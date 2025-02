Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS Gemalto объявила о том, что решение SafeNet по шифрованию данных и управлению ключами теперь доступно клиентам VMware Cloud on AWS.Решение VMware Cloud on AWS объединяет программное обеспечение корпоративного класса программного центра данных (SDDC) от компании VMware и эластичную инфраструктуру