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Broadcom VMware Cloud Foundation Services VCF VMware Cloud Services



15.04.2021 VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов

ние миграции в облако на 46%. VMware Cloud позволяет компаниям развертывать приложения на платформе VMware Cloud Foundation, работающей в Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Clo
29.12.2020 Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалисто
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов

двух компаний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации

29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака

а, призванную помочь клиентам упростить развертывание и использование облачных сред. В новую версию VMware Cloud Foundation 3.5 добавлены расширенные возможности развертывания, поддержка Kubern
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки

инфраструктуры и целостность эксплуатационных процессов как в программно-определяемого ЦОДе на базе VMware Cloud Foundation, так и в облачной среде AWS. Это позволяет заказчикам легко мигрирова
30.08.2018 VMware представила улучшенные сервисы VMware Cloud

проблемных аспектов эксплуатации мультиоблачных сред, анонсировав новые улучшенные облачные сервисы VMware Cloud Services. С их помощью команды по эксплуатации облака, DevOps, безопасности и но
07.09.2017 Fujitsu представила Primeflex VMware Cloud Foundation для создания программно-определяемых ЦОДов

шения для полностью программно-определяемых центров обработки данных для сред VMware. Primeflex для VMware Cloud Foundation ускоряет создание программно-определяемых ЦОД (Software-Defined Data

06.09.2017 Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices

Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а также специализированную, эластич
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS

Gemalto объявила о том, что решение SafeNet по шифрованию данных и управлению ключами теперь доступно клиентам VMware Cloud on AWS.Решение VMware Cloud on AWS объединяет программное обеспечение корпоративного класса программного центра данных (SDDC) от компании VMware и эластичную инфраструктуру

09.06.2017 VMware представила новую платформу управления облаком vRealize

хитектуры VMware использование функций для частного и гибридного облака, которые обеспечивают заказчикам свободу инноваций одновременно в нескольких облаках. Она предоставляется благодаря технологиям VMware Cloud Foundation, VMware Cross-Cloud Services и платформе управления облаком VMware vRealize.«Переход на адаптивные практики разработки и vRealize Automation — это то стратегическое бизн
21.10.2016 Новый гиперконвергентный комплекс Fujitsu упростит развертывание программно-определяемых ЦОДов

Компания Fujitsu предложила интегрированное системное решение Primeflex for VMware Cloud Foundation. Теперь заказчики могут развертывать масштабные программно-определяем
14.10.2016 VMware и AWS представили новый сервис гибридных «облаков» VMware Cloud on AWS

ом числе хранение, базы данных, аналитику и т.д. Как отмечается, VMware Cloud on AWS поддерживается VMware Cloud Foundation, единой SDDC-платформой, которая объединяет VMware vSphere, VMware Vi

Публикаций - 74, упоминаний - 122

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2367 65
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 26
Dell EMC 5036 19
Microsoft Corporation 24666 15
Dell Technologies - Dell Computer 2137 13
Google LLC 11822 11
Amazon Inc - Amazon.com 3011 8
Oracle Corporation 6705 7
Cisco Systems 5122 6
Intel Corporation 12216 6
IBM - International Business Machines Corp 9447 6
Fujitsu 2042 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 5
Commvault 172 5
Hitachi - Хитачи 1465 5
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 5
SAP SE 5282 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 4
ESG - Enterprise Strategy Group 239 4
Nutanix 99 3
Lenovo Group 2297 3
Veeam Software 319 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 3
Selectel - Селектел 390 3
Nvidia Corp 3508 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1425 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Softline - Софтлайн 2843 3
Samsung Electronics 10284 2
Huawei 3949 2
Red Hat 1315 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
ServiceNow 89 2
HEC 25 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 2
Virtustream 14 2
SAS Institute 974 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
РесурсТранс 16 1
Castorama - Касторама 31 1
Uber 331 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Меркури - Mercury 213 1
Unsplash 818 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
LATAM Airlines Group 11 1
Страна Девелопмент 5 1
John Deere - Джон Дир 25 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 28
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 28
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 26
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 24
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2677 21
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 57 19
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 904 18
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1547 18
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 13
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 707 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 12
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 10
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Rowe Zane - Роу Зейн 10 3
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Боровиков Сергей 30 3
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 2
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 2
Мельникова Анастасия 384 2
Починок Николай 12 1
Садовенко Илья 65 1
Михалев Евгений 89 1
Березин Максим 112 1
Главчев Владимир 21 1
Талдыкина Наталья 42 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Карнаух Павел 7 1
Мольский Александр 15 1
Буйлов Юрий 13 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Карпинский Владислав 2 1
Извеков Алексей 8 1
Марков Сергей 14 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Leutner Christian - Лейтнер Кристиан 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Halevy Shlomi - Халеви Шломи 1 1
Broido Jacob - Бройдо Джейкоб 1 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 1
D'Errico Doc - Док Д'Эрико 1 1
Karlberg Erik - Каулберг Эрик 1 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 1
Gillis Tom - Джиллис Том 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 13
Европа 21802 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 5
Азия - Азиатский регион 5554 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 3
Европа Восточная 3080 3
Америка Латинская 1818 3
Малайзия 868 3
США - Техас 991 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Казахстан - Республика 5556 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
Индия - Bharat 5465 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 2
Таиланд - Королевство 822 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 2
Ирландия - Республика 1012 1
Польша - Республика 1964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
США - Нью-Джерси 298 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
США - Огайо 280 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Швеция - Королевство 3624 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Япония 13304 1
США - Аризона 519 1
США - Вашингтон штат 125 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 4
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 389 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 3
Аудит - аудиторский услуги 2685 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5160 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
Аренда 2436 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 2
Forbes - Форбс 827 1
Bloomberg 1297 1
Fortune 206 1
The Verge - Издание 559 1
The Register - The Register Hardware 1568 1
TechSpot 118 1
IDC - International Data Corporation 4911 6
Gartner - Гартнер 3561 4
Forrester Research 821 3
Fortune Global 1000 50 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Forbes Global 2000 47 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Forrester Wave 45 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Dell EMC Education Services 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
VMworld 29 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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