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Broadcom VMware Tanzu Application Platform VMware Tanzu Application Catalog

Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой 1
04.06.2024 «Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации 1
31.05.2024 Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB 2
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
05.09.2023 Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества 2
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain 2
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 1
31.10.2022 «Инфосистемы джет» завершила первый пилотный проект с использованием отечественной платформы для управления контейнерами «Штурвал» 1
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС» 1
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
11.01.2022 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров Kubernetes 2021 2
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах 2
26.11.2021 Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты 1
20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1
19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 9
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 2
15.04.2021 VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 2
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 2
01.12.2020 VMware представляет платформу Modern Network для дата-центров и облачных вычислений 1
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 1
09.10.2020 VMware совместно с Lumen расширяет возможности периферийных вычислений 1
31.07.2020 HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений 1
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 12
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 2
18.09.2019 VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes 4
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 4

Публикаций - 39, упоминаний - 73

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2418 24
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 8
Red Hat 1328 6
Google LLC 12019 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1157 5
Dell EMC 5055 4
Nvidia Corp 3600 4
Microsoft Corporation 24945 4
GitHub 893 4
Dell Technologies - Dell Computer 2142 3
Bellsoft - БеллСофт 52 3
Flant - Флант 125 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 3
IBM - International Business Machines Corp 9486 2
Oracle Corporation 6775 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 2
Amazon Inc - Amazon.com 3068 2
Крок - Croc 1788 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2171 2
Selectel - Селектел 409 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
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Ред Софт - Red Soft 846 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 357 2
Открытые технологии 707 2
Commvault 176 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 63 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 297 2
Broadcom - VMware - Greenplum 114 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 2
Orion soft - Орион софт - 153 2
Proxima 41 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Softline - Софтлайн 3039 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Samsung Electronics 10414 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Merlion - Мерлион 848 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Intel Corporation 12356 1
Почта России ПАО 2187 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
НСПК - Национальная система платежных карт 864 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
ГПБ - Газпромбанк 1119 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4535 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
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OpenJDK Community 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 28
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 960 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3227 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
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GigaOM 71 1
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Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
VMworld 29 2
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Создано именных указателей - 178439.
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