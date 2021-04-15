ние миграции в облако на 46%. VMware Cloud позволяет компаниям развертывать приложения на платформе VMware Cloud Foundation , работающей в Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Clo

и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation . Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалисто

двух компаний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации

а, призванную помочь клиентам упростить развертывание и использование облачных сред. В новую версию VMware Cloud Foundation 3.5 добавлены расширенные возможности развертывания, поддержка Kubern