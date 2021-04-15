Broadcom VMware Cloud Foundation Services VCF VMware Cloud Services
|15.04.2021
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VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов
ние миграции в облако на 46%. VMware Cloud позволяет компаниям развертывать приложения на платформе VMware Cloud Foundation, работающей в Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Clo
|29.12.2020
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Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако
и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалисто
|25.09.2019
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Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов
двух компаний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации
|29.11.2018
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VMware расширила возможности платформы для гибридного облака
а, призванную помочь клиентам упростить развертывание и использование облачных сред. В новую версию VMware Cloud Foundation 3.5 добавлены расширенные возможности развертывания, поддержка Kubern
|07.11.2018
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VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки
инфраструктуры и целостность эксплуатационных процессов как в программно-определяемого ЦОДе на базе VMware Cloud Foundation, так и в облачной среде AWS. Это позволяет заказчикам легко мигрирова
|30.08.2018
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VMware представила улучшенные сервисы VMware Cloud
проблемных аспектов эксплуатации мультиоблачных сред, анонсировав новые улучшенные облачные сервисы VMware Cloud Services. С их помощью команды по эксплуатации облака, DevOps, безопасности и но
|07.09.2017
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Fujitsu представила Primeflex VMware Cloud Foundation для создания программно-определяемых ЦОДов
шения для полностью программно-определяемых центров обработки данных для сред VMware. Primeflex для VMware Cloud Foundation ускоряет создание программно-определяемых ЦОД (Software-Defined Data
|06.09.2017
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Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices
Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а также специализированную, эластич
|29.08.2017
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Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS
Gemalto объявила о том, что решение SafeNet по шифрованию данных и управлению ключами теперь доступно клиентам VMware Cloud on AWS.Решение VMware Cloud on AWS объединяет программное обеспечение корпоративного класса программного центра данных (SDDC) от компании VMware и эластичную инфраструктуру
|09.06.2017
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VMware представила новую платформу управления облаком vRealize
хитектуры VMware использование функций для частного и гибридного облака, которые обеспечивают заказчикам свободу инноваций одновременно в нескольких облаках. Она предоставляется благодаря технологиям VMware Cloud Foundation, VMware Cross-Cloud Services и платформе управления облаком VMware vRealize.«Переход на адаптивные практики разработки и vRealize Automation — это то стратегическое бизн
|21.10.2016
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Новый гиперконвергентный комплекс Fujitsu упростит развертывание программно-определяемых ЦОДов
Компания Fujitsu предложила интегрированное системное решение Primeflex for VMware Cloud Foundation. Теперь заказчики могут развертывать масштабные программно-определяем
|14.10.2016
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VMware и AWS представили новый сервис гибридных «облаков» VMware Cloud on AWS
ом числе хранение, базы данных, аналитику и т.д. Как отмечается, VMware Cloud on AWS поддерживается VMware Cloud Foundation, единой SDDC-платформой, которая объединяет VMware vSphere, VMware Vi
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 827 1
|Bloomberg 1297 1
|Fortune 206 1
|The Verge - Издание 559 1
|The Register - The Register Hardware 1568 1
|TechSpot 118 1
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