного копирования виртуальных машин в среде виртуализации zVirt на базе технологий «Береста». Об этом CNews соо

«Рубэкап» выпустила RuBackup 3.0 Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») представила новую мажорную версию системы резервного копирования и восстановления данных. RuBackup 3.0 — релиз, в котором ключевые сценарии защиты виртуальных машин, баз данных и почтовых систем избавлены от промежуточного хранилища, а гранулярное восстановление файлов и объектов стало доступно почти на всех поддерживаемых платформах. Об

5 главных мифов о миграции виртуальной инфраструктуры уточное программное обеспечение), механизмы безопасности, интеграции и множество взаимосвязей. Сама виртуальная машина — лишь среда, в которой работает один из компонентов системы. В итоге для

Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок «Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Management (Kaspersky VM) — решения для централизованного поиска и управления уязвимостями, а также контроля соответствия нормативным требованиям. Оно находит слабые места в ИТ-инфраструктуре организации, приоритизи

Cicada8 обновил решения для мониторинга внешнего и внутреннего контуров – платформы ETM и VM Разработчик решений для кибербезопасности Cicada8 представил обновления для платформ External Threat Management (ETM) и Vulnerability Management (VM). Флагманские решения теперь поддерживают агент-серверную архитектуру и позволяют настроить ИИ-агентов для приоритизации уязвимостей. Кроме того, на платформе VM Cicada8 также будет д

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры Когда ИТ-инфраструктура работает сама по себе Ситуация, когда один кластер серверов, обслуживающих виртуальные машины (ВМ), работает на российском гипервизоре, второй еще держит старые западны

Платформа Cloudlink расширила функциональность для упрощенной установки, ИБ-аудита и массового создания виртуальных машин 8 установка продукта стала проще, расширился состав событий информационной безопасности, появилась функциональность для облегченного подключения к внешним SIEM-системам и возможность пакетного заказа виртуальных машин. Обновления позволяют сократить количество рутинных операций и выполнить требования регуляторов к централизованному сбору событий безопасности. Об этом CNews сообщил представи

«Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management «Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Текущая версия решения пред

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы rnetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков в доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями. Файлы вирту

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин директор по развитию бизнеса Orion soft. Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин

R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM ндрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий. Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков. По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация

ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров м оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может по

«Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения пр

«К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности «К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщи

Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая версия 6.1 получила ретроспективный аудит уязвимостей, расширенные возможности приоритизации, поддержку сканирова

Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений». Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate. Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.1

YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации гическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и зна

VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая). В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может состав

Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10 Positive Technologies представила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.10. Среди главных обновлений — ускорение расчета уязвимостей в два раза, повышение качества детектирования в три раза и новые отчеты в формате HTML, которые позволяют структурировать инф

Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025 19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC». Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerabi

Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Пользователи VM-систем называют главной проблемой пропущенные уязвимости (False Negative) и недостаток аналитики. А ключевыми п

Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации нию программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью. «Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с расту